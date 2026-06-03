La mosca oriental de la fruta aparece por primera vez en España: qué se sabe del hallazgo en Astillero

Una mosca no suele dar para muchas conversaciones, salvo cuando aparece donde no se la esperaba. Y si encima puede dañar fruta, cultivos y bolsillos, la cosa cambia bastante. España ha detectado por primera vez tres ejemplares de la mosca oriental de la fruta, Bactrocera dorsalis, en trampas instaladas por el Ministerio de Agricultura en Astillero (Cantabria).

Las capturas se produjeron en octubre de 2025, aunque el caso se ha dado a conocer ahora. Por el momento, no existe constancia oficial de un foco activo en el municipio. Aun así, la presencia de esta especie invasora ha encendido las alertas en el campo, especialmente por su capacidad para afectar a más de 120 especies vegetales.

Qué se ha detectado en Astillero (Cantabria) y por qué no se habla de plaga asentada

La detección corresponde a tres ejemplares de Bactrocera dorsalis capturados en trampas de vigilancia oficial instaladas por el Ministerio de Agricultura en el municipio cántabro de Astillero. Este hallazgo confirma por primera vez la presencia de la mosca oriental de la fruta en España, un dato relevante porque se trata de una de las especies invasoras más destructivas para cultivos frutales.

Según el Ayuntamiento de Astillero, la entrada de estos insectos podría estar relacionada con un cargamento de fruta procedente de Asia. Desde allí habrían volado hasta las trampas de control. No obstante, la Organización Europea y Mediterránea para la Protección de las Plantas (EPPO) considera que el clima de la zona «es inadecuado para el establecimiento de la plaga». Traducido a pie de calle: preocupa, sí, pero no se ha confirmado que la mosca se haya instalado allí como quien encuentra piso barato, que ya sería otro milagro.

Por qué la mosca oriental de la fruta preocupa tanto a los cultivos

Bactrocera dorsalis pertenece a la familia Tephritidae y está considerada una de las moscas de la fruta más invasivas y destructivas. Su impacto económico puede ser importante en la producción de frutas tropicales y subtropicales, especialmente porque tiene una capacidad muy alta para adaptarse, dispersarse y reproducirse.

El problema está en su forma de actuar. Las hembras perforan la piel de la fruta para depositar sus huevos. Cuando esos huevos eclosionan, las larvas se alimentan de la pulpa, destruyen el fruto y favorecen la entrada de hongos y bacterias, lo que acelera su descomposición. Por eso los frutos infestados dejan de ser aptos para el consumo.

Según los estudios de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), esta especie tiene polifagia extrema. Dicho sin tecnicismos: puede alimentarse y desarrollarse en muchos tipos de plantas. En concreto, puede afectar a más de 120 especies vegetales, entre ellas cítricos, frutales de hueso, caqui, aguacate y hortalizas.

Dato clave Qué significa 3 ejemplares Fueron capturados en Astillero (Cantabria) Octubre de 2025 Fecha de las primeras capturas en España Más de 120 especies vegetales Cultivos que pueden verse afectados 70 países más Nuevos hábitats donde se ha detectado en las últimas tres décadas 2018 Año de las primeras detecciones en Campania (Italia)

Estos datos explican por qué las organizaciones agrarias piden moverse con rapidez. La mosca oriental de la fruta no es un insecto cualquiera: entre 1910 y 1990 se registró en pocos países, pero en las últimas tres décadas se ha detectado en hábitats nuevos de 70 países más, incluidos países europeos.

Por qué España y Canarias son zonas especialmente sensibles

España concentra en torno a dos quintos de toda la superficie frutícola de la Unión Europea, según Eurostat. Además, es el único Estado miembro con producción comercial significativa de frutas tropicales y subtropicales. Esto coloca al país en una posición delicada si una plaga de este tipo lograra asentarse.

La mayor parte de la península ibérica y el archipiélago balear tienen clima mediterráneo, con inviernos suaves y lluviosos y veranos cálidos y secos. Esas condiciones favorecen tanto el desarrollo de los principales cultivos frutales como el posible establecimiento de Bactrocera dorsalis. En resumen: hay fruta, hay clima y hay motivos para no dormirse.

