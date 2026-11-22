La residencia Rambla Catalunya solicita dos años de experiencia y formación relacionada con cocina. El horario incluye fines de semana alternos con una salida más tardía.

Sanitas busca un cocinero o cocinera para la residencia Rambla Catalunya, en L’Eixample de Barcelona, con jornada completa y un salario de 25.000 euros brutos anuales en 14 pagas. La oferta oficial, disponible el 16 de noviembre de 2026, corresponde a una sustitución temporal por incapacidad temporal de larga enfermedad. La compañía anuncia incorporación inmediata. El trabajo comprende elaborar menús adaptados a los residentes y organizar la actividad diaria de la cocina.

El horario de mañana cambia en los fines de semana alternos

La franja ordinaria publicada va de las 6.30 a las 13.30 horas. En los fines de semana alternos, el horario indicado se amplía hasta las 17.30, con la misma entrada a las 6.30. La oferta no detalla el calendario de descansos. Quien valore el puesto debe contar con esa disponibilidad: el anuncio de turno de mañana incluye también esas jornadas más largas de fin de semana.

El contrato está vinculado a una sustitución y no fija una fecha concreta de finalización. Los 25.000 euros son la referencia bruta anual, no un ingreso neto ni una cantidad asegurada por toda la duración del contrato. La ficha tampoco ofrece un plazo límite para enviar solicitudes. La oportunidad puede interesar a profesionales disponibles para incorporarse pronto y trabajar presencialmente en la calle Mallorca, 234, donde se encuentra el centro.

La experiencia en residencias y colectividades tiene valor en la selección

Sanitas solicita al menos dos años en un puesto similar. Valora la experiencia adquirida en residencias, hospitales, colectividades, hoteles o restauración. Entre las titulaciones relacionadas menciona FP de hostelería, Cocina y Gastronomía y formación profesional básica de cocina o restauración, además de estudios similares. La preparación en manipulación de alimentos y seguridad alimentaria aparece como valorable. La organización y la atención al detalle completan el perfil descrito por la empresa.

El candidato puede presentar los trabajos realizados empezando por los más recientes, como explica la guía para preparar un currículum profesional. En este puesto interesa concretar si se han elaborado dietas adaptadas, organizado pedidos o controlado existencias. También debe diferenciarse la titulación terminada de los cursos complementarios. Explicar esas tareas permite relacionar la experiencia previa con la cocina de una residencia, aunque se haya desarrollado en otro tipo de establecimiento.

Rambla Catalunya dispone de cocina propia y atención multidisciplinar

La información de la residencia confirma que cuenta con cocina propia. El centro también dispone de servicios médicos y de enfermería, fisioterapia, psicología y terapia ocupacional. La oferta de cocinero plantea trabajar con el resto del equipo para responder a las necesidades de los residentes. Entre las responsabilidades figuran preparar menús y dietas, controlar la conservación de alimentos y organizar la recepción de mercancía. La seguridad alimentaria forma parte de esa actividad diaria.

La compañía comunicó la apertura de Rambla Catalunya el 21 de octubre de 2024. Entonces presentó una residencia con 101 camas y 71 habitaciones, distribuida en siete plantas, junto a la Rambla de Catalunya. Ese antecedente identifica el centro que ofrece el empleo, sin atribuir la vacante a una nueva inauguración. Su página actual enumera espacios diferenciados según el nivel de dependencia, salas de actividades y una terraza ajardinada, además de la cocina donde se integra el puesto anunciado.

La solicitud se tramita desde la ficha de cocinero de Sanitas

La oferta de cocinero en Barcelona incorpora el acceso de registro para presentar la candidatura. El portal distingue el área de personas candidatas del inicio de sesión del personal. Al preparar la solicitud, interesa dejar claros teléfono, correo, disponibilidad de incorporación y formación relacionada. Una descripción concreta de responsabilidades permite explicar durante una entrevista cómo se organizaba un servicio, se recibían productos o se resolvía una incidencia en cocina.

La ficha anuncia formación, un programa de bienestar y descuentos para empleados. También incluye acceso a Wellhub, con servicios relacionados con actividad física y bienestar. El seguro médico mencionado en el texto general está condicionado a tener contrato indefinido y un año de antigüedad; no debe darse por incluido en esta sustitución.