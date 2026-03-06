Contratar por primera vez siendo autónomo tiene premio: esta comunidad autónoma ofrece hata 8.500 euros en 2026

La Comunidad Foral de Navarra ofrece en 2026 una ayuda para que las personas trabajadoras autónomas hagan su primera contratación indefinida de una persona desempleada en un centro de trabajo navarro entre el 1 de enero y el 31 de octubre.

Beneficiarias son las personas trabajadoras autónomas con domicilio fiscal en Navarra y alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en la mutualidad. Además, no deben haber tenido personal contratado en los 12 meses anteriores ni en el momento de la contratación, y el contrato debe firmarse con una persona desempleada inscrita como demandante de empleo.

Requisitos de contrato, jornada mínima, salario y compatibilidad de estas ayudas para autónomos de Navarra

Debe tratarse de un contrato indefinido, a jornada completa o parcial de al menos el 50 % de la jornada comparable, con salario bruto igual o superior al Salario Mínimo Interprofesional. La persona solicitante no puede estar incursa en las prohibiciones de la normativa de subvenciones, y la ayuda es incompatible con otras subvenciones con la misma finalidad, aunque puede acumularse con bonificaciones o reducciones de cuotas a la Seguridad Social.

Cuantías de las ayudas por primera contratación indefinida, colectivos prioritarios y límite máximo por contrato

¿Cuánto se cobra con esta ayuda? Los importes varían según el perfil del contrato, hasta un máximo de 9.500 euros:

5.000 euros por contrato indefinido a jornada completa.

6.000 euros si la persona contratada es menor de 30 inscrita en Garantía Juvenil o mayor de 55.

7.000 euros para desempleados de larga duración, perceptores de Renta Garantizada o Ingreso Mínimo Vital , con discapacidad del 33 % o procedentes de itinerarios de inserción.

, con discapacidad del 33 % o procedentes de itinerarios de inserción. 8.500 euros si la persona contratada es mujer víctima de violencia de género.

1.000 euros adicionales si la persona contratada es mujer, salvo en el supuesto anterior.

1.000 euros adicionales si el centro de trabajo está en localidad de menos de 5.000 habitantes no excluida.

Plazos para solicitar las ayudas, documentación a presentar y resolución por silencio administrativo en Navarra

Las contrataciones deben realizarse entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026, y las solicitudes pueden presentarse hasta el 30 de noviembre del mismo año ante el Servicio Navarro de Empleo. La solicitud oficial debe ir acompañada de declaración responsable de cumplimiento de requisitos, declaración sobre ayudas solicitadas o recibidas y de ayudas de minimis, declaración de no parentesco hasta segundo grado, contrato de trabajo firmado y número de cuenta bancaria para el abono.

El organismo competente dispone de un plazo máximo de dos meses para resolver y notificar. Si transcurre ese tiempo sin resolución expresa, la ayuda se entiende desestimada por silencio administrativo.