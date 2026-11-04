Hacienda cambia desde noviembre el embargo de cuentas bancarias: esta es la novedad importante para trabajadores y pensionistas

El embargo de cuentas incorpora un código para identificar ingresos salariales recurrentes. Los límites legales de protección siguen siendo exigibles.

El procedimiento de embargo de cuentas de Hacienda comienza una nueva etapa desde el 2 de noviembre de 2026. La resolución de la AEAT, fechada el 4 de junio y publicada el 16, alcanza cuentas bancarias y determinadas cuentas de pago. Incorpora un aviso específico cuando reciben habitualmente sueldos o pensiones. El cambio afecta a la comunicación con las entidades adheridas. No convierte automáticamente todo el saldo del deudor en dinero embargable ni elimina los límites legales.

Qué cambia en el embargo de cuentas desde el 2 de noviembre

La resolución regula el intercambio electrónico de diligencias entre la Agencia Tributaria y proveedores de servicios de pago adheridos. Se refiere a deudas cuya recaudación en periodo ejecutivo corresponde a la AEAT. Incluye cuentas corrientes, de ahorro y otras cuentas con disponibilidad inmediata, también no bancarias. Por tanto, el nombre comercial del proveedor no determina por sí solo la protección del dinero. Esta fase de cobro debe distinguirse del pago voluntario de impuestos, como el segundo plazo del IRPF. La nueva resolución organiza cómo se tramitan las diligencias incluidas en su ámbito.

El calendario tiene varias etapas. Las entidades que eligieron el nuevo sistema EDITRAN comienzan a utilizarlo desde el 2 de noviembre. Quienes optaron por los servicios REST mantienen el sistema anterior hasta febrero y cambian el 1 de marzo de 2027. Las primeras deberán pasar también a REST antes del 1 de junio de 2028. No existe, por tanto, una migración simultánea de todas las entidades a un único canal esta semana. El contribuyente tampoco tiene que inscribirse en esos sistemas, destinados a la relación entre Hacienda y los proveedores.

El nuevo aviso sobre nóminas no desbloquea automáticamente el dinero

La resolución incorpora el código 13 para comunicar que la cuenta recibe ingresos recurrentes procedentes de sueldo, salario o pensión. La entidad debe utilizarlo cuando conozca esa circunstancia, con las particularidades previstas para el canal REST. También informa del saldo disponible. Este aviso identifica una situación relevante para aplicar los límites legales, pero no equivale por sí mismo al levantamiento del embargo. La propia regulación contempla retener y comunicar el importe trabado. Por eso, disponer de una cuenta donde se cobra la nómina no asegura que nunca aparezca una retención.

La norma distingue entre retener fondos e ingresarlos después en el Tesoro. En los procedimientos regulados, transcurren veinte días naturales desde el día siguiente a la traba antes del ingreso correspondiente. Durante ese intervalo, Hacienda puede ordenar un levantamiento total o parcial. La entidad deberá liberar las cantidades indicadas. Ese plazo operativo no sustituye los recursos ni sus plazos legales. Tampoco autoriza al banco a cancelar unilateralmente cualquier embargo porque el cliente discrepe. La identificación de la diligencia permite dirigir la reclamación al órgano que adoptó la medida.

La parte protegida del salario conserva sus límites legales

El artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil declara inembargable el salario o pensión que no exceda del salario mínimo interprofesional. Sobre las cuantías superiores se aplica una escala progresiva. El primer tramo adicional, hasta completar dos salarios mínimos, soporta un 30%; los siguientes tienen porcentajes superiores. No se aplica ese 30% a toda la nómina. Además, deben considerarse las pagas extraordinarias, las percepciones acumuladas y las circunstancias previstas legalmente. La resolución tecnológica no modifica estos límites ni establece una cantidad idéntica para todas las cuentas.

También importa el origen de los saldos acumulados. El TEAC modificó en junio de 2025 su criterio sobre las cantidades salariales inembargables que permanecen sin gastar. Esa parte protegida no pierde automáticamente su condición al llegar otra mensualidad. Sin embargo, corresponde al interesado acreditar y delimitar su procedencia. Los extractos, las nóminas y los justificantes de pensión permiten reconstruir los movimientos. Si se mezclan ingresos de distinta naturaleza, el análisis resulta diferente. Un saldo inferior al salario mínimo no queda protegido únicamente por ser pequeño.

Qué comprobar si aparece una retención en la cuenta

El afectado puede localizar la diligencia, identificar la deuda y reunir los documentos que expliquen el origen del dinero. La Ley General Tributaria limita los motivos de oposición. Incluye la extinción de la deuda, la prescripción del cobro, la falta de notificación del apremio y el incumplimiento de las reglas del embargo. También contempla la suspensión del procedimiento recaudatorio. Alegar que el saldo procede de cantidades inembargables exige aportar pruebas concretas. No basta con identificar la cuenta como habitual para cobrar una nómina.

La resolución publicada en el BOE permite comprobar el calendario y el funcionamiento del nuevo código. Los artículos 170 y 171 de la Ley General Tributaria regulan las garantías relevantes. Por su parte, la doctrina del TEAC exige examinar los movimientos cuando se mezclan ingresos protegidos y otros fondos. La fecha de noviembre cambia el procedimiento de comunicación. La legalidad de una retención concreta sigue dependiendo de la deuda, de los fondos afectados y de las circunstancias acreditadas.