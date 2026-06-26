Ni perros ni gatos: este es el animal que más accidentes causan en las carreteras españolas

Los datos de la DGT correspondientes a 2024 sitúan a estas dos especies en 26.705 siniestros en vías interurbanas. Los accidentes con animales suben un 3% y alcanzan 36.087 casos, con más víctimas que en 2023.

La fauna silvestre tiene cada vez más peso en la seguridad vial. El informe de la Dirección General de Tráfico, elaborado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, contabiliza 36.087 siniestros con animales implicados en 2024 en vías interurbanas, sin incluir Cataluña ni País Vasco. De ellos, 549 tuvieron víctimas, con 8 fallecidos y 58 heridos hospitalizados.

Jabalíes y corzos concentran casi tres de cada cuatro accidentes con animales

El jabalí vuelve a aparecer como el animal con más presencia en estos siniestros. La DGT le atribuye 15.049 accidentes, el 42% del total, tras crecer un 4% respecto al año anterior. El corzo figura en segundo lugar, con 11.656 casos, un 32% del conjunto, y un aumento del 6%.

La suma de ambos alcanza 26.705 siniestros. Llevado al calendario, supone que en las carreteras españolas se produjo un accidente con jabalí o corzo aproximadamente cada 20 minutos durante 2024. La diferencia con otras especies es notable: los perros aparecen con 3.058 siniestros y los ciervos, con 1.954.

Los animales silvestres concentraron 31.421 accidentes, el 87% de todos los registrados con fauna. Los domésticos participaron en 3.997 casos, con los caninos como principal grupo de esa categoría.

Las carreteras convencionales y los turismos registran la mayor parte del riesgo

El mayor peligro se localiza fuera de las vías de gran capacidad. Según la DGT, 31.673 siniestros, el 88% del total, se registraron en carreteras interurbanas que no eran autopistas ni autovías. Son tramos donde los cruces de animales son más frecuentes, especialmente en zonas rurales, áreas forestales y entornos agrícolas.

El tipo de accidente más habitual fue el atropello del animal, presente en 35.487 casos, el 98% del total. También destaca el peso de los turismos, implicados en 31.560 siniestros, muy por encima de furgonetas y camiones.

La estadística temporal aporta un dato relevante para quienes conducen de noche. Los domingos fueron los días con más casos, con 5.632 siniestros, mientras que la franja de 22:00 a 22:59 horas reunió 4.277. Por meses, noviembre y diciembre ocuparon los primeros puestos, con 3.855 y 3.848 accidentes.

Castilla y León, Galicia y Aragón lideran los siniestros con fauna silvestre

Castilla y León fue la comunidad con más accidentes de tráfico con animales, con 12.292 siniestros, el 34% del total. Por detrás se situaron Galicia, con 5.723 casos, y Aragón, con 3.328. En el análisis provincial, Burgos encabezó la lista con 2.350 siniestros, seguida de León, con 2.179.

El informe también localiza puntos negros concretos. En tramos de un kilómetro, el peor registro se situó en la OU-525, en Ourense, entre los puntos kilométricos 226,9 y 227,9, con 15 accidentes. En tramos de cinco kilómetros, la mayor concentración se dio en la CM-2011, en Guadalajara, entre los kilómetros 5,9 y 10,9, con 38 siniestros.

Tráfico ya ha presentado una guía para reducir estos accidentes y prevé incorporar información de tramos con especial frecuencia de incidentes con animales a DGT 3.0, para que los sistemas de navegación puedan lanzar avisos en tiempo real en zonas de riesgo.