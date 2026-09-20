La Guardia Civil avisa del error al entrar en el garaje que puede dejar pasar a desconocidos

El cuerpo pide esperar a que la puerta se cierre por completo y no dejar el mando dentro del coche. No se trata de una nueva norma de tráfico.

La Guardia Civil ha puesto el foco en un gesto que muchos conductores hacen sin pensar al llegar a casa. Se trata de cruzar la puerta del garaje y seguir hasta la plaza sin mirar quién entra detrás. En un reciente aviso en redes, el cuerpo pregunta «¿Miras quién entra detrás de ti?» y pide comprobar que la puerta queda totalmente cerrada. No es un consejo aislado. Sus recomendaciones oficiales de seguridad ya indican que, en garajes comunitarios con cierre temporizado, hay que esperar hasta que la puerta termine de cerrarse.

La puerta del garaje también puede convertirse en un acceso a la vivienda

El motivo no se limita a proteger el coche. El Ministerio del Interior considera vulnerables los accesos desde el garaje o el jardín hacia una vivienda. Cuando el aparcamiento comunica directamente con la casa, recomienda proteger esa puerta igual que la entrada principal. Una guía oficial publicada en 2009 ya pedía prudencia al entrar, salir y aparcar el vehículo en el garaje. El mensaje actual recupera así una pauta preventiva que lleva años en la documentación de Interior.

En una comunidad de vecinos, la distribución cambia de un edificio a otro. Aun así, una entrada no autorizada puede permitir el acceso a zonas comunes, trasteros o escaleras cuando estén comunicados. La Guardia Civil pide no facilitar el paso a desconocidos aprovechando la apertura automática. Es la misma lógica de otros avisos sobre distracciones cotidianas, como el método de la siembra junto al vehículo. El riesgo no implica que toda intrusión termine en un robo, pero sí rompe el control de acceso del inmueble.

Qué pide hacer la Guardia Civil al entrar o salir del garaje

El primer gesto es sencillo. Hay que mirar alrededor antes de continuar hacia la plaza y esperar unos segundos hasta comprobar el cierre completo. Si detrás aparece una persona o un vehículo desconocido, el conductor no debe mantener abierta la puerta para facilitarle la entrada. La recomendación oficial lleva años recogida en los consejos de prevención de robos del propio cuerpo. Tampoco se trata de una nueva norma de tráfico ni de una conducta asociada a una multa.

El aviso difundido ahora añade otro detalle relevante. La Guardia Civil pide no dejar el mando del garaje dentro del vehículo. Si el coche fuese robado y el mando pudiera asociarse al inmueble, el dispositivo podría facilitar una entrada posterior. La seguridad del automóvil también depende de pequeñas rutinas, como llevar el equipaje bien sujeto y evitar objetos que puedan favorecer un robo. Aquí el mensaje es preventivo y está vinculado a la seguridad ciudadana.

El mando del garaje funciona como una llave de acceso al recinto

El mando parece un objeto menor, pero permite franquear una barrera que normalmente permanece cerrada. Guardarlo siempre en la guantera deja ese acceso unido al coche durante todo el día. La advertencia resulta especialmente relevante cuando el garaje pertenece a la vivienda habitual o el vehículo suele estacionarse cerca del domicilio. El riesgo aumenta si el dispositivo puede relacionarse con una dirección concreta.

Eso no significa que un mando robado permita localizar automáticamente una vivienda. El problema surge cuando quien lo obtiene consigue identificar a qué garaje corresponde. Separar el mando del coche cuando no se necesita elimina una vía de acceso adicional. Si desaparece, resulta razonable avisar cuanto antes a la comunidad o al responsable del sistema para conocer las opciones de desactivación. Esa reacción puede ser útil en instalaciones donde cada mando tenga un código individual.

Si alguien entra detrás del coche, la recomendación es no enfrentarse

La Guardia Civil no pide al conductor que se enfrente a una persona que haya aprovechado la apertura para entrar. Ante una situación sospechosa, sus pautas recomiendan avisar al cuerpo competente y tomar nota de datos útiles. La matrícula, el modelo del vehículo o una descripción pueden ayudar a los agentes. La prioridad es evitar una confrontación que pueda generar un riesgo mayor.

Para contactar con la Guardia Civil está disponible el 062, mientras que el 112 sirve para emergencias. Si además se detectan signos de robo en la vivienda, el cuerpo aconseja no entrar ni tocar objetos manipulados. El aviso convierte una rutina de pocos segundos en una medida de prevención. Esperar al cierre completo puede impedir que una puerta automática quede abierta a quien no debería acceder.