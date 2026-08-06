Un profesor de autoescuela alerta del gran cambio normativo que afectará a quienes ya tienen carnet de conducir

La reforma modifica los adelantamientos a ciclistas y añade nuevas obligaciones para motoristas y usuarios de patinetes eléctricos.

El 1 de octubre de 2026 entrará en vigor el Real Decreto 518/2026, una reforma amplia del Reglamento General de Circulación que incorpora nuevas obligaciones para conductores, ciclistas, motoristas y usuarios de vehículos de movilidad personal. Entre los cambios que más afectan a quienes conducen un coche están la reducción de velocidad al adelantar a usuarios vulnerables fuera de poblado y la distancia mínima que deberá mantenerse detrás de una bicicleta.

Carlos, profesor de Autoescuela Almagro, ha pedido a quienes obtuvieron el permiso hace años que no den por válido todo lo que aprendieron entonces. El docente sostiene que se trata del mayor cambio normativo que ha conocido durante sus dos décadas en la autoescuela y advierte de que desconocer las novedades no impedirá que una infracción pueda terminar en sanción.

Carlos Almagro pide ponerse al día aunque el permiso se obtuviera hace años

El profesor diferencia entre los alumnos que están preparando ahora el examen y las personas que ya circulan con permiso. Los primeros incorporarán las preguntas nuevas a su formación, mientras que los segundos tendrán que actualizar sus conocimientos por iniciativa propia. “El problema es para las personas que ya tenéis carnet de conducir: tenéis que esforzaros y poneros al día con esta nueva normativa”, señala.

El real decreto no establece un nuevo examen para quienes ya tienen permiso, pero todos los usuarios deberán cumplir las reglas desde su entrada en vigor. La modificación fue aprobada por el Consejo de Ministros el 23 de junio y publicada en el BOE tres días después. Su contenido se centra en proteger a peatones, ciclistas, motoristas y usuarios de patinetes, definidos por primera vez en el reglamento como usuarios vulnerables de la vía.

Así cambia el adelantamiento a ciclistas desde el 1 de octubre

Cuando el adelantamiento se realice fuera de poblado, el conductor deberá reducir su velocidad al menos 20 km/h respecto al límite del tramo antes de iniciar la maniobra y durante toda su ejecución. En una carretera limitada a 90 km/h, por ejemplo, no podrá adelantar a más de 70 km/h. También tendrá que conservar una separación lateral mínima de 1,5 metros y, si existen varios carriles por sentido, cambiar completamente de carril.

La reforma añade otra referencia que puede pasar inadvertida para muchos automovilistas. En vías urbanas, los vehículos a motor deberán dejar al menos cinco metros respecto a la bicicleta que circule delante en el mismo carril. Los ciclistas circularán preferentemente por el centro cuando resulte compatible con la seguridad, y los ayuntamientos podrán autorizar la circulación ciclista en ambos sentidos en calles de un único carril limitadas a 30 km/h o menos.

Los patinetes y las motocicletas también asumen nuevas obligaciones

Los menores de 15 años no podrán conducir vehículos de movilidad personal. Sus usuarios deberán llevar casco, señalizar las maniobras con el brazo y utilizar por la noche o con baja visibilidad al menos un elemento luminoso o reflectante visible a 150 metros. El texto del BOE no exige un chaleco a todos los usuarios particulares, ya que esa prenda será obligatoria para quienes utilicen estos vehículos profesionalmente. El alumbrado deberá estar siempre encendido, aunque su uso durante el día se exigirá desde el 1 de octubre de 2027. Estas medidas se suman al registro obligatorio de patinetes y al seguro exigido por su normativa específica.

Para motocicletas y ciclomotores se introducen guantes de protección en vías interurbanas y calzado cerrado en todo tipo de vías. Las motocicletas podrán utilizar el arcén derecho cuando haya congestión, siempre que el tramo esté señalizado, la circulación general esté detenida, se avance en fila y no se superen los 30 km/h. También deberán llevar un chaleco reflectante como parte de su dotación obligatoria. El Gobierno atribuye multas de 200 euros a varios incumplimientos graves, entre ellos los relacionados con el casco de los VMP o los guantes y el calzado de motoristas.

Qué deben comprobar los conductores antes de que llegue octubre

Carlos Almagro resume su advertencia con una frase directa: “No conocerla te puede implicar una multa”. El importe no será idéntico en todos los supuestos, ya que dependerá de la obligación incumplida y de su calificación legal. Por este motivo, es importante distinguir entre la reducción de 20 km/h al adelantar fuera de poblado, los cinco metros de seguimiento en ciudad y las obligaciones específicas de cada tipo de vehículo.

Los conductores afrontan así otra actualización relevante después de cambios recientes como la baliza V16 obligatoria. La referencia válida para comprobar cada obligación es el texto publicado en el BOE, incluidas sus disposiciones transitorias.

El Real Decreto 518/2026 puede consultarse íntegramente antes de su entrada en vigor para evitar aplicar reglas antiguas a situaciones que tendrán un tratamiento diferente desde octubre.