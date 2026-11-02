Movistar responde al fallo de seguridad de algunos routers y aclara si los clientes deben cambiar el equipo

La operadora comunica medidas automáticas y no pide sustituir el router. El alcance técnico depende del modelo y del software instalado.

Movistar reiteró el 27 de octubre de 2026 que sus clientes no necesitan cambiar el router ante la posible vulnerabilidad de determinados equipos. La compañía había comunicado medidas preventivas automáticas dos días antes. El aviso responde a una investigación sobre software WiFi de Broadcom, presentada el 16 de octubre. La información disponible exige separar tres cuestiones: qué dispositivos aparecen identificados, qué protección aplica cada operador y si existe una actualización concreta para cada modelo.

Movistar mantiene las medidas automáticas sin pedir cambios al cliente

La respuesta publicada en su comunidad técnica señala que no consta que esta situación haya provocado accesos no autorizados en equipos de sus clientes. Añade que las actuaciones se gestionan de forma centralizada. Para el usuario, la consecuencia inmediata es evitar comprar un sustituto únicamente por este aviso. Esa indicación se refiere a la situación comunicada por Movistar. No equivale a un certificado general de seguridad para cualquier router con componentes Broadcom ni describe una versión de software corregida para cada modelo.

Tampoco hay que confundir una vulnerabilidad con una caída de conexión. Un equipo puede seguir ofreciendo internet mientras necesita una corrección de seguridad. Del mismo modo, quedarse sin señal no demuestra que haya ocurrido un ataque. La diferencia entre reiniciar y restaurar el router sigue siendo relevante: borrar los ajustes no acredita que el software vulnerable haya desaparecido. La medida que resuelve un fallo debe actuar sobre su causa técnica, no limitarse a recuperar temporalmente el acceso a internet.

La investigación distingue modelos y versiones antes de confirmar el riesgo

La documentación de Quentin Kaiser identifica, entre otros, equipos Askey RTF3505VW, Comtrend VG8050 y MitraStar GPT-2541GNAC vinculados a operadores españoles. Pero su relación incluye diferentes niveles de evidencia y advierte que las revisiones de hardware y software pueden cambiar dentro del mismo modelo. Por tanto, encontrar un nombre comercial sirve para iniciar la comprobación, no para concluir que cualquier unidad instalada hoy tenga idéntico problema. También puede variar el programa que gestiona el WiFi aunque dos aparatos incorporen componentes de una misma familia.

El listado contiene modelos de numerosos fabricantes y países, no un censo de hogares españoles comprometidos. El investigador distingue aparatos comprobados de otros considerados probablemente afectados. Sus herramientas de detección también tienen límites: una coincidencia requiere verificación adicional del software exacto. Esa cautela evita convertir una lista técnica en una cifra de víctimas. La anterior renovación del router WiFi 7 ofrecida a determinados clientes es otra actuación distinta. No permite deducir que todos los equipos anteriores deban reemplazarse por esta incidencia.

El ataque descrito requiere alcance WiFi y no necesita conocer la contraseña

El problema estudiado está en una implementación antigua de WPS, el mecanismo que facilita conectar dispositivos a una red inalámbrica. En los equipos vulnerables, un atacante situado dentro del alcance de radio podría acceder al componente afectado sin conocer la contraseña. La investigación demostró divulgación de información y ejecución de código en determinados aparatos. El resultado concreto depende del producto y su software. No describe un acceso universal desde cualquier lugar de internet ni demuestra que esas pruebas se hayan utilizado contra todos los modelos identificados.

Cambiar la clave de la red no elimina por sí mismo un defecto del programa que procesa las comunicaciones. El investigador tampoco garantiza que desactivar WPS desde un menú suprima el componente vulnerable en todos los equipos. La corrección depende de cómo se haya integrado el software y de las actuaciones del fabricante o proveedor. Esa diferencia explica por qué una recomendación general para proteger el WiFi no sustituye una confirmación técnica sobre este fallo. Una protección provisional y una actualización definitiva tampoco deben presentarse como términos equivalentes.

El dato decisivo es la confirmación para el equipo y el software instalados

La investigación advierte de que determinados dispositivos antiguos pueden carecer de una vía viable de actualización. Otros pueden corregirse mediante cambios en el software suministrado por sus responsables. Por eso, las preguntas útiles para el operador son concretas: modelo, versión instalada y actuación que cubre esta vulnerabilidad. No hace falta publicar claves, números de serie o datos de cliente en un foro abierto para plantearlas. Una respuesta sobre un aparato diferente tampoco confirma automáticamente la situación del que está instalado en casa.

La respuesta oficial de Movistar permite comprobar las indicaciones comunicadas los días 25 y 27. La documentación de WPSplinter explica el alcance y las limitaciones de la investigación. Su repositorio técnico mantiene información de los dispositivos y de la comprobación de resultados. Estas fuentes cumplen funciones distintas: el operador informa de sus actuaciones y el investigador documenta el fallo. Leerlas conjuntamente evita dar por instalado un parche que la respuesta pública no identifica de manera individual.