Google incluye la función en sus novedades del 2 de noviembre. Permite respaldar imágenes y vídeos del móvil en un ordenador Windows.
Google ha anunciado una función de Quick Share para guardar automáticamente fotos y vídeos de Android en ordenadores Windows. La novedad figura en las notas de Google Play services 26.43, fechadas el 2 de noviembre. El cambio interesa a quienes quieren conservar sus imágenes en el disco del ordenador. La comunicación confirma esa posibilidad, aunque todavía no detalla un calendario por modelos ni garantiza que todos encuentren la opción disponible al mismo tiempo.
Quick Share amplía sus funciones con copias de fotos y vídeos
Hasta ahora, la documentación de Quick Share para Windows explica cómo enviar archivos entre dispositivos cercanos mediante una selección manual. La novedad anunciada añade el respaldo automático de fotografías y vídeos desde el teléfono. Es una diferencia práctica para quien acumula imágenes y suele aplazar su copia al ordenador. Google presenta esta incorporación dentro de las mejoras de conectividad entre dispositivos. Su breve nota no especifica los menús de activación, las carpetas admitidas ni cómo tratará fotografías previamente guardadas.
La ubicación del respaldo merece atención. Una carpeta del ordenador utiliza el espacio de ese equipo, mientras Google Fotos utiliza almacenamiento asociado a la cuenta. El almacenamiento local puede servir para conservar archivos sin ampliar una suscripción, siempre que exista capacidad suficiente. Por ejemplo, una colección de 40 GB necesita al menos ese espacio disponible para una copia completa. Es un ejemplo de capacidad, no una previsión del tamaño de las fotografías de cualquier móvil. Esa capacidad puede comprobarse antes de comenzar.
Qué equipos pueden utilizar Quick Share para Windows
La página oficial sitúa Quick Share integrado en dispositivos con Android 6 o versiones posteriores. Sus preguntas frecuentes indican Windows 10 o posterior de 64 bits; para equipos ARM, señalan Windows 11 o posterior. También pide activar wifi y Bluetooth y mantener los dispositivos a no más de cinco metros. Estas son condiciones generales de transferencia de Quick Share. La nota de noviembre no publica requisitos específicos adicionales para el respaldo automático. La disponibilidad de la aplicación puede variar por dispositivo y región.
Google distingue además los ordenadores Samsung, para los que remite a la aplicación Quick Share de Samsung disponible en Microsoft Store. Esta indicación se refiere al ordenador y no equivale a excluir todos los teléfonos de esa marca. En otros equipos compatibles, la descarga oficial se ofrece desde la web de Android. La ayuda recomienda iniciar sesión para utilizar todas las funciones y evitar ejecutar la aplicación como administrador. Quien piense recuperar un ordenador debe comprobar primero su sistema y compatibilidad.
El envío manual sigue disponible mientras llega la novedad
Los usuarios pueden seguir transfiriendo archivos mediante el procedimiento que ya documenta Google. Desde Android se seleccionan las imágenes, se pulsa Compartir y se elige Quick Share junto al ordenador destinatario. En Windows, los archivos recibidos se guardan normalmente dentro de Descargas, en la carpeta Quick Share. Para enviar desde el ordenador, la aplicación permite arrastrar archivos o seleccionarlos. Después se escoge el dispositivo receptor. Si aparece un código de confirmación, debe coincidir en ambos equipos antes de aceptar el envío.
La visibilidad determina quién puede encontrar el ordenador y enviarle contenido. Quick Share permite elegir entre todos, contactos, dispositivos propios o nadie. La opción de dispositivos propios utiliza la misma cuenta de Google y facilita transferencias entre equipos del usuario. Revisar esa selección resulta útil cuando se comparte espacio con otras personas. Google también indica que las transferencias están cifradas. Esa protección del envío no sustituye el cuidado de la carpeta de destino ni convierte cualquier ordenador compartido en un archivo privado.
Guardar las imágenes en el PC exige comprobar el respaldo
Google mantiene 15 GB gratuitos por cuenta, compartidos entre Gmail, Drive y Fotos. Las imágenes y los vídeos respaldados en calidad original consumen esa cuota. Copiar archivos al ordenador abre otra ubicación para conservarlos, pero no amplía el espacio gratuito de la cuenta. Tampoco basta con anunciar una copia para dar por protegido todo el álbum. Antes de retirar originales, conviene abrir varias fotos y vídeos guardados y comprobar que están completos. La comprobación debe incluir archivos recientes y otros más antiguos.
La Agencia de Ciberseguridad de Cataluña recomienda mantener tres copias, en dos soportes diferentes y con una situada en otra ubicación. Su guía también aconseja realizar pruebas periódicas de recuperación. Aplicado a fotografías familiares, conservar móvil y ordenador en el mismo domicilio concentra el riesgo ante un robo o una avería doméstica. Una tercera copia separada aporta otra posibilidad de recuperación. La nueva función puede facilitar una parte de ese trabajo. Su disponibilidad debe contrastarse con las novedades oficiales de Google.