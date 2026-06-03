Los tres errores que muchos trabajadores cometen tras un despido y que pueden dejarte sin indemnización, según un abogado laborista

El abogado laboralista Juanma Lorente advierte de que los plazos para reclamar son muy limitados. No actuar a tiempo o hacerlo sin asesoramiento puede dejar al trabajador sin margen para defenderse.

Recibir una carta de despido es un momento complicado para cualquier trabajador. Además del golpe personal y económico, una mala decisión en los primeros días puede salir muy cara. ¿Qué errores hay que evitar desde el primer momento? El abogado laboralista Juanma Lorente ha explicado en un vídeo publicado en TikTok las tres cosas que un empleado no debería hacer si le despiden.

No actuar tras recibir la carta de despido puede cerrar la vía de reclamación

El primer error, y uno de los más habituales, es quedarse parado tras recibir la carta de despido. Pensar que ya se verá más adelante puede ser un problema, porque los plazos para reclamar son muy cortos.

Lorente lo resume con una frase clara: “Día que no haces nada, día que pierdes”. En caso de no estar conforme con el despido, el trabajador dispone de 20 días hábiles para presentar una demanda.

Por eso, el abogado recomienda actuar cuanto antes. No se trata solo de iniciar el trámite, sino de reunir la documentación, preparar la estrategia y dar margen al profesional para estudiar bien el caso. Dejarlo para el último día es arriesgado, pero dejar pasar el plazo ya no tiene vuelta atrás. Y claro, ahí es cuando vienen los lamentos. Los errores que señala Lorente son estos:

No hacer nada tras recibir la carta de despido. Presentar la papeleta de conciliación sin abogado. Acudir a un abogado que no sea especialista en laboral.

Presentar la papeleta de conciliación sin abogado puede perjudicar el procedimiento laboral

El segundo fallo es intentar gestionar el procedimiento por cuenta propia. Según explica Juanma Lorente, muchos trabajadores redactan primero la papeleta de conciliación y después buscan abogado.

La papeleta de conciliación es un escrito obligatorio y previo a la demanda cuando se quiere impugnar un despido. Sin embargo, Lorente insiste en que tanto este documento como la demanda deberían estar preparados por un profesional.

¿El motivo? No es solo una cuestión técnica. Una conciliación bien planteada puede ayudar a resolver el conflicto sin necesidad de llegar a juicio. Tal y como señala el abogado: “Si se puede solucionar el tema exclusivamente con la papeleta de conciliación, mucho mejor”.

Error tras el despido Riesgo principal para el trabajador No actuar a tiempo Perder el plazo de 20 días hábiles para reclamar Hacer la papeleta sin abogado Plantear mal la impugnación del despido Elegir un abogado no laboralista No contar con la estrategia adecuada

En consecuencia, el primer escrito puede marcar el camino del resto del procedimiento. Por tanto, conviene no improvisar.

Elegir un abogado no especializado en laboral puede ser otro error grave

El tercer error es acudir a cualquier abogado sin comprobar que sea especialista en Derecho Laboral. Lorente lo explica con una comparación sencilla: “Si os caéis y os partís la rodilla, ¿vais al ginecólogo? Obviamente no. Vais a ir al traumatólogo. Pues aquí es lo mismo”.

Con esta idea, el abogado insiste en la importancia de buscar directamente a un laboralista. Este profesional conoce mejor los procedimientos, los plazos y las estrategias más eficaces para defender al trabajador.

En definitiva, ante un despido, el tiempo y la especialización son claves. No hacer nada, preparar mal la conciliación o acudir al profesional equivocado puede acabar afectando a la reclamación y a la posible indemnización.