Miles de docentes podrán cambiar de destino en 2027: el plazo para solicitarlo comienza ya

El concurso de traslados docentes abre un plazo común en España. Andalucía admite hasta 300 peticiones y exige registrar electrónicamente la solicitud.

El concurso de traslados docentes de ámbito estatal abrirá sus solicitudes el 5 de noviembre y las admitirá hasta el día 26, ambos incluidos. El BOE de este miércoles publica las convocatorias y anuncios autonómicos, entre ellos el de Andalucía. El procedimiento permite cambiar de destino a personal de los cuerpos docentes que reúna las condiciones exigidas. Los puestos adjudicados tendrán efectos el 1 de septiembre de 2027, según la norma común.

El concurso de traslados docentes exige pertenecer a los cuerpos convocados

Participan maestros, profesorado de Secundaria, Formación Profesional, idiomas y enseñanzas artísticas, con las particularidades de cada cuerpo y convocatoria. La inspección educativa dispone de su procedimiento específico. Se trata de movilidad y provisión de destinos para personal funcionario, con reglas para quienes realizan prácticas. Es diferente de las bolsas docentes de Andalucía explicadas en septiembre, destinadas a posibles nombramientos interinos. Tener un grado universitario o el máster de Profesorado, sin la condición administrativa requerida, no habilita por sí solo para este concurso.

La orden estatal establece una solicitud por cuerpo, aunque se participe por varias especialidades. Debe dirigirse a la Administración educativa de la que dependa el centro o puesto desde el que se concursa. Cuando corresponda, se utiliza la Administración del último destino. Esa regla permite incluir plazas de otros territorios sin presentar solicitudes independientes ante cada comunidad. Cada destino exige cumplir sus condiciones específicas, incluida la especialidad o acreditación lingüística que proceda. El calendario común no elimina las diferencias entre las bases autonómicas y las del Ministerio.

Andalucía distingue entre participación voluntaria y obligación de solicitar destino

En Andalucía, el personal en servicio activo con destino definitivo puede participar voluntariamente si cumple las condiciones establecidas. Una de ellas exige dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo al terminar el curso. Para esta comprobación, la convocatoria fija como referencia el 31 de agosto de 2027. También regula situaciones de servicios especiales, excedencia y suspensión. Quienes dependan de otra Administración deben atender las condiciones de su procedencia y las exigencias andaluzas, incluida la regla sobre el primer destino definitivo.

Otros colectivos están obligados a concursar. Entre ellos figuran quienes nunca obtuvieron destino definitivo, determinados funcionarios con puesto suprimido y el personal que realiza prácticas. La falta de participación puede conducir a una adjudicación de oficio cuando exista vacante, según el supuesto. El primer destino de quienes están en prácticas queda sujeto a reglas propias y a superar esa fase. Por tanto, antes de ordenar centros resulta necesario identificar la modalidad de participación. Las consecuencias de dejar la solicitud sin registrar cambian según la situación administrativa.

Las 300 peticiones andaluzas deben ordenarse con atención a cada código

La convocatoria andaluza permite incluir un máximo de 300 peticiones, ordenadas por preferencia. Los códigos de centros, localidades, especialidades y puestos específicos determinan qué se solicita realmente. Pedir una localidad puede incluir sus centros en el orden publicado, pero existen exclusiones expresas. Los colegios públicos rurales, determinados puestos de orientación y los centros de especial dificultad requieren peticiones individuales. También deben identificarse correctamente los puestos bilingües. Copiar una localidad sin comprobar esas excepciones puede dejar fuera un centro que el participante pretendía solicitar.

Las peticiones con códigos incompletos, inexistentes o incompatibles con la especialidad serán anuladas. Si todas resultan inválidas, puede producirse la exclusión de la adjudicación, sin perjuicio de los supuestos de destino de oficio. Después del cierre no se permite cambiar el orden de preferencias. Un ejemplo ayuda a dimensionar el límite: solicitar un centro por tres especialidades requiere repetirlo en tres peticiones. Las 300 entradas son el máximo de solicitudes de destino, no una cifra de vacantes ofertadas ni una garantía de obtener plaza.

La solicitud registrada y los méritos deciden qué llegará a la adjudicación

En Andalucía, el formulario debe cumplimentarse, firmarse y presentarse electrónicamente desde la aplicación habilitada por Educación. La guía para activar el certificado digital puede ayudar a preparar una identificación electrónica. Debe obtenerse una copia registrada y sellada que acredite la participación. Los méritos se aportan junto con la solicitud y deben estar cumplidos o reconocidos al terminar el plazo. Si la aplicación omite un mérito o lo muestra incorrectamente, corresponde invocarlo y documentarlo. No se valorarán los que no se hayan alegado.

Del 5 al 26 de noviembre transcurren 22 días naturales contando ambos extremos; es un cálculo del calendario, no un plazo adicional. Tras la adjudicación provisional andaluza habrá diez días hábiles para reclamar y, en los supuestos previstos, renunciar a la participación completa. La adjudicación provisional puede cambiar y la definitiva es irrenunciable, con las opciones reguladas para quien obtenga varios destinos. La toma de posesión será el 1 de septiembre de 2027. Antes, cada Administración publicará las vacantes y resoluciones correspondientes a su ámbito.