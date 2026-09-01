El Airbus A350-1000ULR supera las 24 horas en pruebas antes de unir Sídney y Londres sin escalas

La aeronave recorrió 12.460 millas náuticas entre Melbourne y Toulouse. Qantas prevé iniciar la ruta Sídney-Londres en octubre de 2027.

El Airbus A350-1000ULR completó el 28 de julio de 2026 su vuelo de desarrollo más largo. El trayecto entre Melbourne y Toulouse duró 24 horas y 24 minutos y cubrió 12.460 millas náuticas. Airbus revisó el depósito adicional, la gestión del combustible y el confort de cabina. El resultado acerca los vuelos comerciales de Qantas entre Sídney y Londres, previstos desde octubre de 2027. El programa avanzó de nuevo el 26 de agosto, cuando la aerolínea abrió el centro que formará a sus tripulaciones.

Una misión de 24 horas para poner a prueba el combustible

El MSN707 salió de Toulouse el 23 de julio y aterrizó en Melbourne tras unas 20 horas. Cuatro días después emprendió el regreso y alcanzó Toulouse el 28 de julio. Ese segundo trayecto duró 24 horas y 24 minutos, la mayor prueba punto a punto del programa. El hito actualiza el proyecto del A350-1000ULR. La campaña aérea había comenzado el 2 de junio con un vuelo de tres horas y 43 minutos.

Airbus clasifica la misión como un vuelo de desarrollo, distinto de una prueba formal de certificación. La aeronave incorpora un depósito central trasero de unos 20.000 litros y un sistema específico para transferir y equilibrar el combustible. Airbus también midió la ventilación, la temperatura de cabina y los compartimentos de descanso de los pilotos. La prueba debía cubrir una operación de 23 horas en bloque. Esa duración ofrece margen para el vuelo previsto de 21 horas y 40 minutos, además del rodaje, las esperas y posibles desvíos. El MSN707 lleva cinco toneladas de instrumentos y más de 1.000 sensores para registrar el comportamiento de sus sistemas.

El servicio comercial durará menos y no llegará a cualquier destino

El registro de 24 horas no significa que los pasajeros permanecerán ese tiempo en el aire. Qantas anuncia servicios comerciales de hasta 22 horas. Airbus explica que la misión comercial prevista ronda 21 horas y 40 minutos. El vuelo de prueba añadió margen operativo y permitió completar mediciones ajenas a un trayecto ordinario. No fue un servicio comercial y voló con pilotos e ingenieros de pruebas. Tras la campaña, Airbus retirará el instrumental y preparará el MSN707 para su futura configuración de servicio.

Las fuentes oficiales no sostienen que el avión pueda unir cualquier punto del planeta sin escalas. Tampoco será el primer Airbus de ultra largo alcance utilizado en vuelos comerciales. Singapore Airlines estrenó el A350-900ULR en 2018 y mantiene vuelos directos entre Singapur y Nueva York. La novedad del A350-1000ULR es su mayor alcance y la capacidad prevista para cubrir Sídney-Londres. Airbus y Qantas esperan que sea el vuelo comercial regular sin escalas más largo del mundo. El calendario sigue sujeto a la certificación del avión y las autorizaciones regulatorias.

Qantas fija octubre de 2027 para la ruta Sídney-Londres

Qantas prevé recibir en abril de 2027 el primer aparato comercial, bautizado como Vega. Los billetes para Sídney-Londres saldrán a la venta en febrero de 2027, según el calendario anunciado por la aerolínea. El servicio diario comenzará en octubre y reducirá hasta cuatro horas frente a las conexiones más rápidas con escala. Sídney-Nueva York será la siguiente ruta, aunque su fecha todavía no está cerrada. La compañía ha encargado 12 unidades para desarrollar el denominado Project Sunrise.

Cada A350-1000ULR tendrá 238 plazas repartidas entre primera clase, clase ejecutiva, turista prémium y turista. Más del 40% corresponderá a cabinas prémium. La aeronave incluirá una zona de bienestar, iluminación adaptada al ritmo circadiano y espacios específicos de descanso para la tripulación. Qantas abrió el 26 de agosto un nuevo centro de formación en Sídney. Sus instalaciones prepararán a pilotos y tripulantes antes de la llegada del modelo. La aerolínea calcula que formará a más de 360 pilotos y 1.200 tripulantes de cabina antes de recibir la duodécima unidad. El despliegue también exigirá personal especializado. Talent24h ha recopilado ofertas para perfiles aeronáuticos publicadas por Airbus en sus plantas españolas.

Qué cambiará para los pasajeros y qué no puede asegurarse todavía

Eliminar la escala reducirá el tiempo total de viaje y evitará un cambio de avión durante el recorrido. También desaparecerán la espera intermedia y el traslado del equipaje entre dos servicios. Qantas mantendrá, no obstante, sus rutas actuales vía Singapur y el enlace directo Perth-Londres. El nuevo vuelo ampliará las opciones, pero no sustituirá de inmediato todos los itinerarios con escala. La baja densidad de la cabina busca mejorar el confort durante un trayecto próximo a las 22 horas.

Airbus atribuye a la familia A350 un 25% menos de consumo y emisiones frente a aviones de la generación anterior. La cifra se refiere al conjunto de la familia y no compara el enlace directo con una alternativa de una escala. El avance confirmado es el aumento de alcance, la eliminación de una parada y el ahorro de hasta cuatro horas. Los datos técnicos figuran en la información oficial de Airbus.

El calendario comercial puede consultarse en la página de Project Sunrise.