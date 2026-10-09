Un cliente volvió años después a un bar de Sevilla para pagar dos bebidas olvidadas y ofreció el doble

La escena fue difundida en junio de 2024. Los 3,50 euros eran el precio que la camarera indicó durante el regreso del cliente.

Eric regresó a un bar de Sevilla, según su relato, cuatro o cinco años después de haberse marchado sin pagar. La escena fue difundida por Aruseros y Antena 3 Noticias el 20 de junio de 2024. Cuando la camarera le indicó que un refresco y una botella de agua costaban 3,50 euros, ofreció entregarle el doble. Había vuelto a la ciudad por trabajo y aprovechó para resolver aquel olvido.

Las prisas para ir al aeropuerto dejaron dos bebidas sin pagar

La historia comenzó durante una estancia anterior en Sevilla. Eric y su acompañante habían tomado un refresco y una botella de agua antes de desplazarse al aeropuerto. Según explicó, salieron con tanta prisa que olvidaron abonar las consumiciones y no pudieron regresar entonces. Su versión describe un descuido, no una decisión deliberada de marcharse sin pagar.

La oportunidad de solucionar el incidente llegó con otro desplazamiento laboral. No viajaron a Sevilla exclusivamente para saldar la deuda, sino que aprovecharon su vuelta para acercarse al establecimiento. Frente a las polémicas sobre el precio de las bebidas, esta historia tenía otro origen. El cliente quería reconocer unas consumiciones que había dejado pendientes años atrás.

Qué significan los 3,50 euros y la propuesta de pagar el doble

Antena 3 Noticias cuenta que Eric volvió a pedir las mismas bebidas antes de explicar lo sucedido. La camarera le indicó que eran 3,50 euros y él respondió con una propuesta: «Hoy hemos vuelto y te quería pagar la deuda. Te doy el doble». Tomando ese precio como referencia, su ofrecimiento equivalía a 7 euros, una diferencia de 3,50 euros respecto a la cantidad mencionada.

Sin embargo, la información disponible no incluye el ticket antiguo ni un desglose del pago. Los 3,50 euros corresponden al precio comunicado durante el regreso, no a una factura conservada de la primera visita. Además, el relato menciona un nuevo pedido, pero no aclara cómo se distribuyó el dinero entre ambas ocasiones. Por eso, no puede afirmarse que toda la diferencia fuera una propina o una compensación adicional por el retraso.

La sorpresa de las camareras y los elogios al cliente

La explicación provocó una reacción de sorpresa entre las trabajadoras. Aruseros difundió la escena y destacó la honradez del regreso. Durante el programa, Alfonso Arús interpretó que la camarera aparentemente no recordaba aquella cuenta. Se trataba de una apreciación del presentador, no de una declaración de la empleada confirmando qué recordaba de la primera visita.

También hubo elogios de clientes y comentarios favorables en redes sociales, según la información publicada entonces. El encuentro mostró una cara amable de la convivencia en los bares, con un cliente dispuesto a reconocer su error. La secuencia puede consultarse en el archivo de Aruseros, donde figura su difusión original en junio de 2024.