Mislata prepara ayudas de 275 euros para las familias que cumplan estas condiciones y mantiene pendiente la apertura del plazo

Las ayudas a familias monoparentales exigen título en vigor y un año de residencia. El calendario depende del extracto oficial.

Mislata ha publicado una convocatoria de ayudas a familias monoparentales de 275 euros en un pago único para 2026. La ficha municipal apareció el 28 de septiembre y el registro de subvenciones recoge la convocatoria el 5 de octubre. Actualmente, el Ayuntamiento mantiene el plazo pendiente de publicación del extracto. Las bases permiten preparar la documentación, pero todavía no ofrecen fechas cerradas para presentar la petición. El presupuesto total asciende a 40.000 euros.

Las ayudas a familias monoparentales exigen reconocimiento oficial

El requisito central es disponer del título de familia monoparental en vigor cuando se solicite la ayuda. Debe estar expedido por la conselleria competente de la Generalitat Valenciana. La convocatoria abarca familias monoparentales y situaciones de monoparentalidad reconocidas conforme al Decreto 19/2018. Se concede una única prestación por familia, incluso cuando convivan varios títulos en el domicilio. Es una convocatoria municipal diferente de la ayuda estatal por nacimiento, cuyos requisitos se tramitan ante la Seguridad Social.

La persona solicitante debe tener DNI o NIE y acreditar residencia efectiva en Mislata durante el año inmediatamente anterior a la petición. El empadronamiento también debe ser ininterrumpido y coincidir con la vivienda donde realmente reside. Se requiere insuficiencia de ingresos para afrontar los gastos derivados de su situación. Por la finalidad social de estas prestaciones, las bases establecen excepciones a las prohibiciones generales del artículo 13.2 de la Ley de Subvenciones. La concesión queda condicionada a la existencia de crédito suficiente al resolver.

Cómo se calcula el límite mensual de ingresos

La renta mensual por persona de la unidad familiar nuclear no puede superar 2.384,76 euros, según las bases de 2026. Para calcularla se computan los ingresos brutos de todos sus integrantes, no solamente el salario del solicitante. Se incluyen sueldos, dietas, rentas, pensiones alimenticias, intereses bancarios y prestaciones públicas o privadas. También cuentan los ingresos por alquileres y las prestaciones para cuidadores no profesionales. Pueden descontarse las cantidades justificadas que el solicitante pague por alimentos a sus hijos o por pensión compensatoria.

La unidad familiar nuclear comprende a quienes conviven con el menor en los términos recogidos por la convocatoria. Incluye progenitores o tutores, hermanos, parejas de esos adultos y sus descendientes. Esta composición afecta directamente al cálculo por persona y a los justificantes necesarios. Además, se pide acreditar la solicitud de otras prestaciones a las que cualquier integrante pudiera tener derecho, como el Ingreso Mínimo Vital. También se menciona la Renta Valenciana de Inclusión.

Qué documentos deben reunir las familias

La solicitud debe acompañarse del título monoparental, documentación familiar y justificantes económicos de los convivientes mayores de dieciséis años. Los trabajadores por cuenta ajena presentan contrato y última nómina. Los autónomos en estimación directa aportan los cuatro modelos trimestrales 130 anteriores, salvo altas recientes contempladas por las bases. En estimación objetiva se pide el último modelo 131 correspondiente. Los mayores de dieciséis años que estudien deben acreditarlo. Cuando proceda, se adjuntan sentencia de separación o divorcio, convenio regulador y pruebas de manutención actual.

Las bases permiten autorizar consultas administrativas mediante el modelo SOC.107, firmado por los integrantes afectados. Si no se autoriza, deben aportarse documentos adicionales sobre identidad, pensiones, vida laboral, desempleo y declaración de la renta. También se solicita el modelo de mantenimiento de terceros TES.026 para identificar la cuenta bancaria, cuyo titular debe ser el solicitante. Si actúa otra persona, necesita la autorización de representación SOC.108. Cuando exista impago de alimentos, la convocatoria pide la denuncia correspondiente junto con la documentación que acredite las circunstancias familiares.

El extracto activará un mes para solicitar los 275 euros

Las bases fijan un mes de solicitudes desde el día hábil inmediatamente posterior a la publicación del extracto. Hasta que aparezca, no puede darse por iniciado ese cómputo. Se prevé presentación presencial con cita en Servicios Sociales Sant Francesc o en el registro municipal, además de otras vías legales. También se admite la sede electrónica. Si se utiliza Cl@ve PIN o correo electrónico, las bases exigen firmar después en el registro municipal dentro de diez días naturales. La identificación con certificado digital dispone de su propio cauce electrónico.

Los defectos documentales pueden requerir subsanación; no atenderla en diez días es motivo de denegación. El Ayuntamiento dispone de tres meses desde la entrada de la solicitud para resolver, con silencio desestimatorio. Cabe reposición en un mes o recurso contencioso en dos, desde la notificación. La ayuda es incompatible con otras concedidas para el mismo fin durante el año y exige comunicar cambios relevantes. Las bases oficiales de Mislata detallan exclusiones, documentos y reintegros.

El anuncio municipal es la referencia para comprobar la apertura.