El BOE obliga a cambiar los contadores de gas y exige avisar con tres meses antes de instalar el nuevo equipo

La sustitución por contadores inteligentes será progresiva hasta 2036. La instalación es gratuita, salvo determinadas adaptaciones de la instalación interior.

El BOE publicó el 27 de octubre de 2026 el calendario para sustituir los contadores de gas por equipos inteligentes. La orden entró en vigor el día 28 y afecta, en este programa, a suministros de hasta 50.000 kWh anuales. El cambio llegará por fases hasta 2036, con aviso previo de tres meses. La instalación será gratuita como regla general, pero eso no elimina el alquiler del equipo ni determinadas adaptaciones de seguridad.

Los contadores de gas se sustituirán por fases y no todos cambian ahora

Los titulares de las redes deben cambiar e integrar en su sistema al menos el 20% de los contadores analógicos en tres años. El porcentaje sube al 50% en cinco años y al 80% en siete. La sustitución completa tiene un plazo máximo de diez años desde la entrada en vigor. Son objetivos del parque de contadores, cuyo cumplimiento se evalúa por grupo empresarial. No fijan una fecha individual idéntica para todas las viviendas ni obligan a solicitar hoy una visita.

La norma contempla una excepción máxima del 2% pendiente al terminar ese calendario, por causas ajenas al titular de la red. Requiere justificación y aprobación de la CNMC. Cada empresa deberá publicar su plan, con calendario y procedimiento. El cambio del aparato tampoco determina el precio del gas contratado. Son cuestiones distintas dentro del recibo, como sucede con los problemas de luz y gas que afectan a facturación y atención al cliente. La orden regula la medición y sus condiciones de implantación.

La instalación gratuita tiene una excepción y el alquiler conserva sus reglas

El aviso deberá explicar que instalar el contador no tiene coste, tanto si se elige en propiedad como si se alquila. La excepción aparece cuando hacen falta modificaciones sustanciales por incumplimientos técnicos o de seguridad en la instalación interior. En ese supuesto, la empresa debe comunicar la incidencia para que un instalador autorizado realice la adecuación. El titular dispone de un máximo de seis meses para ejecutarla y comunicarlo. No significa que toda vivienda necesite obras para recibir el nuevo contador.

La gratuidad de la instalación tampoco convierte en gratuito el equipo comprado por el consumidor ni su alquiler. La comunicación debe informar del precio y de ambas alternativas. Hay una protección específica frente al cobro anticipado del nuevo alquiler. Solo puede aplicarse cuando el contador esté plenamente integrado en la telegestión y el consumidor acceda a sus datos. La documentación del cambio permite identificar equipo y actuación, algo relevante en cualquier reclamación por un contador. Ese caso previo corresponde a un suministro eléctrico.

La visita tendrá dos avisos y una franja máxima de cuatro horas

La primera comunicación debe llegar con tres meses de antelación e identificar el suministro y el contador afectado. También incluirá características técnicas, equipos compatibles y el procedimiento para escoger uno en propiedad. Después habrá otro aviso, al menos quince días naturales antes, con fecha y franja horaria de la visita. Esa franja no puede superar cuatro horas. Un teléfono gratuito permitirá pedir otro día u horario sin coste adicional. Si el consumidor no solicita el cambio, se entenderá que acepta la propuesta comunicada.

Cuando el contador esté en una zona común o de libre acceso, podrá sustituirse sin la presencia del titular. La empresa debe informar de la posibilidad de asistir. Si una visita resulta infructuosa, dejará una comunicación con diez días hábiles para concertar otra. Si quien no acude es el personal encargado, tampoco podrá cobrar por fijar una nueva cita. Elegir un equipo propio exige comunicarlo y acreditar su compatibilidad. Cuando falte, podrá instalarse uno alquilado provisionalmente, sin cobrar después la visita para colocar el propio.

Los datos diarios permitirán comprobar el consumo y descargarlo sin pagar

El consumidor tendrá acceso gratuito por web y aplicación a los consumos diarios de los veinticuatro meses anteriores. Si su contrato es más reciente, accederá al periodo disponible. Los datos se expresarán en kWh y podrán llevar un retraso máximo de tres días. También deberán facilitarse el volumen en metros cúbicos y los factores necesarios para comprobar la conversión. La descarga será gratuita, al menos en formato CSV. La plataforma tiene un plazo de implantación de un año desde la entrada en vigor.

La Orden TED/1122/2026 permite autorizar a terceros a consultar los datos y revocar después ese permiso. También adelanta obligaciones para nuevas instalaciones y determinadas sustituciones de equipos alquilados. Dentro de viviendas, locales o lugares de difícil acceso, deberán ser inteligentes o incorporar telelectura transcurridos seis meses. Se aplica a altas y reemplazos por avería o fraude dentro del umbral indicado. Para otros suministros de ese mismo rango, el plazo será de un año. Estos plazos iniciales no sustituyen el calendario general del parque existente.