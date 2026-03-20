La Patrulla Fauna retira más de 4.000 animales invasores en un solo año: la mayoría eran mascotas

Si alguna vez has paseado por un parque de Madrid y has visto una tortuga asomando en un estanque, es normal pensar que “siempre ha estado ahí”. El problema es que muchas veces no es fauna de la zona, sino animales que llegaron por la puerta de atrás: mascotas abandonadas o liberadas cuando ya no se podían (o no se querían) cuidar. En 2025, la Comunidad de Madrid retiró del medio natural 4.012 animales exóticos invasores para proteger sus ecosistemas.

En ese recuento aparecen nombres que llaman la atención, como mapaches, carpas o cotorras argentinas, además de varias especies de tortugas y peces. La extracción la realizaron la Patrulla Fauna y técnicos de medio ambiente, y después los animales se trasladaron al Centro de Recuperación de Animales Silvestres Félix Rodríguez de la Fuente (CRAS), en Tres Cantos. El Gobierno regional insiste en una idea clave: liberar fauna exótica está prohibido y puede ser sancionado.

¿Qué es una especie exótica invasora y por qué es un problema en España?

Una especie exótica invasora es, dicho en claro, un animal o planta que no es de aquí (es alóctona, es decir, “de fuera”) y que, al llegar, se expande y se vuelve un quebradero de cabeza para el ecosistema. Puede desplazar a especies autóctonas (las de siempre), alterar el equilibrio natural e incluso provocar extinciones; además, también puede transmitir enfermedades y generar daños económicos, por ejemplo, arruinando cultivos o afectando a especies comerciales.

Este fenómeno no es exclusivo de Madrid: en Europa se ha visto un aumento significativo de especies invasoras, y en España la situación tampoco es diferente. Según la información facilitada, la globalización, el incremento de los flujos comerciales y la introducción intencional por parte de los humanos han empujado ese crecimiento en los últimos años, y 2025 vuelve a dejarlo por escrito con cifras concretas en la Comunidad de Madrid.

¿Cuántos animales retiró la Comunidad de Madrid en 2025 y qué hicieron con ellos?

El balance es directo: en 2025 se retiraron 4.012 especies exóticas invasoras del medio natural en la Comunidad de Madrid, según el comunicado difundido el 15 de marzo de 2026. En ese mismo texto, el Gobierno autonómico avisa de que “El aumento de estos animales se ha constatado en los últimos años tanto en el medio acuático como en el terrestre, por lo que se requiere de dispositivos de control y de una adecuada gestión para proteger el entorno local”. La idea de fondo es actuar para “preservar la biodiversidad regional y minimizar el impacto ambiental, económico y sanitario”.

La Patrulla Fauna se ocupa de la extracción (es decir, de sacar estos animales del ecosistema), y después entran los veterinarios del CRAS Félix Rodríguez de la Fuente, ubicado en Tres Cantos, que se encargan del cuidado de los ejemplares retirados. A continuación tienes algunos de los datos desglosados que figuran en ese balance de 2025 de la nota de prensa de la Comunidad de Madrid:

Especie (nombre común) Ejemplares retirados en 2025 Total de especies exóticas invasoras retiradas 4.012 Parva 1.773 Alburno 1.208 Perca sol 418 Galápago americano o de Florida 253 Cotorra argentina 118 Carpa 105 Mapache 84 Galápagos peninsulares 83 Ganso egipcio o del Nilo 61 Galápago de vientre rojo 41 Tortuga china tres crestas 15 Visón americano 6 Cerdo vietnamita 6

Además, el recuento también menciona la recogida de ejemplares de tortuga china de cuello rayado, galápago jeroglífico, culebra del maíz, cangrejo chino, pitón real, erizo pigmeo africano y otros animales exóticos, en muchos casos procedentes de abandonos o liberaciones intencionadas.

¿Qué especies fueron las más retiradas y por qué preocupa tanto el medio acuático?

Si miramos las cifras, el peso del problema en 2025 cae con fuerza sobre especies acuáticas: la parva fue la más numerosa con 1.773 ejemplares, seguida del alburno con 1.208 y la perca sol con 418. A eso se suman otras retiradas como la carpa (105), que también aparece en el balance de actuaciones.

Esto encaja con lo que remarca la Comunidad de Madrid: el aumento se ha detectado tanto en el medio acuático como en el terrestre. Por eso se insiste en dispositivos de control y en gestión continuada, especialmente cuando hay especies con “elevada presencia”, algo que el Gobierno autonómico relaciona con la influencia del comercio y la tenencia irresponsable (vamos, comprar, tener y luego “ya veremos” cuando crece o molesta).

