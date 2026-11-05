Barcelona activa un bono de 20 euros para comprar libros e ir a espectáculos, pero tiene fecha de caducidad

El Bonus Cultura permitirá comprar entradas y libros dentro de la oferta adherida. Los primeros saldos caducan el 10 de enero de 2027.

Barcelona abrió el 4 de noviembre el Bonus Cultura, un monedero digital con 20 euros para consumir cultura en la ciudad. El Ayuntamiento prevé distribuir más de 55.000 bonos a lo largo de tres periodos, dentro de un proyecto de 1,5 millones de euros. El saldo podrá gastarse en una o varias operaciones, pero tiene caducidad. La primera fase termina el 10 de enero, por lo que dejar dinero pendiente supondrá perderlo al concluir ese periodo.

El Bonus Cultura cubre espectáculos y determinados libros y películas

La oferta incluirá música en directo, teatro, danza y circo, además de películas y libros en catalán. El programa exige que al menos el 70% del conjunto de la programación esté en esa lengua. En cine y libros, la cuota alcanza el 100%. Esto no significa que cualquier entrada o compra cultural de Barcelona admita el saldo. Debe formar parte de la oferta del programa. El monedero municipal tiene características diferentes al Bono Cultural Joven, cuya convocatoria estatal de 2026 cerró el 31 de octubre.

Para las librerías físicas, el sistema contempla vales digitales canjeables por libros en catalán. En los espectáculos, la plataforma se integra con los sistemas habituales de venta de entradas. El Ayuntamiento también excluye las actividades vinculadas a grandes eventos. Antes de escoger una compra, resulta necesario comprobar que aparece en la oferta admitida y cuánto saldo permite aplicar. Comprar en un establecimiento cultural no garantiza por sí mismo la cobertura. Tampoco todos los productos vendidos por una librería cumplen el criterio lingüístico y de producto anunciado.

Los 20 euros pueden dividirse entre compras y combinarse con descuentos

El modelo permite consumir el dinero en una operación o repartirlo entre varias, hasta agotar el saldo. Según el consistorio, aplicará el mejor precio disponible y será compatible con otros descuentos. Un ejemplo ayuda a visualizarlo. Si una entrada admitida cuesta 12 euros después de sus descuentos, descontarla íntegramente dejaría 8 euros en el monedero. Una segunda compra elegible de 8 euros agotaría esos 20. El ejemplo presupone que ambas operaciones permiten aplicar el saldo completo y se realizan dentro del mismo periodo de vigencia.

Tener varios descuentos disponibles no permite dar por válida cualquier combinación antes de llegar al pago. La operación debe confirmar el precio final y el importe descontado del monedero. Existen otras iniciativas, como las entradas de Cine Sénior, con sus propios destinatarios y condiciones. La comunicación municipal no detalla una regla específica de acumulación con ese programa. Por eso, el anuncio general de compatibilidad debe leerse junto con la validación de cada compra. Guardar el justificante permite comprobar el importe efectivamente utilizado y el saldo restante.

El calendario divide la campaña en tres fases hasta julio de 2027

La primera fase va del 4 de noviembre de 2026 al 10 de enero de 2027. La segunda empieza el 11 de enero y termina el 25 de abril. La tercera se desarrolla entre el 26 de abril y el 31 de julio. El saldo pendiente caduca al finalizar cada fase, según el Ayuntamiento. Por tanto, el 31 de julio no es una fecha única que permita conservar cualquier carga desde noviembre. Cada monedero debe utilizarse dentro del tramo correspondiente a su saldo, sin trasladar automáticamente el remanente al siguiente.

Si alguien gastara 12 euros de la primera carga y llegara al 10 de enero con 8 pendientes, esos 8 caducarían. Una eventual recarga posterior no conservaría ese dinero por el mero hecho de existir una nueva fase. El Ayuntamiento anuncia hasta tres renovaciones del saldo al año. También precisa que los 55.000 bonos previstos se repartirán entre los tres periodos. La cifra no corresponde a 55.000 bonos nuevos en cada fase. Ese matiz evita multiplicar por tres una previsión global que ya incluye toda la campaña.

Los centros cívicos ayudarán a acercar el programa a nuevos públicos: cómo activar el bonus

El consistorio identifica como destinatarios prioritarios a personas con poco consumo cultural, jóvenes de 18 a 30 años y público habitual. Cita especialmente barrios con riesgo de exclusión o brecha digital. Los 51 centros cívicos de Barcelona participarán en la difusión y el acompañamiento. Este apoyo busca facilitar el acceso a un modelo que funciona digitalmente, incluidos los vales para librerías. La nota de lanzamiento menciona Trinitat Vella, Besòs i el Maresme, Bon Pastor, La Marina y Verdum como ejemplos de zonas donde reforzar esa labor. Para activar el Bonus Cultura, accede a la web oficial de Barcelona.

La comunicación municipal no establece que el programa esté reservado exclusivamente a personas de 18 a 30 años. Esa franja figura entre los públicos prioritarios, junto con otros grupos. Tampoco publica en la nota una lista completa de documentos o requisitos de registro. Para comenzar, la referencia es la información oficial del Ayuntamiento y el acompañamiento de los centros cívicos. Antes de finalizar una compra, deben quedar claros la adhesión de la actividad, el saldo aplicado y su caducidad. Esos tres datos determinan el uso efectivo de la ayuda anunciada.