El mayor parque acuático de Galicia reabre en junio: estos serán sus nuevos precios para este verano

Galicia ya huele a verano, y con las altas temperaturas de las últimas horas más de uno ya ha cambiado el sofá por el bañador. Cuando el calor aprieta, cualquier plan con agua cerca gana puntos, y si hay toboganes de por medio, mejor todavía. El Aquapark de Cerceda, considerado el mayor parque acuático de Galicia, volverá a abrir sus puertas el miércoles 10 de junio de 2026.

Su regreso llega en poco más de dos semanas y lo hace con tarifas actualizadas para esta nueva temporada. Eso sí, los más pequeños se libran de la subida, que ya es bastante mérito cuando hablamos de precios. La temporada se mantendrá activa hasta el domingo 6 de septiembre de 2026.

Cuándo abre el Aquapark de Cerceda en 2026

El Aquapark de Cerceda reabrirá el miércoles 10 de junio de 2026. Se trata de uno de los espacios de ocio más populares del verano en Galicia, especialmente para quienes buscan un plan familiar o una jornada de agua sin complicarse demasiado.

La apertura llega tras las altas temperaturas registradas en las últimas horas, un contexto que ya ha animado a muchas personas a darse el primer baño de la temporada. Por tanto, el calendario acompaña: calor, verano a la vista y el mayor parque acuático de Galicia preparado para volver a recibir visitantes.

Cuáles son los precios del Aquapark de Cerceda esta temporada

La temporada 2026 llega con una subida de precios de 2 euros por entrada. La excepción está en las tarifas para niños de 0 a 4 años, que se mantienen igual que antes, una pequeña tregua para el bolsillo familiar.

Los precios cambian según la edad y también según el día de visita. No cuesta lo mismo ir de lunes a viernes que hacerlo en sábados, domingos o festivos, así que conviene mirar bien la fecha antes de organizar el plan.

Tipo de entrada De lunes a viernes Sábados, domingos y festivos Adultos 11,74 euros 13,81 euros Niños de 5 a 12 años 8,63 euros 10,70 euros Niños de 0 a 4 años 1,39 euros 2,42 euros

En consecuencia, una visita entre semana será más barata que una en fin de semana o festivo. La diferencia no es enorme, pero cuando van varias personas, esos euros empiezan a hacer su pequeño desfile por la cartera.

Hasta cuándo estará abierta la temporada 2026

La temporada del Aquapark de Cerceda se alargará hasta el domingo 6 de septiembre de 2026. Esto deja margen para organizar una visita durante buena parte del verano, tanto al inicio de la temporada como en las semanas finales.

De ahí que quienes tengan vacaciones, días libres o planes familiares pendientes puedan ajustar la visita con cierta flexibilidad. La fecha clave de apertura es el 10 de junio de 2026, mientras que el cierre está marcado para el 6 de septiembre de 2026.

Cómo organizar la visita al Aquapark de Cerceda sin pagar de más

La principal recomendación práctica es revisar bien el día elegido antes de acudir. Las tarifas de lunes a viernes son más bajas que las de sábados, domingos y festivos, así que la elección del calendario puede marcar la diferencia. Para planificar mejor, conviene tener presentes estos puntos básicos:

La apertura será el miércoles 10 de junio de 2026. La temporada terminará el domingo 6 de septiembre de 2026. Las entradas de lunes a viernes son más económicas. Los niños de 0 a 4 años mantienen sus tarifas. La subida general es de 2 euros por entrada, salvo para los más pequeños.

Por lo tanto, quien pueda ir entre semana encontrará precios más ajustados. Y quien vaya con niños pequeños, al menos tendrá la tranquilidad de que esa parte de la tarifa no sube, que en verano cualquier ahorro cuenta.