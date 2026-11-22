Las ayudas LEADER se pagan en dos tramos y exigen mantener la actividad. El programa comprende 22 municipios de la Sierra Oeste madrileña.

La Sierra Oeste de Madrid admite solicitudes de ayudas LEADER de 25.000 euros para crear una actividad como autónomo o continuar un negocio mediante traspaso. El plazo está abierto desde el 4 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 2026, ambos incluidos. La convocatoria cuenta con una dotación inicial de 175.000 euros y fue difundida por Valdemorillo el 6 de noviembre. La gestiona ADI Sierra Oeste y se aplica a los 22 municipios de su ámbito territorial.

Las ayudas LEADER pagan 15.000 euros al inicio y otros 10.000 un año después

La subvención tiene un importe fijo de 25.000 euros por beneficiario y no funciona como reembolso de una inversión concreta. El primer tramo asciende a 15.000 euros, una vez acreditado el inicio de la actividad. Los 10.000 restantes se abonarán un año después, tras justificar el cumplimiento del plan empresarial y mantener el alta correspondiente. El cálculo de los gastos de un autónomo forma parte del análisis económico de cada proyecto. La ayuda requiere viabilidad técnica y financiera, además de experiencia o formación empresarial acreditada.

El reparto inicial destina 150.000 euros a nuevas iniciativas y 25.000 al mantenimiento de negocios mediante traspaso. Esas partidas pueden redistribuirse según las solicitudes admitidas y las necesidades de financiación. La convocatoria permite añadir hasta 300.000 euros si se declara disponible el crédito y se cumplen las condiciones presupuestarias. Esa ampliación es eventual y requiere publicidad previa a la concesión. Los proyectos compiten por puntuación hasta agotar los fondos. Por tanto, reunir los requisitos no supone recibir automáticamente la ayuda ni permite contar con la ampliación como dinero ya aprobado.

Emprender exige estar desempleado y el traspaso debe formalizarse ante notario

La medida de emprendimiento se dirige a personas físicas inscritas como demandantes de empleo cuando presentan su solicitud. Deben crear una empresa individual y darse de alta como autónomas o en la mutualidad profesional correspondiente. No pueden haber estado de alta en ese régimen y en la misma actividad durante los tres años anteriores. La dedicación será completa y exclusiva. Si la actividad utiliza la vivienda habitual, deberá contar con un espacio diferenciado, acceso público y afectación fiscal. Las actividades sin local determinado deberán acreditar esa modalidad y facilitar una dirección comprobable.

La segunda medida financia la continuidad de un negocio mediante un contrato de traspaso elevado a público ante notario. El beneficiario deberá generar su propio puesto de trabajo, mantener el alta y dedicarse completamente a la actividad. Esta se desarrollará en el local traspasado al menos durante los tres primeros años. Entre las actividades contempladas figuran servicios, artesanía, comercio agroalimentario minorista y atención sanitaria, educativa o a dependientes. Las iniciativas turísticas y de restauración deben cumplir, además, las condiciones de las medidas sectoriales a las que remiten las bases.

El proyecto debe situarse en uno de los 22 municipios y superar la valoración

El ámbito incluye Aldea del Fresno, Batres, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chapinería y Colmenar del Arroyo. También comprende Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Quijorna y Robledo de Chavela. Se añaden Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda y Valdemaqueda. Completan la relación Valdemorillo, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales y Zarzalejo. La localización del negocio dentro de este territorio es un requisito de acceso, con independencia del municipio que haya difundido la convocatoria.

Cada solicitud necesita alcanzar al menos 15 puntos. En emprendimiento se valoran la antigüedad del desempleo, la innovación, la aportación ambiental, los recursos locales y la ubicación. En los traspasos pesa especialmente la antigüedad de la actividad que se mantiene. Conservar un servicio con más de diez años en el municipio aporta 30 puntos; entre cinco y diez años, 15. Las bases establecen criterios de desempate específicos y priorizan después los municipios menos poblados. El orden de registro actúa como último criterio cuando persiste la igualdad, no como regla general de adjudicación.

El plan de empresa y la permanencia condicionan la solicitud y el cobro

El formulario oficial puede presentarse en la sede electrónica de ADI Sierra Oeste o en su registro. Está en la calle Los Oficios, 8, Villa del Prado. Para la vía telemática puede utilizarse el certificado digital. Se exige identificación, última declaración de IRPF, acreditación de formación o experiencia y documentación sobre el uso del local. El proyecto debe acompañarse de una memoria y un plan empresarial con previsiones comerciales, operativas y financieras. Quien solicite la línea de emprendimiento debe acreditar también su inscripción y antigüedad como demandante de empleo.

Una concesión favorable debe aceptarse expresamente en quince días desde la notificación. El plazo ordinario para iniciar el plan será de seis meses en emprendimiento y doce en traspasos. Antes del primer pago se comprobarán las altas, la disponibilidad del local y las licencias necesarias; en traspasos, también la escritura. La actividad debe mantenerse al menos tres años desde el segundo pago. Para alojamientos de turismo rural, las fichas elevan ese compromiso a diez años. Ambas medidas son incompatibles entre sí y deben respetar las restantes reglas sobre financiación de las mismas actuaciones.