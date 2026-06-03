Los funcionarios ya miran a junio para cobrar la paga extra de verano con la subida de 2026

La paga extraordinaria de verano volverá a llegar en junio para los empleados públicos, con una cuantía superior por los incrementos salariales previstos. El importe final dependerá del grupo, la antigüedad y los complementos de cada puesto.

La llegada del verano trae una de las nóminas más esperadas por los funcionarios: la paga extraordinaria. En 2026, este abono se cobrará, como es habitual en la Administración española, durante la segunda quincena de junio. Además, llegará con la subida salarial prevista, por lo que muchos empleados públicos percibirán más que el año anterior.

Cuándo cobran los funcionarios la paga extra de verano en 2026

En el sector privado, la normativa reconoce dos gratificaciones extraordinarias al año, pero no obliga a que una de ellas se pague en verano. El artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores fija la paga de Navidad y deja la segunda al mes establecido por convenio colectivo o acuerdo entre empresa y representantes.

¿Y qué ocurre con los funcionarios? En su caso, las retribuciones se regulan por normas propias del empleo público. Aunque puede haber diferencias entre funcionarios, personal laboral y empleados estatutarios, la práctica habitual es que la paga extra de verano se abone en la segunda quincena de junio. Vamos, que junio vuelve a ser el mes clave.

Por qué la paga extraordinaria será más alta para los empleados públicos

La paga extra de verano de 2026 será superior a la del ejercicio anterior por los incrementos salariales pactados para el sector público. El aumento fijo previsto para 2026 será del 1,5%, que se suma a la subida del 2,5% aplicada en 2025. En conjunto, el incremento acumulado rondará el 4%.

Además, esta mejora podría ampliarse si se activa la parte variable vinculada a la evolución de la inflación, con un 0,5% adicional. Esta subida afectará a la mayoría de empleados públicos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.

Cómo se calcula la paga extraordinaria según el tiempo trabajado

El importe no será igual para todos. La cuantía depende del sueldo base del grupo funcionarial, de los trienios por antigüedad y de los complementos asociados al puesto.

Entre ellos están el complemento de destino, vinculado al nivel y responsabilidad del cargo, y el complemento específico, que retribuye factores como la dificultad técnica, la dedicación especial o la responsabilidad. Por eso, dos empleados públicos pueden cobrar cantidades distintas aunque reciban la paga el mismo mes.

También hay que tener en cuenta que esta paga se genera durante los seis meses anteriores al cobro. Por tanto, quienes no hayan trabajado todo el semestre recibirán la parte proporcional. Esto puede afectar a incorporaciones recientes, cambios de puesto o determinadas situaciones administrativas.