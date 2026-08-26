Facturar 7.000 euros al mes como taxista puede exigir jornadas de hasta 14 horas

El vídeo reúne a varios profesionales, no a un solo conductor. Palma ha reforzado el servicio con licencias temporales durante la temporada alta de 2026.

Facturar hasta 7.000 euros en un mes no equivale a cobrar esa cantidad como sueldo. En un vídeo de Adrián G. Martín que ya había sido recogido por la prensa en abril de 2025, varios taxistas residentes en Baleares describen una actividad marcada por la temporada turística. Uno de ellos habla de picos de facturación de 7.000 euros y jornadas de entre 12 y 14 horas; otro sitúa entre abril y octubre los meses en los que puede trabajar sin un solo día libre.

Las cifras corresponden a experiencias individuales y no a una estadística oficial sobre los ingresos del sector. El vídeo tampoco ofrece una contabilidad mensual completa que permita conocer cuánto dinero queda después de pagar todos los gastos. Los 7.000 euros deben tratarse, por tanto, como un máximo de facturación bruta citado por uno de los entrevistados, no como el salario habitual de un taxista.

Facturar 7.000 euros no significa obtener 7.000 euros de beneficio

La facturación recoge el dinero ingresado por los servicios antes de descontar los costes de la actividad. Entre los gastos mencionados por los profesionales aparecen el combustible, las cotizaciones a la Seguridad Social, los impuestos, el seguro, las reparaciones, el mantenimiento y el desgaste provocado por el elevado número de kilómetros recorridos.

Para calcular el beneficio real también habría que conocer si el conductor es titular de la licencia, la ha financiado, trabaja como asalariado o explota un vehículo perteneciente a otra persona. Sin esos datos no es posible transformar los 7.000 euros de recaudación en una cantidad neta verificable.

Esta diferencia también aparece en otros negocios por cuenta propia, como este profesional cuya facturación y beneficio como autónomo estaban separados por los gastos, los impuestos y las obligaciones derivadas de su actividad.

El combustible representa otra partida especialmente sensible para quienes dependen diariamente del vehículo. Un taxista entrevistado por este medio explicó que trabaja entre 10 y 12 horas y que una subida del carburante puede obligarle a ampliar todavía más su jornada para mantener el margen. El caso puede consultarse en este artículo sobre el combustible en el trabajo del taxista.

La temporada alta concentra las jornadas más extensas en Baleares

Uno de los participantes en el vídeo explica que el periodo comprendido entre abril y octubre concentra buena parte del trabajo anual. Su relato describe meses con poca posibilidad de descanso y jornadas que pueden alcanzar las 14 horas cuando aumenta la demanda.

La estacionalidad también aparece en la planificación administrativa de Palma. La página municipal de Movilidad, actualizada el 22 de mayo de 2026, recoge la adjudicación y revisión de licencias temporales de autotaxi destinadas expresamente a prestar servicio durante la temporada alta de 2026. Esta medida acredita que el Ayuntamiento refuerza la oferta en ese periodo, aunque no permite concluir que todos los conductores trabajen las mismas horas o alcancen la misma facturación.

El Decreto 6/2026 de Baleares encomienda a los ayuntamientos la regulación de los días de descanso, las vacaciones, los turnos de parada y las guardias. La ausencia de días libres descrita en la entrevista debe presentarse como la experiencia concreta de un profesional ante la presión económica de la temporada, no como una obligación legal aplicable a todos los taxistas.

Los taxis y las VTC aplican sistemas de precios diferentes

Los entrevistados también cuestionan la competencia de las plataformas VTC y sostienen que estas empresas disponen de una mayor capacidad para modificar sus precios en función de la demanda. La regulación balear aprobada en febrero de 2026 permite explicar esa diferencia con mayor precisión.

Las tarifas del taxi deben ser aprobadas por la Administración, incorporarse al taxímetro y respetarse obligatoriamente por titulares, conductores y usuarios. Los servicios contratados previamente mediante una emisora o aplicación pueden ofrecerse a precio cerrado, pero el cálculo debe ser transparente y no puede incluir comisiones o recargos que eleven el precio por encima de la tarifa oficial autorizada para el trayecto.

Las VTC, por su parte, deben contratarse antes de comenzar el servicio y tienen que publicar los precios aplicados. Cuando la autoridad declare una circunstancia excepcional de alta demanda, el importe no puede superar en más de un 75% el precio habitual. Por ello, afirmar que las plataformas pueden cobrar cualquier cantidad sin límite no reflejaría todas las condiciones introducidas por la normativa vigente.

El preámbulo del Decreto 6/2026 señala que durante 2023 se presentaron en Baleares más de 10.000 solicitudes de autorizaciones VTC, frente a las 2.529 autorizaciones de taxi y 739 de VTC existentes entonces. La norma condiciona la concesión de nuevos títulos a criterios relacionados con la calidad del aire y la congestión del tráfico.

El coste de una licencia no tiene una cifra oficial única

Los importes atribuidos a las licencias requieren una cautela adicional. El material recibido sitúa su valor alrededor de 130.000 euros en Madrid o Barcelona y sostiene que en Baleares puede ser superior. Una publicación anterior sobre el mismo vídeo hablaba de cantidades de entre 300.000 y 350.000 euros en las islas. La diferencia es demasiado amplia para presentar cualquiera de esas cifras como un precio actual, oficial y representativo.

El Decreto 6/2026 establece que las licencias urbanas pueden transmitirse con autorización previa del ayuntamiento y que las licencias temporales no son transmisibles. La norma regula el procedimiento y los requisitos de la operación, pero no fija un precio uniforme de compraventa. El importe dependerá del municipio, el momento del mercado y las condiciones particulares de la transmisión.

La estimación de entre 10 y 15 años para amortizar una licencia también debe atribuirse a los entrevistados. No constituye un plazo garantizado, ya que el resultado dependerá del coste de adquisición, la financiación, la facturación, los gastos del vehículo y el número de horas trabajadas.

Los testimonios muestran por qué una cifra elevada de facturación puede convivir con jornadas extensas, costes importantes y meses de menor actividad. Sin una relación completa de ingresos y gastos no puede establecerse cuánto gana realmente el conductor.