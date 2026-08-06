La razón por la que las pinzas de la ropa llevan dos agujeros y no tienen ambos el mismo tamaño

Las cavidades interiores permiten acomodar la línea y prendas de distinto grosor. La presión de cierre procede del resorte metálico.

Muchas pinzas clásicas de madera presentan dos cavidades visibles entre sus mordazas. No están ahí como adorno ni para pasar otra cuerda. Esos huecos permiten alojar la línea de tender y ajustar el agarre a tejidos con diferente grosor. Sin embargo, la presión no la genera el agujero grande. La aporta el muelle metálico, que mantiene las dos piezas cerradas alrededor de la ropa. Su forma exacta puede variar según el fabricante.

Qué función cumple cada hueco de la pinza de madera

Aunque se llaman agujeros, normalmente son cavidades creadas por dos rebajes enfrentados en las piezas de madera. La abertura mayor suele alojar la cuerda y la parte de la prenda que queda atrapada. Su forma redondeada deja espacio para líneas gruesas, costuras, dobladillos o telas con más volumen. La patente registrada por David M. Smith en 1853 ya describía una cavidad entre la boca y la bisagra. Allí debía introducirse la cuerda junto con la ropa.

Cuando el tejido es fino, una abertura demasiado amplia puede permitir que la pinza se deslice por el tendedero. Por eso, algunos modelos incorporan un segundo canal más estrecho. Un fabricante que rediseñó sus pinzas redujo ese hueco para retener mejor telas finas. Esa zona también mantiene la cuerda más cerca de las superficies de agarre. La geometría cambia entre marcas, tamaños y materiales, por lo que no todas las pinzas funcionan de forma idéntica.

El muelle y el fulcro son los que ejercen la presión

Al apretar los mangos, las dos mitades giran alrededor del punto de apoyo y las mordazas se abren. Al soltarlos, el muelle fuerza el cierre y mantiene la prenda contra la cuerda. La patente de Solon E. Moore de 1887 describía la espiral como un fulcro móvil. Sus brazos comprimían el extremo de sujeción de la pinza. Ese principio mecánico continúa presente en numerosos modelos actuales de madera y plástico.

Por esa razón, no resulta exacto afirmar que el agujero grande sea el que hace palanca o genera la fuerza. El hueco guía y aloja, mientras el muelle aprieta. El perfil interior también ayuda a que la pinza acepte distintos espesores sin abrirse más de lo necesario. Las marcas dependerán de la dureza del resorte, la superficie de contacto, el tejido y el tiempo de secado. Una pinza muy rígida puede dejar señal incluso con cavidades bien diseñadas.

Cómo colocar la pinza para reducir marcas y deslizamientos

Las camisetas y camisas pueden sujetarse por una costura, el dobladillo o una zona poco visible. Así se evita concentrar la presión en el centro de la prenda. En tejidos finos, el canal estrecho puede ofrecer mejor retención cuando el modelo lo permite. Las prendas pesadas pueden necesitar dos pinzas para repartir el peso y evitar que un solo punto soporte toda la carga. También ayuda distribuirlas de forma simétrica para impedir que se deformen durante el secado.

La pinza debe cerrar por completo y mantener la cuerda dentro de la zona redondeada. Si la madera está deformada o el muelle ha perdido tensión, el agarre será irregular. Tampoco conviene acumular demasiado tejido entre las mordazas. Un pliegue grueso retiene más humedad y puede dejar una señal más visible al retirar la pinza. En una varilla ancha, puede ser necesario utilizar un modelo mayor para que las superficies cierren correctamente.

La separación entre prendas determina cuánto tarda la colada en secarse

La ropa debe sacarse de la lavadora al terminar el programa, sacudirse y tenderse sin superponer unas piezas sobre otras. Dejar espacio entre ellas facilita el paso del aire y reduce la humedad atrapada. Otra técnica consiste en colocar las prendas en arco, con las largas en los extremos y las cortas en el centro. Esta distribución crea un hueco inferior que favorece la circulación. En interiores, el tendedero debe situarse en una estancia ventilada y separado de paredes o cortinas.

También puede ayudar dar un centrifugado adicional, siempre que el programa respete las indicaciones de cada prenda. El diseño moderno procede de una larga evolución. La patente de Solon E. Moore de 1887 ya separaba dos funciones. Las ranuras recibían la cuerda y el muelle comprimía la zona de agarre.

Los agujeros acomodan la colada, pero no sustituyen el trabajo mecánico del resorte. El resultado depende además del espacio, la ventilación y la cantidad de ropa tendida.

