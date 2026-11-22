Cada consorcio universitario decide sus fechas y selecciona a los beneficiarios. Algunos programas del catálogo continúan sin ofrecer financiación Erasmus Mundus.

Los másteres conjuntos Erasmus Mundus permiten optar a becas calculadas sobre 1.400 euros mensuales, con un máximo de veinticuatro meses. La Comisión Europea explica que muchas solicitudes se presentan entre octubre y enero para el curso siguiente, aunque cada programa fija su calendario. Esta vía ya existente puede interesar a graduados y estudiantes de último curso que preparan su formación internacional. La admisión y la beca dependen del máster elegido, sin una ayuda garantizada para todos los candidatos.

Un máster compartido entre universidades de distintos países

Erasmus Mundus forma parte de Erasmus+, pero se centra en másteres organizados conjuntamente por varias instituciones de educación superior. No es una única estancia de intercambio vinculada a cualquier grado. Los programas reúnen al menos tres instituciones de tres países. Pueden combinar clases, investigación, prácticas y trabajo final. Su duración académica es de uno o dos cursos, con 60, 90 o 120 créditos ECTS, según el diseño concreto.

La información europea para estudiantes permite comprobar el tipo de formación y el acceso. La movilidad incluye al menos dos periodos de estudio en dos países distintos del país de residencia al matricularse. Cada periodo debe equivaler, como mínimo, a un semestre académico. Al menos uno de los países debe pertenecer a la Unión Europea o estar asociado al programa. Es una exigencia presencial que no puede sustituirse por movilidad virtual. Por ello, al comparar programas también cuentan el recorrido entre universidades, los traslados previstos y las condiciones personales para residir fuera.

Qué cubren los 1.400 euros mensuales y quién recibe la beca

La guía oficial de Erasmus+ utiliza 1.400 euros por mes para calcular la beca individual. El apoyo contribuye a viajes, visados, instalación y manutención durante el periodo financiado. Veinticuatro mensualidades suman 33.600 euros; doce equivalen a 16.800. Son cálculos del importe máximo para esas duraciones, no pagos iguales para todos los admitidos. La beca exige matrícula a tiempo completo y puede ajustarse cuando existe reconocimiento de aprendizaje previo.

Los programas financiados no pueden cobrar matrícula ni otros costes obligatorios de participación a quienes obtienen la beca Erasmus Mundus. La selección corresponde al consorcio y es competitiva. Haber recibido anteriormente una beca EMJM impide optar a otra dentro de esa misma acción. Además, la admisión académica puede producirse sin financiación. Esa situación obliga a conocer el coste de participar sin beca antes de aceptar una plaza y organizar la estancia.

El catálogo ayuda a buscar, pero cada programa publica sus condiciones

El catálogo oficial de másteres permite filtrar por ámbito de estudio, país, universidades y duración. La agencia europea advierte de que algunos programas ya no ofrecen becas, aunque aparezcan en el listado. Pueden estar terminando su financiación o conservar temporalmente la denominación después de finalizarla. La ficha del consorcio debe aclarar si la edición que interesa cuenta con ayudas, cuántas se ofrecen y cuál es el procedimiento para solicitarlas.

El acceso general requiere un título universitario de primer ciclo o estar terminándolo y graduarse antes del comienzo del máster. También se contempla un aprendizaje equivalente reconocido conforme a las reglas aplicables. Cada programa concreta las áreas académicas admitidas y sus exigencias lingüísticas. Antes de solicitar plaza, el candidato debe localizar el nivel de idioma solicitado y los certificados que admite el propio máster. Si la ficha contempla exenciones o formas alternativas de demostrar conocimientos, también deberá comprobar cómo justificarlas y cuándo presentar los documentos.

Cómo preparar la candidatura sin confundir los plazos

La solicitud se dirige a la institución responsable del máster, no a un formulario único para todos los estudiantes europeos. Octubre a enero es una referencia habitual, no un cierre común. El interesado debe comprobar la edición, la fecha límite de beca y la de admisión sin ayuda, si existe. Después puede reunir los documentos académicos y lingüísticos exigidos. Si todavía cursa el grado, necesita conocer cómo y cuándo deberá acreditar que lo ha finalizado.

Para financiar la preparación lingüística existen iniciativas diferentes, como las ayudas andaluzas para idiomas, sujetas a sus propias convocatorias y destinatarios. No forman parte de la beca Erasmus Mundus. Al recibir una oferta de admisión, el estudiante debe leer el acuerdo que fija sus derechos y obligaciones. También debe identificar la titulación final: puede ser un título conjunto o varios títulos expedidos por las instituciones participantes. Ese documento concreta el resultado académico del itinerario internacional elegido.