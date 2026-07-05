Oficial: las viviendas habituales podrán recibir hasta 3.000 euros por cambiar estos elementos de casa

Las subvenciones de eficiencia energética pueden cubrir el 40% de la reforma, con un límite de 3.000 euros por vivienda. También alcanzan al cambio de ventanas, aislamiento y sistemas térmicos eficientes cuando se acredita el ahorro energético exigido.

El Gobierno mantiene el marco de ayudas para mejorar la eficiencia energética de viviendas habituales dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation EU. Esta línea puede servir para sustituir sistemas de calefacción antiguos, renovar cerramientos o reforzar el aislamiento, siempre que la actuación cumpla los requisitos técnicos fijados en la normativa estatal y en la convocatoria de cada comunidad autónoma.

Quién puede pedir las ayudas de eficiencia energética de hasta 3.000 euros

Estas ayudas están dirigidas a propietarios, usufructuarios y arrendatarios de viviendas, siempre que el inmueble sea su domicilio habitual y permanente. Esta condición puede acreditarse mediante certificado o volante de empadronamiento, según recoge el programa estatal.

La subvención no cubre toda la reforma. El importe alcanza el 40% del coste de la actuación, con un límite máximo de 3.000 euros por vivienda. Además, la obra debe tener un coste mínimo de 1.000 euros para poder acceder a la ayuda.

Qué obras permiten cambiar la calefacción, ventanas y aislamiento con subvención

Las actuaciones subvencionables deben lograr una reducción mínima del 7% en la demanda de calefacción y refrigeración, rebajar al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable o sustituir elementos de la envolvente térmica, como ventanas o cerramientos, para ajustarlos al Código Técnico de la Edificación.

Por este motivo, no basta con cambiar una caldera o una ventana sin acreditar la mejora. El ahorro debe justificarse con certificados de eficiencia energética antes y después de la actuación, realizados con el mismo programa reconocido y firmados por técnico competente.

Algunas convocatorias autonómicas incluyen ejemplos concretos como la sustitución de carpintería exterior, mejoras de aislamiento en fachadas o falsos techos, bombas de calor de aerotermia y calderas de biomasa, siempre bajo las condiciones de cada región.

Cómo solicitar la ayuda y combinarla con deducciones del IRPF

La gestión corresponde a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. Cada una publica su convocatoria, fija los plazos de solicitud y determina si permite anticipos o si el pago se realiza tras justificar la obra. Las solicitudes se atienden por orden de presentación hasta agotar fondos.

El calendario también depende de cada convocatoria. En el marco estatal del programa de mejora de eficiencia energética en viviendas, las actuaciones financiadas debían estar finalizadas antes del 30 de junio de 2026 y la documentación justificativa debe remitirse al Ministerio antes del 31 de diciembre de 2026.

Estas ayudas pueden coexistir con deducciones fiscales en el IRPF, aunque la parte subvencionada debe descontarse de la base de deducción. Hacienda contempla deducciones del 20% por reducir al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración, del 40% por mejorar el consumo de energía primaria no renovable y del 60% para rehabilitación energética de edificios residenciales, con distintos límites y plazos.