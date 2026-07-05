La maniobra imposible para sacar al mar un yate de 80 metros sin rozar ni un solo puente

Un superyate vinculado a Lawrence Stroll, presidente ejecutivo de Aston Martin, tuvo que avanzar por canales holandeses con ayuda de remolcadores hasta llegar a Rotterdam. La maniobra obligó a cortar el tráfico en varios puentes y dejó imágenes de máxima precisión.

Sacar a mar abierto un yate de casi 80 metros no fue una cuestión de potencia, sino de control. El Faith, construido por Feadship como Project 714, salió de las instalaciones de Aalsmeer el 19 de marzo de 2025 rumbo a Rotterdam, donde debía afrontar sus pruebas de mar antes de la entrega. La propia Feadship confirma que la embarcación mide 79,95 metros de eslora y 13,60 metros de manga, con diseño exterior de RWD y arquitectura naval de Feadship De Voogt.

El superyate Faith salió de Aalsmeer rumbo a Rotterdam entre canales estrechos

La escena llamó la atención por el contraste entre el tamaño del barco y el entorno por el que tenía que moverse. El Faith dejó atrás el astillero neerlandés y atravesó canales donde el margen de error era mínimo, escoltado por remolcadores en proa y popa.

Durante el trayecto, la embarcación pasó por localidades como Alphen aan den Rijn, donde los vecinos pudieron ver cómo el megayate avanzaba encajado entre viviendas, puentes y orillas. Medios neerlandeses recogieron que el barco partió desde Aalsmeer hacia Rotterdam para realizar sus primeras pruebas en el mar.

El canal de YouTube Dutch Yachting publicó el traslado bajo el título “Lawrence Stroll’s Faith: the transport of the 79.95m/262.3ft yacht”, con imágenes del paso por zonas especialmente ajustadas.

Los remolcadores evitaron que un casco de 80 metros rozara los puentes

La dificultad no estaba solo en mover un barco de lujo valorado por estimaciones del sector en torno a los 200 millones de dólares, sino en hacerlo sin que el casco rozara ninguna infraestructura. En varios puntos, el tráfico tuvo que quedar detenido para levantar puentes y permitir el paso del yate.

Uno de los momentos más delicados llegó en las curvas cerradas del canal, donde la embarcación debía girar prácticamente al límite antes de volver a alinearse para cruzar otro puente. A esa escala, cualquier corrección tardía puede convertirse en un problema millonario.

Feadship detalla que el Faith incorpora un sistema de propulsión híbrida diésel eléctrica, desarrollado dentro de su programa Advanced Electrical Drive, además de un sistema de propulsores contrarrotativos pensado para reducir resistencia y mejorar el confort de navegación.

Un yate híbrido de lujo vinculado a Lawrence Stroll y Aston Martin

El nuevo Faith ha sido relacionado por medios especializados con Lawrence Stroll, empresario canadiense y figura principal de Aston Martin. Reuters lo identifica como propietario de Aston Martin en Fórmula 1 y la propia marca lo mantiene como presidente ejecutivo dentro de su estructura corporativa.

La embarcación sustituiría al anterior Faith, un Feadship de 96,6 metros que posteriormente pasó a llamarse Sophia. YachtBuyer apunta que el nuevo Project 714 está ampliamente considerado como el relevo de aquel superyate y destaca su perfil más estrecho, adaptado a la navegación por el sistema de canales de Países Bajos.

El resultado fue una operación lenta, visualmente espectacular y milimétrica. Construir un yate de estas dimensiones exige años de ingeniería, pero sacarlo del astillero sin dañarlo por canales estrechos fue otra demostración de precisión naval.