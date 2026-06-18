La nueva obligación de los bares que no quieran admitir perros en sus instalaciones

Los locales de hostelería que no admitan mascotas deberán avisarlo de forma visible desde el exterior para que los clientes lo sepan antes de entrar.

La entrada de perros en bares, cafeterías, restaurantes y otros espacios de hostelería cambia con la Ley de Bienestar Animal. La norma permite el acceso de animales de compañía a estos establecimientos siempre que no exista una prohibición expresa, clara y visible desde fuera del local.

Los bares y restaurantes deberán colocar un cartel visible si no aceptan perros

La principal novedad está en que la admisión de mascotas pasa a ser la regla general, salvo que el negocio indique lo contrario. Esto quiere decir que el hostelero conserva su derecho a decidir si acepta o no animales, pero ya no basta con comunicarlo una vez dentro.

El aviso deberá estar colocado de forma que cualquier cliente pueda verlo antes de acceder al establecimiento. Así se evita una situación bastante habitual: entrar con el perro, sentarse y descubrir después que no está permitido. Vamos, que la información tendrá que estar clara desde el principio.

La medida afecta a bares, cafeterías, restaurantes, hoteles y otros espacios donde se sirvan comidas o bebidas. ¿Qué deben mirar los dueños de mascotas antes de entrar? Principalmente, si hay un cartel de prohibición visible en la entrada.

Las zonas de comida donde los animales no podrán acceder nunca

La Ley de Bienestar Animal también establece límites. Aunque un local permita perros, estos no podrán entrar en zonas destinadas a la elaboración, manipulación o almacenamiento de alimentos.

Por tanto, cocinas, despensas y áreas de preparación quedan fuera del acceso de animales por razones higiénico-sanitarias. Además, los dueños deberán cumplir las normas de seguridad e higiene que establezca cada establecimiento.

El comportamiento del animal será responsabilidad directa de su propietario. De ahí que, aunque la entrada esté permitida, el local pueda exigir una convivencia adecuada con el resto de clientes y trabajadores.

La excepción más clara son los perros de asistencia, como los perros guía, que mantienen garantizado el acceso a todas las zonas abiertas al público.

La norma también afecta al transporte, edificios públicos y playas

La Ley de Bienestar Animal no se queda solo en la hostelería. El modelo de “admisión salvo prohibición expresa” se extiende también a determinados edificios públicos y dependencias administrativas.

En taxis y vehículos VTC, la decisión corresponderá al conductor, salvo en situaciones justificadas. Por otro lado, compañías ferroviarias, navieras y aerolíneas deberán facilitar el transporte de mascotas conforme a las condiciones que establezca cada operador.

La normativa también impulsa la presencia de animales en playas y parques, aunque serán los ayuntamientos quienes regulen finalmente las zonas habilitadas y las condiciones de acceso.

Los centros sociales deberán facilitar el acceso de mascotas en casos vulnerables

Otro punto importante afecta a personas en situación vulnerable. Centros de acogida, refugios e instalaciones para víctimas de violencia de género o personas sin hogar deberán facilitar que los usuarios accedan con sus mascotas, salvo causa justificada.

Con esta medida se busca evitar que alguien rechace acudir a un recurso social por miedo a separarse de su animal de compañía.

Además, la ley recuerda que algunas especies que queden fuera del llamado “listado positivo” de animales domésticos necesitarán autorizaciones específicas para evitar sanciones administrativas.