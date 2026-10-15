Canarias lanza una convocatoria PFAE para 1.380 desempleados con trabajo remunerado y formación profesional

La convocatoria PFAE de Canarias moviliza 34,6 millones de euros. Las entidades solicitan los proyectos y el alumnado se seleccionará mediante el SCE.

Canarias anunció el 7 de octubre de 2026 una convocatoria PFAE con 34,6 millones de euros para 92 proyectos y 1.380 personas desempleadas. El extracto publicado en el BOC del 2 de octubre abre la financiación a las entidades promotoras. Cada proyecto tendrá 15 participantes y combinará empleo remunerado con formación vinculada a certificados profesionales. Para quienes buscan incorporarse, el paso decisivo será la selección a través del Servicio Canario de Empleo, no solicitar personalmente esa subvención.

La convocatoria PFAE de Canarias distingue proyecto y contrato del alumnado

Los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo permiten aprender mientras se realizan obras o servicios de utilidad pública e interés social. Atienden a personas con mayores dificultades de inserción y vinculan la actividad laboral con competencias profesionales concretas. Esa relación entre preparación y puesto cobra relevancia ante las vacantes difíciles de cubrir. La convocatoria asigna quince participantes a cada proyecto, acompañados de personal docente, dirección, orientación y apoyo administrativo. La contratación corresponde a la entidad que desarrolle la acción financiada.

La duración anunciada de once meses y quince días corresponde al proyecto completo. Las bases reguladoras diferencian ese periodo de los once meses de participación del alumnado. El equipo empieza, como regla general, siete días antes y termina ocho días después de la acción formativa. El trabajo real ocupa el 65% de la jornada; la formación teórica y práctica debe representar al menos el 35%. Los proyectos se calculan con contratos a tiempo completo. La convocatoria no admite proyectos basados en contrataciones parciales.

Quién puede participar y cómo se reparten los proyectos

Las personas destinatarias deben estar desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en el SCE. Además, necesitan cumplir las condiciones de acceso del certificado profesional que vaya a impartirse. Las bases orientan el programa a quienes carecen de cualificación o tienen una preparación baja y mayores dificultades para encontrar trabajo. La comunicación del Gobierno prioriza mayores de 45 años, jóvenes sin formación reglada y personas con discapacidad reconocida desde el 33%. También anuncia una reserva del 55% para mujeres, dando prioridad a víctimas de violencia de género.

Tenerife y Gran Canaria cuentan con 38 proyectos y 570 participantes cada una, según el reparto comunicado. Lanzarote tendrá cinco proyectos para 75 personas; La Palma y Fuerteventura, cuatro para 60 personas en cada isla. La Gomera dispondrá de dos proyectos con 30 plazas y El Hierro, de uno con 15. La suma coincide con las 92 actuaciones previstas. Ese reparto territorial todavía no identifica especialidades, municipios ni fechas de incorporación de cada grupo. Esos detalles dependerán de los proyectos aprobados y sus correspondientes procesos de selección.

Los 25.007,40 euros por plaza financian el programa completo

El BOC fija un módulo económico de 25.007,40 euros por plaza y un máximo subvencionado de 375.111 euros por proyecto. Ese importe no es una paga individual para el alumno. Incluye el cálculo de costes del programa y su equipo, con contratos a tiempo completo. El módulo diario asciende a 75,78 euros por plaza. Multiplicar quince plazas por 25.007,40 euros reproduce el máximo de 375.111 euros. Esta comprobación permite interpretar correctamente la financiación sin convertir el presupuesto en una promesa salarial que la convocatoria no establece.

La formación debe incorporar, como mínimo, el itinerario completo de un certificado profesional. Al terminar, la entidad expedirá la acreditación correspondiente a los módulos superados, con sus horas. Quien apruebe todos los módulos podrá solicitar el certificado profesional; también se contempla la acreditación parcial cuando proceda. Como sucede al comparar cursos gratuitos y certificados, hay que distinguir asistencia, superación y acreditación oficial. El participante debe conocer desde el inicio qué certificado cursará y qué requisitos académicos o formativos necesita para acceder.

La oficina de empleo intervendrá en la selección del alumnado

El plazo de veinte días que recoge el extracto corresponde a las entidades que piden financiación, contado desde el día siguiente a su publicación. Pueden promover proyectos administraciones, entidades locales, universidades canarias y organizaciones sin ánimo de lucro, entre otros supuestos previstos. Deben disponer de capacidad suficiente y de la inscripción o acreditación formativa exigida. Presentan electrónicamente solicitud, declaración responsable, memoria y previsión económica. Este trámite no constituye una matrícula abierta para las 1.380 personas. Primero deben concretarse las actuaciones que recibirán financiación.

Para seleccionar participantes, la entidad presenta una oferta en la oficina de empleo con el perfil acordado con el SCE. La oficina remite candidaturas y la entidad realiza la selección conforme a las bases reguladoras; puede constituirse una lista de reserva. Quien esté interesado puede actualizar su demanda, comprobar sus titulaciones y comunicar su interés al servicio de empleo. Después deberá atender las citaciones y condiciones de cada proyecto. Participar en un PFAE no incorpora automáticamente a la plantilla pública ni garantiza un empleo posterior.