Colas kilométricas en la oficina de Transportes de Madrid para conseguir certificados para la regularización de migrantes

Conseguir una cita para un trámite ya suele ser complicado de por sí. Pero cuando ese papel puede abrir la puerta a una regularización, la tensión sube varios peldaños. Eso es lo que está pasando en Madrid con la única oficina que expide certificados del historial de recargas de la tarjeta de transporte. La demanda se ha disparado y las citas se han agotado. Para muchas personas migrantes, este documento se ha convertido en una de las pocas formas oficiales de demostrar su estancia en España. Y, en plena cuenta atrás para la aprobación de la regularización extraordinaria, el atasco administrativo ha dejado a muchos sin margen.

Por qué se ha colapsado la oficina de Transportes de Madrid

La oficina del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), situada en el barrio de Chamberí, es la única de toda la Comunidad de Madrid que expide certificados sobre el historial de recargas de la tarjeta de transporte. Según ha informado la Cadena Ser, todas las citas disponibles se han agotado por el aumento repentino de solicitudes.

El motivo está directamente ligado a la regularización extraordinaria de migrantes que el Gobierno prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros. La inminencia de esa medida ha disparado la petición de certificados de titularidad y de recargas, hasta el punto de saturar por completo el sistema. Vamos, que un trámite que ya era poco habitual ha pasado de discreto a imprescindible en cuestión de días.

Qué papel tiene este certificado en el proceso de regularización

Para muchos solicitantes que no pueden acceder al padrón, es decir, al registro administrativo que acredita el domicilio, el historial de su tarjeta de transporte se ha convertido en una de las escasas vías oficiales para demostrar que entraron en el país y que han permanecido en él. No es un detalle menor, porque ese documento puede ser clave para acreditar el llamado arraigo, es decir, la vinculación y permanencia en España.

Uno de los requisitos esenciales para acceder a la regularización que el Gobierno prevé aprobar este martes es acreditar al menos cinco meses de residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y no tener antecedentes penales. Con ese escenario, no sorprende que muchas personas hayan acudido a esta oficina como quien va a por un salvavidas administrativo, aunque el salvavidas, de momento, se haya quedado sin citas.

Qué está pasando con las citas en Chamberí

La elevada demanda ha dejado sin disponibilidad a quienes necesitan hacer este trámite. Varias personas migrantes en situación irregular que se han acercado a la oficina han relatado que, tras conocerse el anuncio del proceso de regularización, conseguir turno se volvió imposible.

El problema no afecta a un servicio secundario para quienes lo solicitan. En muchos casos, se trata de un documento necesario para intentar cumplir con los requisitos exigidos en el proceso. Por tanto, la saturación no es solo una cuestión de colas o agenda llena, sino un obstáculo directo para quienes buscan regularizar su situación.

El choque político entre el PSOE y el Gobierno de Ayuso

Ante esta situación, el PSOE ha reclamado al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que refuerce la atención en esta oficina. El grupo socialista planteará en la Asamblea de Madrid una propuesta para aumentar el número de oficinas habilitadas, incorporar más personal y permitir que el trámite pueda hacerse también de forma digital.

Los socialistas atribuyen el colapso a la actitud del Gobierno regional, que prevé recurrir la regularización de migrantes ante los tribunales una vez sea aprobada en el Consejo de Ministros. Javier Guardiola, portavoz de la Ejecutiva del PSOE, ha denunciado que “Ayuso boicotea el proceso de regularización con trabas administrativas porque su modelo es otro”. Además, ha añadido: “Pone la alfombra roja a los multimillonarios del mundo para que vendan Madrid a cachos, mientras condena a la pobreza y la marginalidad a miles de vecinos”.

Qué responde la Comunidad de Madrid sobre este trámite

Por su parte, el Gobierno de Madrid sostiene que el certificado de recarga es un trámite poco habitual y que, precisamente por eso, solo se gestiona en una oficina. Desde su punto de vista, ampliar el servicio como plantea el PSOE no aliviaría la situación, sino que aumentaría la carga de trabajo.

La Comunidad considera que extender esta atención a otros puntos podría colapsar el resto de gestiones. Es decir, la administración regional defiende que abrir más puertas no siempre evita el atasco, y que en este caso podría repartir el problema en lugar de resolverlo.

Qué pueden hacer quienes necesitan este certificado para regularizarse

La situación actual deja poco margen, pero hay varias claves prácticas que conviene tener claras para no perder de vista el trámite. Sobre todo, porque el certificado de transporte puede ser decisivo para quienes no disponen de padrón y necesitan demostrar su residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025.

Comprobar si el certificado de titularidad y de recargas es el documento que mejor permite acreditar la estancia. Revisar la disponibilidad de cita en la oficina del CRTM de Chamberí, que es la única habilitada en la Comunidad de Madrid para esta gestión. Tener presente que el requisito señalado para la regularización es acreditar al menos cinco meses de residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025. Seguir de cerca posibles cambios si finalmente se amplían oficinas, se refuerza personal o se habilita la tramitación digital, como plantea el PSOE en la Asamblea de Madrid.

De ahí que este documento haya pasado de ser un trámite muy específico a convertirse en una pieza central para muchas personas migrantes. Y por eso mismo, el colapso de una sola oficina en Chamberí ha terminado colocando en primer plano un problema que mezcla burocracia, tiempos administrativos y una necesidad urgente de regularización.