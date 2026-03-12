Mercadona revoluciona su modelo de supermercado por dentro con una inversión de 3.700 millones de euros y cambia por completo la forma de organizar la compra

Ir a hacer la compra se ha convertido en una rutina tan automática que muchas veces ni reparamos en cómo está organizada la tienda. Sin embargo, que el recorrido sea claro, que los frescos estén a mano o que no pasemos frío en los pasillos no es casualidad. Mercadona concibe la mejora como un proceso continuo y analiza su modelo de supermercado para detectar oportunidades que le permitan avanzar y adaptarse a nuevas necesidades.

De esa revisión nace la Tienda 9, un nuevo modelo que supone la evolución de su tienda actual. Este formato transforma la organización interna, mejora la experiencia de compra y refuerza la productividad y la eficiencia operativa. Todo ello se enmarca en una inversión prevista de 3.700 millones de euros en los próximos años para modernizar la red de supermercados y consolidar un modelo más productivo, eficiente y sostenible.

¿Qué es exactamente la Tienda 9 de Mercadona y qué cambia en la compra diaria?

La Tienda 9 es la evolución del modelo de supermercado de Mercadona, una vuelta de tuerca a cómo se organiza el interior de la tienda. La principal novedad es que se pasa de una estructura por negocios a otra basada en procesos, alineada con la lógica operativa y con el recorrido real dentro del establecimiento. De esta manera se optimizan los flujos internos, se reducen desplazamientos y se mejora la coordinación del equipo. En consecuencia, el funcionamiento interno y la experiencia de compra quedan más conectados entre sí.

Este nuevo modelo persigue varios objetivos muy concretos que afectan tanto al día a día del supermercado como a quien hace la compra. De hecho, la Tienda 9 se plantea como una herramienta para ordenar mejor la tienda, hacer más cómoda la visita y aprovechar mejor los recursos.

Transformar la organización interna del supermercado, pasando de negocios a procesos.

Mejorar la experiencia de compra con un recorrido más claro, ágil y sencillo.

Reforzar la productividad y la eficiencia operativa del conjunto de la tienda.

Además, la reorganización por procesos permite dedicar más espacio a los productos frescos, una de las áreas clave para el consumidor. Al mismo tiempo, las secciones de refrigerado y congelado se reordenan de forma más lógica y continua, de modo que el recorrido por estas zonas sea más coherente. El resultado es una compra más ágil y sencilla para el “Jefe”, con un trazado de pasillos más claro y menos sensación de ir dando vueltas sin sentido con el carro.

¿Cómo funciona el Obrador Central y qué ahorros consigue en energía y agua?

La organización por procesos da lugar a una pieza clave del nuevo modelo: el Obrador Central. Se trata del espacio donde se unifican las áreas de preparación que antes estaban repartidas en distintas zonas de cada tienda. En este entorno se concentran los procesos de corte, cocción y envasado, que dejan de estar dispersos para reunirse en un solo punto. Esta centralización mejora el control operativo, incrementa la eficiencia y refuerza los estándares de calidad y frescura.

En términos de recursos, la optimización en el Obrador Central se traduce en ahorros concretos. Gracias a una gestión más eficiente, este espacio permite reducir tanto el consumo de energía como el de agua hasta ciertos porcentajes máximos.

Recurso Ahorro máximo estimado en el Obrador Central Energía Hasta el 10 % Agua Hasta el 40 %

En consecuencia, la operación diaria se vuelve más controlada y eficiente, con menos desperdicio de recursos. Esta mejora no solo impacta en la factura energética y en el consumo de agua, sino que encaja con la idea de un modelo más sostenible a largo plazo. Por otro lado, al concentrar tareas en un mismo punto, la organización interna se simplifica y el trabajo en tienda se vuelve más coordinado.

¿Qué innovación técnica incorpora la Tienda 9 para ser más eficiente y sostenible?

La Tienda 9 integra mejoras técnicas e innovación tecnológica con un objetivo claro: reforzar la eficiencia y la sostenibilidad del supermercado. Para ello, se incorporan dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión del establecimiento. Esto quiere decir que los propios equipos de tienda disponen de más recursos para organizarse, optimizar procesos y tomar decisiones de forma ágil basándose en la operativa diaria.

En el ámbito de la refrigeración, los murales de frío incorporan sistemas Aerofoil que minimizan la pérdida de frío hacia los pasillos sin necesidad de instalar puertas. De esta forma, se mejora la eficiencia energética y, al mismo tiempo, el confort térmico dentro de la tienda. Además, se utiliza CO₂ como refrigerante en las centrales de frío, lo que reduce el impacto ambiental del sistema y permite generar frío de una manera más eficiente y sostenible. Todo ello refuerza la apuesta por un modelo que cuida tanto el consumo de recursos como el ambiente en el que se mueven los clientes y los trabajadores.

A estas medidas se suma la actualización técnica de las salas de máquinas y la renovación de equipos. Esta modernización garantiza un mejor mantenimiento y una mayor eficiencia operativa a largo plazo. Por consiguiente, el funcionamiento del supermercado se vuelve más estable y previsible, alineado con la idea de mejora continua que Mercadona aplica a su red de tiendas.

¿Por qué la Tienda 9 es un modelo más productivo y preparado para el futuro?

La Tienda 9 consolida un modelo de supermercado más organizado, más eficiente y mejor preparado para afrontar los retos del futuro. La reorganización por procesos, la centralización de tareas clave en el Obrador Central y la incorporación de innovación técnica trabajan en la misma dirección. De ahí que la tienda gane en claridad, en control operativo y en capacidad para adaptarse a nuevas demandas del consumidor.

Al mismo tiempo, esta evolución refuerza la productividad y mejora la gestión del supermercado, asegurando la sostenibilidad económica del proyecto. La inversión prevista de 3.700 millones de euros en los próximos años se orienta a modernizar la red de supermercados y a consolidar este modelo más productivo, eficiente y sostenible; no es una simple mano de pintura, sino una apuesta estratégica de gran calado. En consecuencia, la compañía alinea la mejora del día a día en tienda con una visión de futuro más sólida.

La evolución de la tienda se presenta como una apuesta firme por la mejora continua y por la creación de valor para los cinco componentes que Mercadona coloca en el centro de su modelo: el Jefe, el Trabajador, el Proveedor, la Sociedad y el Capital. Cada cambio en la organización, cada ajuste en los procesos y cada innovación técnica se entienden como una pieza más de ese equilibrio.

Cómo puede el lector aprovechar la Tienda 9 en su día a día

Si haces la compra en una tienda que ya funcione bajo el modelo Tienda 9, puedes fijarte en que el recorrido es más claro y que los frescos tienen más protagonismo. Esto se traduce en una compra más ágil y sencilla, con secciones de refrigerado y congelado ordenadas de forma más lógica y continua, lo que facilita encontrar lo que necesitas sin dar tantas vueltas.

Si trabajas en una tienda organizada según este modelo, la estructura por procesos y el Obrador Central te permiten reducir desplazamientos y coordinarte mejor con el resto del equipo. La centralización de tareas como el corte, la cocción y el envasado, junto con las herramientas electrónicas y colaborativas, ayuda a gestionar el supermercado de forma más eficiente y a mantener los estándares de calidad y frescura que se persiguen con la Tienda 9.