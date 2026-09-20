Meta tiene un nuevo rival con unas gafas que pesan menos y esconden una pantalla que solo puede ver quien las lleva

Las nuevas RayNeo iO llegan al mercado internacional con visor transparente, traducción en 55 idiomas y un precio de 499 euros.

Parecen unas gafas normales, pero pueden mostrarte una traducción delante de los ojos sin que nadie más vea la pantalla. Las nuevas RayNeo iO, presentadas en IFA 2026 y ya disponibles internacionalmente, pesan solo 33 gramos e integran Gemini como asistente principal. Su apuesta es distinta a la de Meta: esconder la tecnología todo lo posible sin renunciar a un visor integrado.

Uno de los datos que más diferencia a las RayNeo iO es su peso. La compañía lo ha reducido hasta los 33 gramos mediante una estructura fabricada con magnesio, aluminio y titanio. Las Ray-Ban Meta de segunda generación rondan entre 48 y 50 gramos, según la información utilizada como referencia. Esto deja una diferencia de entre 15 y 17 gramos.

La comparación tiene un elemento añadido. Las RayNeo incluyen una pantalla, mientras que las Ray-Ban Meta citadas no incorporan un visor equivalente. El panel de las iO alcanza un 97% de transparencia. El contenido aparece superpuesto dentro del campo visual y solo puede verlo la persona que lleva puestas las gafas.

Modelo Peso indicado Pantalla Enfoque principal RayNeo iO 33 gramos Sí, monocroma y privada Información, traducción y asistencia Ray-Ban Meta Gen 2 48-50 gramos No Cámara, audio y funciones inteligentes Meta Ray-Ban Display No indicado en la fuente Sí, 600 × 600 píxeles Información mediante pantalla integrada

Esta diferencia de peso puede resultar especialmente relevante para quien pretenda utilizar unas gafas inteligentes durante varias horas. RayNeo busca que la tecnología pase más desapercibida y que el dispositivo conserve una apariencia cercana a unas gafas convencionales.

Gemini y traducción en 55 idiomas directamente delante de los ojos

La pantalla utiliza un motor Firefly Nano MicroLED con un volumen de 0,085 centímetros cúbicos. Puede alcanzar hasta 1.300 nits a la altura del ojo. La información aparece dentro del campo visual sin que las personas situadas delante puedan leerla.

Gemini funciona como asistente principal. Las gafas cuentan además con cuatro micrófonos y un sensor vocal mediante conducción ósea. Entre sus posibilidades está registrar reuniones, identificar tareas pendientes o actualizar el calendario mediante movimientos de cabeza. El sistema BabelOS, desarrollado por Timekettle, permite además realizar traducciones en 55 idiomas y mostrar el resultado en el propio visor.

Esto cambia bastante el tipo de uso respecto a unas gafas centradas principalmente en cámara y sonido. Un viajero podría consultar una traducción sin mirar constantemente el teléfono. Un trabajador también podría visualizar información breve mientras mantiene las manos libres.

No significa que las RayNeo sustituyan todas las funciones de un móvil. Su propuesta consiste en trasladar determinadas consultas y avisos al campo visual. El tamaño, la autonomía y la comodidad terminarán siendo factores decisivos para saber hasta qué punto funcionan en un uso prolongado.

Las RayNeo iO cuestan 499 euros y el estuche de carga eleva el precio a 549

El precio internacional anunciado para las RayNeo iO es de 499 euros con el estuche estándar. La versión acompañada del estuche de carga cuesta 549 euros. Este accesorio también puede adquirirse por separado, según la información facilitada sobre su lanzamiento.

La comparación económica con Meta requiere una precisión importante. La información proporcionada sitúa las Meta Ray-Ban Display en 799 dólares, mientras que RayNeo comunica su precio europeo en euros. Por eso no resulta preciso afirmar directamente que existe una diferencia de 300 euros sin convertir primero ambos precios bajo las mismas condiciones comerciales.

Sí puede apreciarse una diferencia en la estrategia de producto. RayNeo apuesta por reducir peso y mantener la información dentro de una pantalla privada. Meta también trabaja con pantallas integradas, pero utiliza una solución diferente y un panel de 600 × 600 píxeles en sus Ray-Ban Display.

El precio será otro punto importante cuando ambos productos compartan mercados y puedan compararse bajo la misma moneda. También habrá que tener en cuenta accesorios, disponibilidad y posibles diferencias regionales.

La GT Series cambia las gafas discretas por una pantalla virtual de hasta 307 pulgadas

RayNeo ha aprovechado IFA 2026 para lanzar también la GT Series, aunque se trata de un producto muy distinto. Estas gafas no pretenden pasar desapercibidas durante todo el día. Están diseñadas principalmente para consumir películas, series, videojuegos y otros contenidos mediante una gran pantalla virtual.

El modelo GT Max utiliza un panel Tandem MicroOLED de quinta generación y media, además de un campo de visión de 59 grados. Su sistema óptico puede generar una pantalla virtual equivalente a 307 pulgadas en 3D. También incorpora seguimiento espacial 3DoF y cuatro altavoces ajustados junto a Bang & Olufsen.

La gama comienza en 299 euros para las RayNeo GT, mientras que las GT Max cuestan 429 euros. RayNeo ofrece además el Pocket TV Pro, compatible de forma nativa con Dolby Vision y diseñado para mejorar la reproducción de vídeo.

RayNeo divide así su catálogo en dos ideas bastante diferentes. Las iO buscan acompañar al usuario durante el día con información discreta y traducciones. Las GT quieren convertirse en una pantalla personal de gran formato que pueda transportarse dentro de una funda.