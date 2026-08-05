Valencia renovará un parque de Camins al Grau con 340 metros de juegos infantiles y una zona canina

La obra comenzará a principios de septiembre de 2026 y actuará sobre 1.921 metros cuadrados con juegos adaptados, fuentes y alumbrado led

El Ayuntamiento de València comenzará a principios de septiembre de 2026 la remodelación integral del jardín situado entre Rodríguez de Cepeda y Doctor Manuel Candela. La actuación abarcará 1.921 metros cuadrados en Camins al Grau y tendrá un plazo previsto de cuatro meses desde el acta de replanteo. El proyecto incluye 340 metros cuadrados de juegos infantiles adaptados, una zona canina y la renovación de pavimentos, mobiliario, riego y alumbrado.

Una zona infantil accesible ocupará 340 metros cuadrados

El área de juegos será uno de los elementos centrales del nuevo diseño. Ocupará 340 metros cuadrados e incorporará equipamientos adaptados para menores con discapacidad. El Ayuntamiento prevé instalar un carrusel a nivel del suelo, toboganes de ladera y carruseles con barras. Todos estos elementos estarán colocados sobre un pavimento amortiguador homologado conforme a la normativa europea de seguridad. La distribución permitirá reunir opciones diferentes dentro de una superficie preparada para mejorar la accesibilidad y reducir el riesgo de impactos.

La concejala de Parques y Jardines, Mónica Gil, resumió el planteamiento al señalar que «queremos que los espacios públicos sean accesibles para todas las personas». La reforma conservará prácticamente todo el arbolado existente y lo integrará junto a los nuevos usos del recinto. El proyecto procede de una propuesta aprobada mediante los presupuestos participativos Decidim VLC. También se suma a otras actuaciones sobre zonas verdes de Valencia.

El jardín incorporará una zona canina delimitada y nuevas fuentes

La reforma reservará una parte del recinto para una nueva zona de socialización canina. Este espacio estará separado mediante un vallado perimetral y tendrá pavimento de arena de mortero. La delimitación diferenciará el uso destinado a los perros del área infantil y de las zonas de paso. Así, el jardín podrá atender varias necesidades dentro de la misma superficie. Los espacios para menores, mascotas y descanso quedarán diferenciados.

El mobiliario urbano también se renovará con bancos diseñados específicamente para el jardín, papeleras y dos fuentes de agua potable. Estas incorporaciones ampliarán los servicios disponibles para familias, personas mayores y propietarios de animales. La intervención contempla además sustituir los pavimentos actuales y reorganizar el conjunto. Las nuevas papeleras llegarán en un momento en el que la ciudad también ha actualizado su ordenanza municipal de limpieza.

El alumbrado led y el sistema de riego se renovarán por completo

La actuación sustituirá las luminarias existentes por tecnología led de alta eficiencia energética. También se renovará el sistema de riego y se acondicionarán las superficies del jardín. Estas mejoras afectarán a instalaciones esenciales para el funcionamiento cotidiano del recinto. Acompañarán la creación de los juegos infantiles, el área canina, las fuentes y las zonas de descanso. El cambio de alumbrado permitirá actualizar una infraestructura necesaria durante las horas con menos luz.

El diseño combinará los nuevos equipamientos con la conservación de prácticamente todo el arbolado. Antes de iniciar la obra principal, los servicios municipales realizarán labores de poda y acondicionamiento de los árboles. Esta fase preparará el entorno para los trabajos posteriores y facilitará la integración de la vegetación en la nueva distribución. La intervención actuará sobre los elementos visibles y las instalaciones de apoyo. Por eso, el Ayuntamiento la presenta como una renovación integral del jardín.

Las obras comenzarán tras el verano para reducir las molestias

El Ayuntamiento ha programado el inicio para comienzos de septiembre, después de los meses de mayor uso estival. La decisión permitirá mantener operativo el jardín durante el verano y reducir las afecciones sobre el vecindario, el comercio y la hostelería. El plazo de ejecución será de cuatro meses desde la firma del acta de replanteo. La fecha final dependerá del momento efectivo de esa firma y del desarrollo de los trabajos previstos en el recinto.

Antes de que empiecen las obras principales, se acondicionará el arbolado y se trasladará la estación de Valenbisi situada dentro del ámbito de actuación. Estas tareas permitirán liberar el espacio necesario para la intervención. El anuncio municipal fue publicado el 29 de julio de 2026 y detalla los principales elementos del proyecto. La información completa puede consultarse en el comunicado del Ayuntamiento de València.