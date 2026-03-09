Mercadona reduce el precio de productos muy consumidos en casa: los huevos están entre los más destacados

La cadena ha aplicado rebajas desde este martes en artículos habituales de la cesta de la compra, como arroz, galletas, quesos, café, productos derivados del cerdo y varios formatos de huevos. La medida llega después de otros anuncios recientes de la empresa y busca aliviar el gasto de los hogares.

Mercadona ha puesto en marcha una nueva reducción de precios en más de 200 productos de alimentación. Según adelantó Primicia FRS, el ajuste ya se aplica desde este martes y afecta a referencias muy presentes en las compras semanales. Entre ellas destacan los huevos, un producto que llevaba meses encareciéndose y que ahora registra una ligera bajada en distintos tamaños y formatos. Esto se suma a otras iniciativas, como trabajadores que comen durante la jornada laborla en estos supermercados que ofrecen comida lista para comer.

Qué productos bajan de precio en Mercadona y cómo puede notarse en la compra

Las rebajas alcanzan a varias categorías básicas en muchos hogares. Hay descuentos en galletas, arroz, quesos, café, productos derivados del cerdo y huevos. Por tanto, no se trata de una reducción aislada, sino de un ajuste más amplio dentro de su surtido de alimentación.

¿Se va a notar de verdad en el ticket final? Esa es la pregunta que muchos clientes se hacen. Aunque algunos consumidores han detectado sobre todo el cambio en los huevos, el medio especializado señala que la bajada se extiende a más de 200 referencias. De ahí que el impacto pueda ser mayor si se mantiene en productos de consumo frecuente.

Con este movimiento, la cadena busca reforzar la competitividad de su oferta y, además, suavizar el efecto de la inflación en la cesta de la compra. No es poca cosa, especialmente en un momento en el que comparar precios se ha convertido en una costumbre para muchas familias.

Así quedan los nuevos precios de los huevos tras la rebaja aplicada

Uno de los cambios más visibles está en los huevos, que pasan a costar menos en varios envases. Antes de ver el detalle, conviene tener claro que la rebaja afecta tanto a formatos grandes como a docenas de distintos tamaños.

Formato Precio anterior Nuevo precio 24 huevos 5,75 € 5,60 € 12 huevos XL 4,40 € 4,30 € 12 huevos L 3,30 € 3,20 € 12 huevos M 3,10 € 3,00 € 12 huevos camperos 3,70 € 3,50 € 6 huevos camperos 2,20 € 2,10 €

En consecuencia, la bajada alcanza desde los paquetes de 24 unidades hasta las docenas XL, L y M, además de los huevos de gallinas camperas. Posteriormente habrá que comprobar si esta estrategia se consolida, pero el mensaje es claro: Mercadona mueve ficha en precio en un momento de fuerte competencia entre cadenas.