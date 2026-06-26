Más de 1.000 metros de atracciones acuáticas y gratis desde hoy en este pueblo de Granada

Ogíjares celebra los días 26 (hoy) y 27 de junio una Megafiesta Acuática gratuita en el recinto ferial, con más de 1.000 metros de atracciones de agua para toda la familia.

Ogíjares se prepara para vivir uno de los planes más refrescantes del inicio del verano en Granada. El municipio celebrará los días 26 y 27 de junio una Megafiesta Acuática en el recinto ferial, ubicado en el Parque de San Sebastián, con entrada gratuita y actividades pensadas para todas las edades.

La cita convertirá a este pueblo granadino en el parque acuático más grande de la provincia durante dos jornadas, con más de 1.000 metros de atracciones de agua, zonas de juego y propuestas para disfrutar en familia. La actividad está organizada por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ogíjares.par

Ogíjares instala más de 1.000 metros de atracciones acuáticas para familias

La propuesta busca dar la bienvenida al verano con una jornada de ocio al aire libre y una alternativa gratuita frente a las altas temperaturas de estos días. El recinto ferial se transformará en un gran espacio acuático con diferentes zonas de diversión y juegos de agua.

Entre las atracciones previstas habrá toboganes, pistas deslizantes, una piscina gigante, fútbol y vóley acuático, además de una piscina ball, según ha informado Ahora Granada.

El evento está diseñado para niños, jóvenes y familias que quieran pasar el día en un ambiente festivo, sin necesidad de desplazarse a un parque acuático convencional ni asumir el coste de una entrada.

Horario de la Megafiesta Acuática gratuita en el recinto ferial de Ogíjares

La Megafiesta Acuática se celebrará durante dos días, el viernes 26 y el sábado 27 de junio, en horario de mañana y tarde. Las actividades estarán disponibles de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

El lugar elegido es el Recinto Ferial de Ogíjares, situado en el Parque de San Sebastián. Desde el Ayuntamiento recuerdan que solo es necesario acudir con bañador, toalla y ganas de disfrutar de una jornada de agua y diversión. También se recomienda llevar chanclas y protección solar, especialmente durante las horas centrales del día.

La entrada será gratuita para todos los asistentes, lo que convierte esta actividad en una de las opciones más atractivas del fin de semana para familias de Granada y del área metropolitana.

Un plan gratuito en Granada para escapar del calor este verano

Con la llegada de los primeros días fuertes de calor, los planes acuáticos ganan protagonismo en la provincia. Ogíjares se suma así a la oferta de actividades estivales con una propuesta abierta, familiar y pensada para todos los públicos.

La iniciativa permite disfrutar de una jornada diferente sin salir del municipio y refuerza el papel del recinto ferial como espacio para eventos multitudinarios. Además, al celebrarse en dos franjas horarias, los asistentes podrán elegir entre acudir por la mañana o por la tarde.

La Megafiesta Acuática de Ogíjares se presenta como un plan gratuito para refrescarse, convivir y disfrutar del verano en Granada con actividades infantiles, atracciones de agua y ambiente familiar.