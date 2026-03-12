Ni 200.000 ni 150.000 euros, este es el precio de la vivienda que recomienda un experto para quien gana 1.750 euros al mes

El ‘broker’ hipotecario Lluís, del perfil de TikTok @hipotecazo, analiza el caso de un joven recién graduado sin deudas para ver si comprar vivienda es viable.

La situación del mercado de la vivienda preocupa a muchos españoles que, pese a tener ahorros y empleo estable, se ven incapaces de independizarse; por eso cada vez más buscan consejo antes de comprar, como ocurre en @hipotecazo, donde Lluís responde a consultas según la situación personal.

Uno de los casos recientes es el de un recién graduado que se presenta como Alberto y plantea una duda muy habitual: “Hola, soy Alberto. Cobro 1.750 euros al mes, acabo de acabar la carrera. ¿Qué casa me puedo permitir?”.

Qué condiciones ve imprescindibles el experto hipotecario para comprar un piso con 1.750 euros

Para responder a Alberto, Lluís toma como referencia cuatro datos: sueldo de 1.750 euros mensuales, ausencia de deuda, trabajo estable y 33.000 euros para entrada e impuestos. Con esta combinación, considera que la compra puede ser una opción realista. De forma resumida, el escenario que describe el experto se apoya en estos pilares:

Ingreso mensual de 1.750 euros con trabajo estable.

No tener otras deudas que limiten la capacidad de pago.

Ahorros de 33.000 euros para cubrir entrada e impuestos y ajustar la compra al precio de vivienda acorde a esa situación.

De este modo, no se trata solo de mirar el precio del piso, sino de comprobar si encaja con la capacidad de pago.

Cómo calcula el broker hipotecario la cuota máxima de hipoteca recomendable

Lluís insiste en que solo una parte del sueldo debe destinarse a la hipoteca. En el caso de Alberto, lo concreta así: “Con ese sueldo, lo máximo recomendable es destinar un 35% a la hipoteca. En tu caso, serían unos 612 euros al mes”.

A partir de esa cuota máxima, el experto calcula hasta qué precio de vivienda podría llegar con una hipoteca al 90%. En sus palabras: “Con una hipoteca al 90%, eso te da para viviendas de hasta 179.000 euros. Sé que es complicado, porque a esos precios son difíciles en el mercado actual. Pero, si no tienes deuda, tienes un trabajo estable y 33.000 euros para entrada e impuestos, es totalmente viable”.

Ejemplo del joven recién graduado que pregunta qué casa puede permitirse

El caso de Alberto representa a muchos jóvenes que acaban de terminar sus estudios y se preguntan si es posible comprar un piso en este mercado.

¿Te suena esta situación? Si tienes un salario similar, algunos ahorros y la duda de si dar el paso, ejemplos como este ayudan a poner los pies en la tierra y a no lanzarse a lo loco en un contexto donde la oferta es menor que la demanda.