En Canarias, la vulnerabilidad es todavía mayor. Su clima subtropical, con temperaturas cálidas durante todo el año y ausencia de heladas invernales, ofrece condiciones idóneas para el establecimiento permanente de la especie. A ello se suma que el archipiélago concentra casi toda la producción española de papaya, uno de los hospedantes preferentes de la mosca, y la mayor parte del plátano europeo.

También influye su posición geográfica. Canarias actúa como encrucijada de mercancías procedentes de África, donde la plaga ya está asentada. Ese tráfico intenso multiplica el riesgo de introducción, de ahí que la vigilancia sea clave antes de que el problema pase de aviso a quebradero de cabeza.

Dónde está presente Bactrocera dorsalis en el mundo y qué pasa en Europa

La mosca oriental de la fruta es originaria de Asia tropical, más concretamente de la India. Desde allí se ha extendido por la mayoría de los países del sur y sudeste asiático y por casi todo el continente africano subsahariano. En África fue introducida en 2003, inicialmente identificada de forma errónea como Bactrocera invadens, y en apenas dos décadas se expandió por casi todo el territorio subsahariano.

En América está establecida en el archipiélago de Hawái desde 1946. También se detecta de forma recurrente en zonas de California y Florida, aunque allí está sometida a programas de erradicación activos. En Oceanía se ha detectado en la Polinesia Francesa y de manera puntual en algunas islas próximas a Australia.

En Europa está catalogada como plaga prioritaria por la Unión Europea. Italia es el país más afectado: tras las primeras detecciones en Campania en 2018, los brotes se han consolidado y ampliado en el sur del país, lo que ha obligado a establecer zonas demarcadas y medidas de erradicación.

En otros países de Europa central y occidental, como Francia, Austria, Bélgica, Dinamarca y Países Bajos, se han registrado capturas aisladas o brotes puntuales. Todos ellos han sido calificados como incursiones transitorias o erradicados. En España, el caso de Astillero supone la primera captura conocida, con tres ejemplares localizados en trampas de vigilancia oficial.

Qué pide La Unió Llauradora y qué medidas se contemplan para frenar la plaga

Tras conocerse el hallazgo, La Unió Llauradora valenciana ha solicitado a la Conselleria de Agricultura de la Comunitat Valenciana que refuerce de forma urgente la vigilancia, la prevención y la detección precoz. La organización advierte de la «especial gravedad fitosanitaria» de esta especie, considerada una de las plagas prioritarias de la Unión Europea por su elevada capacidad invasiva.

La entidad también subraya el posible impacto sobre cultivos estratégicos, especialmente los cítricos. Además, considera que la proximidad del hallazgo a infraestructuras logísticas y lejos de las principales zonas agrícolas mediterráneas debe verse como una oportunidad para actuar con rapidez antes de una posible expansión hacia áreas vulnerables como la Comunitat Valenciana.

Las medidas contempladas en planes técnicos como el Plan Nacional de Contingencia de España del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se centran en detectar pronto, contener rápido y cortar el ciclo de reproducción. Dicho de forma sencilla: que la mosca no encuentre barra libre.

Vigilancia y trampeo con redes de trampas y atrayentes específicos, como el metil eugenol, en puertos, aeropuertos y zonas de cultivo. Cuarentenas y restricciones, con prohibición del movimiento de frutas frescas fuera de zonas demarcadas si se confirma un brote. Control higiénico y cultural, mediante recogida sistemática y destrucción controlada de fruta caída, con embolsado hermético o incineración. Tratamientos fitosanitarios localizados en suelo y follaje de árboles hospedantes dentro de los radios de seguridad establecidos. Técnica de aniquilación de machos (MAT), que combina un insecticida con un atrayente sexual para reducir la reproducción. Técnica del Insecto Estéril (TIE), basada en liberar machos estériles para que compitan con los silvestres y generen huevos inviables.

Para el lector, la idea práctica es clara: el caso no implica que haya un foco activo en Astillero, pero sí confirma que la vigilancia no es un trámite decorativo. En una plaga con alta capacidad de dispersión, actuar pronto puede marcar la diferencia entre una captura aislada y un problema agrícola serio.