Las becas de residencia cubrirán el importe completo en tres casos y la mitad en otros diecisiete. Se exige matrícula a tiempo completo.

La Universidad Complutense de Madrid ha convocado 20 becas de residencia para estudiantes alojados en sus colegios mayores propios durante el curso 2026-2027. La resolución, firmada el 3 de noviembre y registrada en la BDNS el día 5, distingue tres ayudas completas y diecisiete parciales. La cuantía de curso alcanza 9.735,26 euros o 4.867,63 euros, respectivamente. El plazo será de diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto en el BOCM. La apertura depende de la publicación de ese extracto.

Las becas de residencia financian nueve meses y exigen tener ya una plaza

Las tres becas completas cubren el 100% del alojamiento con pensión completa durante nueve meses. Las otras diecisiete cubren el 50%, según los importes fijados para el curso. La convocatoria incluye mensualidades de referencia de 1.081,70 y 540,85 euros, pero establece expresamente los totales anuales indicados. Los descuentos que correspondan se aplicarán antes de calcular la ayuda. Quedan fuera las prestaciones adicionales y las estancias que excedan el periodo financiado. Para acceder resulta imprescindible tener adjudicada una plaza en un colegio mayor propio de la UCM.

La ayuda puede coexistir con las becas del Ministerio dentro de las reglas de compatibilidad y evitando financiar dos veces un mismo gasto. Las demás ayudas destinadas al alojamiento quedan sujetas a la incompatibilidad prevista, salvo los complementos admitidos por la universidad. La convocatoria dispone de un presupuesto máximo de 112.000 euros para 2027. El estudiante deberá seguir pagando las mensualidades del colegio mientras se tramita el expediente, incluso si obtiene la beca. La resolución no autoriza a interrumpir esos pagos por iniciativa propia.

La matrícula, la residencia legal y los ingresos delimitan quién puede participar

La UCM exige estar matriculado a tiempo completo en un grado, doble grado o máster oficial impartido por sus centros propios. También requiere mantener los estudios y no poseer una titulación oficial del mismo nivel o superior. No se admite tener deudas líquidas y exigibles con la universidad. Pueden optar españoles, ciudadanos de la Unión Europea y extranjeros no comunitarios con residencia legal. La autorización de estancia por estudios no equivale a residencia a estos efectos, sin perjuicio de la excepción contemplada para determinadas situaciones de protección internacional.

La renta familiar de 2025 no puede superar el umbral máximo establecido para la beca general de matrícula, incrementado en un 8%. Además, se aplican los límites de patrimonio previstos para las becas estatales del curso 2026-2027. La universidad permite valorar individualmente pérdidas de ingresos sobrevenidas cuando estén acreditadas documentalmente. También contempla circunstancias específicas de jóvenes que han salido del sistema de protección y personas con protección internacional. Esas situaciones requieren su correspondiente justificación; no basta con declararlas en la solicitud para quedar exento de las comprobaciones.

El formulario necesita validación y documentación económica de la unidad familiar

La solicitud se tramita mediante el formulario del portal de becas y ayudas de la Complutense. Debe completarse y validarse hasta recibir la confirmación electrónica por correo. La documentación comprende identificación de los miembros computables y certificados tributarios de 2025, incluida la información de imputaciones cuando corresponda. También deben acreditarse prestaciones exentas y rentas obtenidas fuera de España. Los ingresos extranjeros se presentarán con la información exigida en castellano y su conversión a euros. La documentación económica permite comprobar tanto el acceso como la posición en la valoración.

Quien alegue independencia familiar debe demostrar medios propios suficientes y una vivienda a su disposición. Para ello se exige documentación del domicilio, empadronamiento de 2026 y justificantes que respalden esa situación. Si procede aplicar circunstancias de violencia de género, será necesaria su acreditación. El calendario de diez días hábiles parte del extracto del BOCM, no de la firma de la resolución. Las comunicaciones posteriores se publicarán en los canales universitarios. La relación provisional de admitidos y excluidos abrirá diez días hábiles para corregir defectos o aportar documentos.

La concesión debe aceptarse en cinco días hábiles y obliga a mantener las condiciones

La valoración económica ordenará las solicitudes y determinará las tres ayudas completas y las diecisiete parciales. En caso de empate de ingresos se aplica la prioridad prevista para víctimas de violencia de género. La propuesta provisional de concesión permitirá presentar alegaciones durante diez días hábiles. La resolución deberá producirse dentro del máximo de cuatro meses desde la publicación del extracto. Tras la comunicación definitiva, los seleccionados tendrán cinco días hábiles para aceptar y facilitar los datos bancarios requeridos. La falta de aceptación se entenderá como renuncia.

La documentación final se remite al servicio de becas por la sede electrónica universitaria, donde puede resultar necesario el certificado digital. La cuenta debe pertenecer a la persona beneficiaria. Durante el curso habrá que conservar la condición de estudiante y residente, y comunicar la pérdida de requisitos en cinco días hábiles. También deben respetarse las normas del colegio mayor, incluidas las relativas a las novatadas. La universidad comprobará las condiciones antes del abono y podrá exigir reintegros cuando se incumplan las obligaciones que fundamentaron la concesión.