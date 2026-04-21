Nuevo paso en la regularización extraordinaria con una web para consultar requisitos y solicitar cita previa

El nuevo portal de regularización extraordinaria ya está disponible para consultar información, comprobar si se cumplen las condiciones y pedir cita previa. Además, permite iniciar el trámite por internet en cualquier momento si se dispone de certificado electrónico.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha una web específica para informar a las personas interesadas en el proceso de regularización extraordinaria. Desde este espacio digital se puede consultar en qué consiste el procedimiento, quién puede beneficiarse, revisar la documentación necesaria y acceder a distintos servicios vinculados a la tramitación.

Así funciona el portal web de regularización extraordinaria y qué opciones ofrece

La nueva página del Gobierno reúne información detallada sobre el proceso y la presenta en varios formatos. Hay preguntas frecuentes, vídeos explicativos y documentación clave, como el texto de la norma publicado en el Boletín Oficial del Estado o el formulario de vulnerabilidad para quienes deban acreditar esa situación.

Uno de los apartados más útiles es el verificador de requisitos. ¿La razón? Permite hacer una simulación para comprobar si se cumplen las condiciones de acceso a la regularización antes de iniciar el trámite. Además, si tras revisar la información surge alguna duda concreta, se puede enviar mediante un formulario. Vamos, que la idea es ponerlo un poco más fácil. Antes de repasar las vías disponibles, conviene tener claro qué servicios ofrece el portal:

Consultar información actualizada sobre el proceso.

Verificar si se cumplen los requisitos.

Iniciar el trámite telemático con certificado electrónico.

Solicitar cita previa para atención presencial.

Acceder a vídeos explicativos y documentos relevantes.

Contactar con entidades colaboradoras y colegios profesionales.

Por tanto, no se trata solo de una web informativa, sino de una herramienta para acompañar a los solicitantes durante distintas fases del procedimiento.

La cita previa será obligatoria para la atención presencial en oficina

El portal ya permite pedir cita previa y este paso será imprescindible para ser atendido presencialmente. El servicio para solicitarla está disponible desde el día 16, mientras que la atención en oficina comenzará el lunes 20. Además, se recuerda que pedir cita es completamente gratuito. La cita puede solicitarse por tres vías. Para verlo de un vistazo, esta es la información básica:

Vía para pedir cita Cómo funciona Identificación digital Permite elegir oficina, día y hora desde la aplicación Formulario web Se asigna la cita más próxima a las preferencias indicadas Teléfono 060 Atención de lunes a viernes de 09:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30

En el caso del formulario, la asignación no es inmediata y la confirmación llegará por correo electrónico o SMS. Además, el calendario de citas se irá abriendo de forma progresiva. Ojo con esto: no se atenderá presencialmente a quienes acudan sin cita previa.

Quién puede ayudar en la solicitud telemática y el acompañamiento del proceso

El portal también permite iniciar la regularización por vía telemática las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Podrán hacerlo las personas interesadas con certificado electrónico, quienes actúen mediante el Registro Electrónico de Apoderamientos y representantes como abogados, graduados sociales o gestores administrativos.

También habrá apoyo de entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, con más de 150 incorporadas y un listado actualizado en la propia web. A esto se suma el contacto de los Colegios Profesionales de la Abogacía y un censo de personas habilitadas para actuar como representantes en la solicitud telemática.