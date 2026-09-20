Marruecos deja listo el primer gran terminal de Nador West Med y proyecta 5,2 millones de TEU frente a Algeciras y Valencia

El Terminal Este ha superado sus pruebas operativas y puede recibir grandes portacontenedores. Los dos terminales proyectados sumarán 5,2 millones de TEU de capacidad anual.

Marruecos acaba de dar uno de los pasos más importantes para poner en marcha Nador West Med, su nuevo gran puerto en el Mediterráneo. West Med Container Terminal (WMCT) comunicó el 10 de septiembre que el Terminal Este ha terminado su preparación operativa y está listo para recibir sus primeras escalas comerciales. Una escala de prueba permitió comprobar equipos, sistemas y coordinación de las operaciones antes de abrir el recinto al tráfico regular.

La terminal ya pasó una escala de prueba antes de recibir tráfico comercial

La prueba supone un avance mayor que la instalación de las grandes grúas que había protagonizado las últimas informaciones sobre Nador West Med. WMCT asegura que ya ha completado los acondicionamientos, la instalación del equipamiento, los sistemas de explotación y la formación de los equipos. El ensayo se realizó con un buque y permitió comprobar el funcionamiento del terminal en condiciones reales.

El tamaño explica por qué el proyecto está siendo seguido desde los puertos españoles. Según Marsa Maroc, el Terminal Este dispone de 1.520 metros de muelle, 18 metros de calado y unas 70 hectáreas de explanada. A plena capacidad podrá alcanzar 3,4 millones de TEU anuales. La compañía fijó para el último trimestre de 2026 la puesta en servicio de su primera fase.

Nador West Med puede sumar 5,2 millones de TEU cuando estén sus dos terminales

El dato cambia de dimensión al añadir el segundo gran terminal de contenedores. Marsa Maroc cerró con CMA Terminals, filial de CMA CGM, el acuerdo para explotar el Terminal Oeste, cuya entrada en servicio está prevista a partir de 2027. Tendrá una capacidad anual de 1,8 millones de TEU, según el comunicado oficial de la operación.

La suma de ambos proyectos eleva la capacidad prevista a 5,2 millones de TEU anuales. Para poner la cifra en contexto, Valenciaport movió 5.662.661 TEU durante 2025, su récord histórico, mientras Algeciras terminó ese ejercicio en torno a 4,7 millones de TEU. Así, la capacidad teórica conjunta de los dos terminales de Nador equivaldría aproximadamente al 92% del tráfico que Valencia movió en 2025 y superaría alrededor de un 11% el registrado por Algeciras. La comparación requiere una precisión importante: capacidad máxima y tráfico real no son lo mismo. Que Nador pueda manejar ese volumen no significa que vaya a alcanzarlo desde su apertura.

MSC y CMA CGM tendrán presencia en las dos grandes terminales de Nador

Otro elemento que diferencia este proyecto de una simple ampliación portuaria está en sus socios. WMCT, responsable del Terminal Este, está participada por Marsa Maroc con el 50% más una acción y por Terminal Investment Limited con el 50% menos una acción. TIL es el brazo de terminales del grupo MSC, una de las mayores compañías mundiales de transporte marítimo de contenedores.

En el Terminal Oeste, Marsa Maroc se ha asociado con CMA Terminals, perteneciente al grupo CMA CGM. La presencia de operadores relacionados con dos grandes navieras coloca a Nador West Med directamente dentro del mapa de las grandes redes internacionales, aunque los acuerdos no garantizan por sí solos un determinado volumen de mercancías. El complejo, además, no se limita a los contenedores. El proyecto oficial de Nador West Med contempla instalaciones para hidrocarburos, graneles, mercancía diversa y tráfico rodado, además de zonas industriales y logísticas.

Algeciras y Valencia tendrán un nuevo competidor en las rutas del Mediterráneo

Para Algeciras, la llegada de un nuevo hub al norte de Marruecos aumenta especialmente la competencia por el transbordo de contenedores, donde las navieras distribuyen mercancía de grandes buques hacia otros servicios. No implica que los tráficos vayan a trasladarse automáticamente de una orilla a otra. Las escalas dependen de las redes de cada naviera, los costes, la productividad de las terminales, la conectividad y los acuerdos comerciales.

La carrera por captar estas rutas tampoco se limita a Marruecos y España. Talent24h ya ha explicado cómo otros países mediterráneos están levantando grandes infraestructuras, como el nuevo puerto de Génova. A la vez, las conexiones entre España y Marruecos ganan peso con proyectos como el túnel ferroviario del Estrecho. Ahora la fecha que habrá que vigilar es la de la primera escala comercial regular de Nador West Med. El Terminal Este ya ha superado las pruebas y el siguiente paso será comprobar cuánto tráfico logra captar cuando empiece su actividad.