Del galápago de Florida al mapache: ¿cómo llegan y qué daños causan en parques y ríos?

Uno de los casos más conocidos es el galápago americano o de Florida (Trachemys scripta elegans, su nombre científico), del que se retiraron 253 ejemplares. Esta tortuga, originaria del sureste de Estados Unidos y del noroeste de México, fue muy popular como mascota en los años 90, y muchos propietarios optaron por liberarla en ríos, lagos y estanques urbanos. El resultado es que se ha expandido y compite con el galápago autóctono (Emys orbicularis) en el medio natural, algo que en la Comunidad de Madrid se ha presenciado especialmente en parques urbanos como la Casa de Campo o el Parque del Retiro.

En el apartado “terrestre y urbano”, aparecen también la cotorra argentina (Myiopsitta monachus; 118 retiradas) y el mapache (Procyon lotor; 84). Ambas proceden del continente americano (la cotorra, de Sudamérica; el mapache, de Norteamérica) y su llegada se vincula al comercio de mascotas. Tras abandonos o escapes accidentales, empezaron a reproducirse y expandirse, con consecuencias claras: las cotorras compiten con especies autóctonas por alimento y espacio, y los mapaches pueden depredar huevos de aves, anfibios y pequeños vertebrados.

El listado de 2025 incluye además 61 ejemplares de ganso egipcio o del Nilo (Alopochen aegyptiaca), utilizados en parques y colecciones como aves ornamentales, con un número significativo escapado de zoológicos o liberado intencionalmente. Y hay retiradas especialmente sensibles, como el visón americano (Neovison vison; 6), porque desplaza por competencia y puede transmitir enfermedades al visón europeo (Mustela lutreola), en peligro crítico de extinción; o el cerdo vietnamita (6), que puede hibridarse con el jabalí.

¿Está prohibido abandonar o soltar fauna exótica y por qué puede acabar en sanción?

La Comunidad de Madrid lo deja negro sobre blanco: muchos de estos animales llegan al medio natural por abandonos o liberaciones intencionadas, y esa práctica está prohibida y puede ser sancionada. Dicho de otra manera, soltar “porque me da pena” no es un gesto inocente: abre la puerta a desequilibrios ecológicos y a un problema que luego requiere retiradas, controles y centros especializados para gestionar a los animales.

De ahí que el circuito sea tan claro en 2025: extracción por la Patrulla Fauna y técnicos, y traslado posterior al CRAS Félix Rodríguez de la Fuente (Tres Cantos) para su cuidado veterinario. Y para quien necesite ubicar de dónde sale el comunicado, figura la Dirección General de Medios de Comunicación en Puerta del Sol, 7, 28013 Madrid, junto al teléfono 91 580 20 70 y el correo comunicacion@madrid.org.

Qué puedes hacer si tienes una mascota exótica o te encuentras un animal invasor en Madrid

Con 4.012 retiradas en 2025, el mensaje práctico es sencillo: evitar que el problema crezca depende, en buena parte, de no alimentar la cadena de abandonos y sueltas. Y sí, aunque suene a trámite pesado, aquí la “burocracia” tiene un sentido bastante lógico: si se suelta, se descontrola; y si se descontrola, se paga en biodiversidad (y, según recuerda la Comunidad, puede haber sanción).

Si quieres actuar con sentido común y sin meterte en líos, estos pasos encajan con lo que recalca el propio Gobierno regional:

No abandones ni liberes animales exóticos en ríos, lagos, estanques urbanos o el campo: está prohibido y puede ser sancionado.

Ten presente que muchas especies se adaptan con facilidad y alteran hábitats, así que “dejarlo en un parque” no es una solución.

Si necesitas orientación a través de los canales citados en el comunicado, puedes acudir a la Comunidad de Madrid (www.comunidad.madrid), llamar al 91 580 20 70 o escribir a comunicacion@madrid.org.

Recuerda que los ejemplares retirados se trasladan al CRAS Félix Rodríguez de la Fuente, en Tres Cantos, donde los veterinarios se ocupan de su cuidado tras la extracción.

Resumiendo, en 2025 se retiraron 4.012 animales exóticos invasores en la Comunidad de Madrid, con cifras tan llamativas como 1.773 parvas, 1.208 alburnos o 253 galápagos de Florida. Y aunque algunos casos empiecen en una casa con una mascota “curiosa”, el final suele terminar en el ecosistema… y ahí ya no es solo cosa de quien la compró, sino de todos.