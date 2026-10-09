Mercadona aporta 3.110 millones en impuestos y Juan Roig lanza un mensaje sobre los servicios públicos

Mercadona cifra en 3.110 millones su contribución tributaria de 2025 en España. El Ivie calcula un impacto fiscal total de 12.152 millones, una magnitud distinta.

Juan Roig, presidente de Mercadona, volvió a defender en marzo de 2026 el pago de impuestos durante la presentación de los resultados de la compañía. La cadena cerró 2025 con una contribución tributaria de 3.110 millones de euros en España, entre tributos soportados y recaudados. El empresario aseguró que Mercadona paga un tipo efectivo del 22,8% sobre sus beneficios y afirmó que están “muy orgullosos de pagarlos”.

Los 3.110 millones no son solo impuestos pagados directamente por Mercadona

La cifra de 3.110 millones necesita una precisión para entender correctamente qué representa. Según la Memoria Anual 2025, incluye tanto los tributos soportados por la propia compañía como los que recauda en el desarrollo de su actividad. Los soportados ascendieron en España a 1.738 millones de euros. De ellos, 469 millones correspondieron al Impuesto sobre Sociedades, 202 millones a otros impuestos y tasas y 1.067 millones a cotizaciones a la Seguridad Social.

Por diferencia, otros 1.372 millones de euros corresponden a tributos recaudados por Mercadona. Se trata de una distinción importante porque la contribución tributaria no equivale únicamente al Impuesto sobre Sociedades abonado por la empresa. La dimensión de estas cifras también está relacionada con su plantilla y actividad, donde los salarios de Mercadona varían según la jornada y la antigüedad.

El Ivie calcula un impacto fiscal de 12.152 millones generado por toda la actividad

Existe además otra cifra mucho mayor que no debe confundirse con esos 3.110 millones. El informe elaborado por el Ivie estima que la actividad de Mercadona generó en 2025 12.152 millones de euros de recaudación fiscal para las Administraciones Públicas, equivalentes al 1,92% de la recaudación total estimada. Este cálculo incorpora los efectos directos, indirectos e inducidos generados por la empresa y su cadena de valor.

El mismo estudio calcula una aportación de 31.416 millones de euros al PIB español, equivalente al 1,86%, y atribuye a la actividad de la compañía la creación o mantenimiento de 646.684 puestos de trabajo, el 3,09% del empleo del país. El Ivie señala también que cada euro efectivamente soportado por Mercadona se traduce en siete euros recaudados por las distintas Administraciones Públicas.

Roig ya defendía en 2021 pagar impuestos y volvió a hacerlo en 2026

La posición de Juan Roig sobre los impuestos no nació con las últimas cifras de Mercadona. Durante la presentación de resultados de 2020, realizada en abril de 2021, el empresario vinculó el pago de impuestos con la financiación de servicios públicos como la sanidad, la educación y la Justicia. Entonces afirmó que para la compañía era “un orgullo pagarlos”.

Por tanto, aquella declaración tiene más de cinco años y no debe presentarse como una afirmación realizada ahora. La novedad es que Roig ha reiterado esa posición en 2026, coincidiendo con la presentación de los últimos resultados disponibles. En marzo explicó que el tipo efectivo pagado sobre los beneficios era del 22,8% y volvió a asegurar que estaban orgullosos de contribuir. También sostuvo que la gestión de los servicios públicos podía mejorar, separando así su defensa del pago de impuestos de su valoración sobre cómo se administran después esos recursos.

Mercadona cerró 2025 con 1.729 millones de beneficio y 115.000 trabajadores

Las cifras tributarias llegan después de un ejercicio de crecimiento para el grupo. Mercadona cerró 2025 con una facturación de 41.858 millones de euros, un 8% más, y un beneficio neto de 1.729 millones, cerca de un 25% superior al registrado un año antes. Su plantilla alcanzó las 115.000 personas entre España y Portugal, después de incorporar 5.000 nuevos trabajadores.

La evolución de la plantilla también ha venido acompañada de cambios retributivos. Las tablas salariales de 2026 permiten conocer cuánto cobran los trabajadores según puesto, jornada y antigüedad. Estas magnitudes permiten situar los impuestos dentro de una fotografía empresarial más amplia en la que conviven beneficios, salarios, cotizaciones, inversión y recaudación. El dato central sigue siendo que Mercadona declara una contribución tributaria de 3.110 millones en España, mientras que el impacto fiscal de 12.152 millones calculado por el Ivie responde a un concepto económico diferente.