Reclaman 17,5 millones al fundador de Revolut por un yate de 350 millones

Cecil Wright & Partners sostiene que fue apartada de una operación valorada en 350 millones de euros pese a haber localizado la embarcación. La oficina familiar de Nik Storonsky niega que la reclamación tenga fundamento.

Nik Storonsky, cofundador y consejero delegado de Revolut, afronta una demanda presentada en julio ante el High Court de Londres por Cecil Wright & Partners. La firma de intermediación de yates reclama 17,5 millones de euros al sostener que su trabajo fue la «causa efectiva» de la compra de un superyate valorado en 350 millones. La oficina familiar del empresario rechaza esa versión y ha anunciado que defenderá el caso. Por ahora no existe una resolución judicial que reconozca la deuda.

La correduría reclama el 5% de una operación cerrada sin su intervención final

Según los documentos judiciales citados por medios británicos, un asesor de la oficina familiar de Storonsky contactó con Cecil Wright & Partners en octubre de 2024 para estudiar la construcción de un yate. En 2025 volvió a dirigirse a la correduría para preguntar por una embarcación que pudiera comprar mientras avanzaba el nuevo proyecto. La firma asegura que entonces propuso un barco de 102 metros que Lürssen estaba construyendo en Alemania.

La versión de la demandante sostiene que, en enero de 2026, el asesor le comunicó que Storonsky había cerrado directamente la compra con Patrick Dovigi, empresario canadiense y antiguo jugador profesional de hockey. Cecil Wright considera que haber quedado fuera de la fase final no elimina su derecho a cobrar porque su intervención habría permitido identificar la oportunidad y conectar la operación.

La cuantía reclamada procede de aplicar un 5% a los 350 millones de euros que la correduría utiliza como valor de referencia de la transacción. El resultado son 17,5 millones. El High Court deberá determinar si existía un acuerdo de intermediación aplicable y si la actuación de la firma fue suficiente para generar el derecho a comisión.

Chris Cecil-Wright afirma que es la primera vez en más de tres décadas de actividad que se ve obligado a emprender acciones legales de este tipo. Dentons representa a la correduría y Hannaford Turner actúa en nombre de Storonsky.

El superyate descrito mide 102 metros y se alquila desde 2,4 millones por semana

La descripción difundida sobre la embarcación coincide con Nixie, un superyate de 102,4 metros construido por Lürssen y entregado en 2026. Varios medios especializados lo identifican como el barco relacionado con la operación, aunque otra publicación del sector advierte de que el nombre no aparece confirmado expresamente en la documentación judicial divulgada. La vinculación debe tratarse como una identificación periodística y no como un hecho ya establecido por el tribunal.

La ficha comercial de Nixie indica capacidad para 12 huéspedes en diez camarotes y una tripulación de 34 personas. Entre sus instalaciones figuran una piscina infinita de 7,5 metros con fondo de cristal, helipuerto, club de playa de 126 metros cuadrados, gimnasio de 144 metros cuadrados, cámara de crioterapia, sauna, spa, salón de belleza y cines interior y exterior.

Su tarifa de alquiler parte de 2,4 millones de euros por semana tanto en el Mediterráneo como en el Caribe. Se trata de la tarifa base anunciada por la empresa encargada de comercializar el chárter, por lo que no debe confundirse con el coste final de una semana de navegación, que puede incorporar combustible, provisiones, tasas portuarias y otros gastos.

Storonsky rechaza la demanda mientras Revolut eleva su valoración

Un portavoz de la oficina familiar de Storonsky ha señalado que la reclamación carece de fundamento y será defendida ante los tribunales. La respuesta no entra en los detalles de la negociación porque el asunto está judicializado. Las informaciones publicadas sitúan el conflicto en una compraventa privada y no atribuyen irregularidades a la actividad bancaria de Revolut.

El litigio coincide con una nueva fase de expansión de la compañía. Revolut asegura superar los 75 millones de clientes y completó en marzo de 2026 su fase de movilización bancaria en Reino Unido. Además, una venta secundaria de acciones puesta en marcha el 22 de julio sitúa su valoración en 115.000 millones de dólares, por encima de los 75.000 millones alcanzados en 2025.

El crecimiento de la entidad forma parte del avance de los neobancos en España, aunque ese contexto empresarial es ajeno al objeto de la demanda.

La cifra de 17,5 millones es, a fecha de publicación, la cantidad solicitada por la correduría, no una multa ni una condena firme. El resultado dependerá de cómo interprete el High Court el acuerdo entre las partes, la intervención real del intermediario y la relación entre ese trabajo y la compraventa finalmente cerrada.