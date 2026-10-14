El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pone el foco en el kéfir y prepara una nueva norma que podría cambiar cómo se comercializa en España

La norma de calidad del kéfir abordará la información del etiquetado y los distintos métodos de producción. Todavía está en fase previa.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación abrió este 8 de octubre una consulta sobre la futura norma de calidad del kéfir. El plazo termina el 30 de octubre, ambos días incluidos, según el procedimiento publicado por el departamento. Pueden participar ciudadanos, organizaciones y asociaciones. La iniciativa pretende ordenar un mercado en crecimiento y mejorar la información del etiquetado. La apertura del trámite no supone que se hayan aprobado nuevas exigencias para los envases.

La norma de calidad del kéfir comienza con una consulta previa

El ministerio anunció la iniciativa el 7 de octubre y la presenta como un proyecto de real decreto. Busca adaptar el marco a los diferentes métodos de producción y ofrecer información clara sobre el alimento comercializado. El momento del procedimiento importa para interpretar la noticia. La consulta recoge opiniones antes de elaborar la regulación correspondiente. A diferencia de los cambios en etiquetas de aceitunas, que derivan de una norma aprobada, aquí sigue abierta la definición de las futuras obligaciones.

El anuncio ministerial sitúa el crecimiento de los lácteos fermentados en un 120% desde 2020. Esa referencia describe el conjunto señalado por el departamento y no debe atribuirse exclusivamente al kéfir. El aumento explica el interés por ordenar la oferta, pero no acredita por sí solo diferencias nutricionales entre marcas. Tampoco convierte cada producto vendido actualmente en irregular. Las características que exigirá la norma deberán concretarse durante la tramitación. A esta fecha, la consulta no fija una entrada en vigor para un nuevo etiquetado.

Qué puede aportar el consumidor a la futura regulación

La consulta previa permite identificar problemas, valorar la necesidad de regular y plantear posibles soluciones. Este procedimiento está previsto en la Ley del Gobierno y precede a la elaboración normativa. Un consumidor puede explicar qué información le resulta difícil de entender al comparar productos. También puede proponer que se distinga mejor la denominación del alimento de sus mensajes comerciales. Es recomendable describir el problema con precisión, aportando un ejemplo verificable. Si se adjunta una etiqueta, debe poder identificarse qué indicación genera la duda.

Las observaciones también pueden referirse a la claridad de las características del producto o a diferencias entre métodos de elaboración. Una propuesta resulta más comprensible cuando separa el problema observado de la solución sugerida. Por ejemplo, puede describir dos presentaciones que parezcan equivalentes y explicar qué dato ayudaría a compararlas. Se trata de una aportación al diseño de la norma, no de una resolución administrativa sobre esa marca. La participación tampoco garantiza que la redacción final incorpore todas las sugerencias recibidas.

Qué información ya regulan las etiquetas de los alimentos

La ausencia de esta norma específica no elimina las obligaciones generales de información alimentaria. El Reglamento europeo 1169/2011 prohíbe inducir a error sobre la naturaleza, identidad o composición del alimento. La denominación debe identificarlo correctamente y no puede sustituirse por una marca comercial. Cuando procede una lista de ingredientes, estos se ordenan por su peso en el momento de utilizarlos. Es una información más fiable para comparar que el diseño del envase, como ocurre con los colores de las bandejas del supermercado.

Existe una excepción relevante para interpretar los lácteos fermentados. El reglamento permite omitir la lista en leche fermentada sin otros ingredientes aparte de productos lácteos, enzimas y cultivos necesarios. Por tanto, su ausencia no demuestra automáticamente un incumplimiento. La información nutricional expresa, como regla general, los valores por 100 gramos o 100 mililitros. Esa referencia facilita comparar envases de diferente tamaño. Si también se indican valores por ración, hay que comprobar cuántos gramos representa cada una antes de confrontar dos productos.

Cómo enviar observaciones antes de que termine el plazo

La ficha del procedimiento incluye un texto informativo y un cuadro para presentar observaciones. El ministerio pide utilizar ese cuadro y enviarlo al buzón bzn-rdkefir@mapa.es. Solo tendrá en consideración respuestas cuyo remitente esté claramente identificado. Deben constar el nombre y la dirección de la persona u organización, un teléfono de contacto y un correo electrónico. Preparar el documento antes de enviarlo permite comprobar que la propuesta responde al asunto consultado. También resulta útil conservar una copia de las observaciones y del mensaje remitido.

El periodo de participación comprende desde el 8 hasta el 30 de octubre de 2026. Quien participe debe utilizar la documentación de la consulta pública del ministerio, donde figuran las instrucciones y el buzón habilitado. Para comprar mientras se tramita, siguen siendo pertinentes la denominación, la composición cuando deba declararse y las condiciones de conservación. La norma futura podrá precisar nuevas características, pero ese contenido depende de su elaboración y aprobación. El trámite abierto permite trasladar ahora las dudas que deberían resolverse en esa regulación.