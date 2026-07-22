Este paraíso español solo tiene 750 habitantes, no tiene carreteras asfaltadas pero conserva playas vírgenes y volcanes

Este rincón canario conserva caminos de arena, volcanes de tonos ocres y calas de aguas transparentes. El ferry desembarca en Caleta de Sebo, donde el pescado fresco protagoniza las cartas frente al Atlántico.

La Graciosa reúne en menos de 30 kilómetros cuadrados una de las estampas más singulares de Canarias. Situada al norte de Lanzarote y separada de esta por el estrecho de El Río, cuenta con poco más de 700 residentes y forma parte del Parque Natural del Archipiélago Chinijo. A su alrededor se extiende una reserva marina de 70.700 hectáreas, creada en 1995 para proteger sus fondos y recursos pesqueros.

Cómo llegar a La Graciosa y moverse por una isla sin asfalto

El acceso habitual se realiza en ferry desde el puerto de Órzola, en el norte de Lanzarote. La travesía dura unos 25 minutos y termina en Caleta de Sebo, principal núcleo de población y punto de partida para recorrer la isla. Los pasajeros no pueden embarcar su coche particular y la circulación motorizada está reservada a vehículos autorizados.

Al bajar del barco aparecen las casas blancas, las pequeñas embarcaciones y las calles cubiertas de arena. No hay carreteras asfaltadas y los desplazamientos turísticos se realizan caminando, en bicicleta o mediante taxis todoterreno con autorización.

La ausencia de tráfico convencional cambia por completo la visita. El ruido de los motores pierde protagonismo y deja espacio al viento, las olas y la actividad cotidiana del puerto.

Las playas vírgenes de La Graciosa que muestran su paisaje volcánico

La playa de Las Conchas, situada en la costa noroeste, es uno de sus paisajes más conocidos. Su extensa franja de arena clara queda frente al islote de Montaña Clara y junto a las laderas rojizas de Montaña Bermeja. El oleaje atlántico suele golpear con fuerza, por lo que el baño no está aconsejado durante buena parte del año.

Muy diferente es La Cocina, también llamada playa de Montaña Amarilla. Esta pequeña cala se encuentra a unos seis kilómetros de Caleta de Sebo y está resguardada de las corrientes de El Río. Sus aguas tranquilas y transparentes permiten nadar o practicar snorkel bajo las paredes ocres del antiguo volcán.

En la ruta sur también aparecen El Salado y La Francesa, dos arenales de aguas turquesas desde los que se contemplan los Riscos de Famara, en la vecina Lanzarote.

Rutas a pie y en bicicleta para descubrir el territorio protegido

La bicicleta es uno de los medios más utilizados para conocer La Graciosa. El relieve es relativamente llano, aunque la arena suelta y el viento pueden aumentar el esfuerzo. En Caleta de Sebo existen establecimientos de alquiler y varias rutas señalizadas que conducen hacia las playas y formaciones volcánicas.

También hay cuatro itinerarios principales para senderistas. Los caminos cruzan terrenos abiertos, sin árboles ni apenas sombra, por lo que hay que llevar suficiente agua, gorra y protección solar. Las horas centrales del día resultan especialmente exigentes durante los meses más cálidos.

Los visitantes deben permanecer en los senderos habilitados. Salirse de las pistas puede dañar un ecosistema frágil, marcado por dunas, vegetación adaptada a la aridez y especies propias del archipiélago.

Dónde comer pescado fresco y cocina canaria frente al océano Atlántico

Los restaurantes de Caleta de Sebo concentran buena parte de la oferta gastronómica. Algunas terrazas están prácticamente sobre la arena y permiten comer con vistas al puerto o a los acantilados de Famara.

El pescado fresco es la principal especialidad. Las cartas cambian según las capturas disponibles y pueden incluir bocinegro, morena y otros pescados de la zona. Las papas arrugadas con mojo, el gofio, los quesos canarios y los vinos de Lanzarote completan una cocina estrechamente vinculada al mar.

La Graciosa conserva así un paisaje poco transformado, una movilidad condicionada por su protección ambiental y una gastronomía que mantiene vivo el vínculo con la pesca local.