El agua del aire acondicionado tiene más utilidades de las que imaginas aunque hay un uso que debes evitar siempre

Es agua de condensación, sin cal ni cloro, y puede reutilizarse en tareas domésticas como planchar, limpiar cristales o preparar mezclas para el coche, siempre con precauciones básicas.

Con las olas de calor del verano, el aire acondicionado funciona durante horas en millones de hogares. Mientras enfría la vivienda, el aparato expulsa por el tubo de desagüe un agua que muchas familias tiran sin pensar. Sin embargo, este líquido puede tener varios usos útiles, ya que procede de la humedad del aire y apenas contiene minerales disueltos.

El agua del aire acondicionado se forma por condensación. El aire caliente de la estancia entra en contacto con la batería fría del equipo, el vapor se transforma en gotas y el sistema las expulsa al exterior. Su composición se parece a la del agua destilada, aunque no debe confundirse con agua potable. Ask Extension, red vinculada a universidades estadounidenses, recuerda que el condensado sale inicialmente sin materiales disueltos, pero después pasa por bandejas, tubos y piezas donde puede arrastrar polvo o bacterias.

Por qué el agua del aire acondicionado sirve para planchar y limpiar

Uno de los usos más interesantes del agua del aire acondicionado está en la plancha de vapor. Al no contener cal, reduce el riesgo de obstrucciones internas y ayuda a evitar las manchas blancas que a veces aparecen en la ropa oscura cuando se utiliza agua del grifo con mucha dureza.

También puede emplearse para limpiar cristales, espejos, mamparas o superficies donde suelen quedar cercos al secarse. Al tener muy pocos minerales, deja menos residuos visibles y permite rebajar el uso de productos de limpieza.

Su reutilización encaja además con un consumo más responsable del agua. Un estudio publicado en Case Studies in Chemical and Environmental Engineering señala que el agua condensada por los sistemas de climatización se considera una fuente alternativa con potencial para usos no potables.

Cómo usar esta agua en el coche sin causar una avería

En el coche, el agua del aire acondicionado puede aprovecharse para el depósito del limpiaparabrisas, mezclada con un producto específico o con jabón adecuado para automoción. Al no tener cal, ayuda a evitar restos en los conductos y en los surtidores.

Con el circuito de refrigeración hay que ser más cuidadoso. Esta agua puede servir como agua destilada o desionizada solo si se mezcla con el anticongelante compatible que indique el fabricante del vehículo. No debe echarse sola como refrigerante habitual. Las guías de mantenimiento recuerdan que el líquido refrigerante necesita una proporción correcta de agua y anticongelante para proteger el motor, evitar sobrecalentamientos y reducir la corrosión.

Por eso, antes de rellenar el vaso de expansión, hay que respetar el manual del coche y no mezclar productos distintos sin criterio. Un uso incorrecto puede acabar provocando una avería cara.

Lo que nunca debes hacer con el agua del aire acondicionado

La advertencia principal es clara: no es agua para beber. Tampoco debe utilizarse para cocinar, lavar alimentos ni llenar el bebedero de mascotas. Aunque tenga pocos minerales, no es estéril. En el recorrido por el aparato puede incorporar polvo, hongos, bacterias o restos acumulados en el tubo de salida.

En las plantas, su uso es posible, pero no siempre de forma exclusiva. Al ser un agua muy pobre en minerales, puede empobrecer el sustrato si se usa de manera continuada en macetas. Para un riego frecuente, es preferible alternarla o mezclarla con agua de lluvia, agua del grifo o fertilizante, especialmente en plantas que necesitan más nutrientes. Gardening Know How también señala que la falta de minerales es su principal limitación para el riego continuado.

Aun así, puede ser útil para plantas sensibles a la cal, como hortensias, azaleas o camelias. La condición básica es recogerla en un recipiente limpio y no dejarla estancada durante días.