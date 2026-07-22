Muchos hogares cometen este error con el aire acondicionado y pueden pagar hasta un 30% más en la factura de la luz

El periodista económico aconseja limpiar el filtro al menos una vez al año y mantener el termostato entre 24 y 26 grados para contener la factura de la luz durante los meses de verano.

El aire acondicionado se ha convertido en un aparato imprescindible en numerosos hogares ante las altas temperaturas. Su uso prolongado, sin embargo, puede provocar un aumento importante del consumo eléctrico si no se configura correctamente o se descuida su mantenimiento.

José María Camarero ha explicado en el programa ‘La Tarde’ de COPE cuáles son los errores más habituales al utilizar el climatizador. Entre ellos destaca la falta de limpieza de los filtros, una tarea sencilla que puede marcar una diferencia notable en el recibo mensual.

No limpiar el filtro del aire acondicionado puede elevar el consumo un 30%

Camarero advierte de que un filtro sucio puede hacer que el aparato gaste hasta un 30% más de energía. La acumulación de polvo dificulta el paso del aire y obliga al equipo a trabajar durante más tiempo para alcanzar la temperatura seleccionada.

El periodista recomienda limpiar los filtros al menos una vez al año, aunque la frecuencia debe aumentar cuando el aparato funciona muchas horas al día. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía también aconseja realizar esta limpieza periódicamente para mantener el rendimiento y alargar la vida útil del equipo.

El porcentaje de ahorro depende del modelo, el nivel de suciedad y las horas de funcionamiento. El Departamento de Energía de Estados Unidos calcula que limpiar o sustituir los filtros de forma rutinaria puede reducir entre un 5% y un 15% el consumo del aire acondicionado.

La temperatura entre 24 y 26 grados ayuda a reducir la factura eléctrica

La recomendación de Camarero es mantener el termostato entre 24 y 26 grados. Programarlo a 18 grados al llegar a casa no permitirá que la habitación se enfríe mucho antes, pero sí mantendrá el compresor trabajando con mayor intensidad.

Según sus cálculos, cada grado que se baja la temperatura incrementa alrededor de un 8% el consumo. Pasar de 24 a 18 grados podría representar hasta un 48% más de gasto. El IDAE sitúa la variación aproximada en un 7% por cada grado y considera que 26 grados son suficientes para mantener el confort con ropa adecuada.

Camarero estima que el uso del aire acondicionado puede añadir entre 20 y 60 euros mensuales a la factura. El importe final dependerá de la eficiencia del aparato, el aislamiento de la vivienda, las horas de funcionamiento y el precio de la electricidad.

Las rejillas hacia arriba reparten mejor el aire frío por toda la habitación

La posición de las rejillas también influye en la climatización de la estancia. Camarero recomienda orientarlas hacia arriba, ya que el aire frío desciende de manera natural.

Esta configuración facilita una distribución más uniforme y evita concentrar todo el caudal en una única zona. También reduce la necesidad de seleccionar temperaturas excesivamente bajas para conseguir una sensación agradable.

Persianas cerradas y ventilación temprana limitan el esfuerzo diario del climatizador

Cerrar persianas, bajar toldos y evitar la entrada directa del sol permite reducir el calentamiento de la vivienda. El IDAE recomienda ventilar durante la noche o a primera hora de la mañana, cuando la temperatura exterior es más baja.

Estas medidas, acompañadas de una temperatura estable y un mantenimiento adecuado, reducen el tiempo de funcionamiento del equipo y ayudan a controlar el gasto eléctrico durante el verano.