El Bono Cultural Joven de 400 euros se solicita hasta el 31 de octubre y obliga a elegir una modalidad de gasto

El Bono Cultural Joven 2026 permite destinar toda la ayuda a creación o mantener el reparto por categorías. Un ejemplo con una guitarra de 300 euros muestra cómo cambia la cobertura según la opción escogida.

El Bono Cultural Joven 2026 puede solicitarse hasta el 31 de octubre por quienes nacieron en 2008. La convocatoria del BOE ofrece 400 euros y exige escoger una modalidad de gasto que después no podrá modificarse. Cultura comunicó el 22 de julio que había recibido más de 202.000 solicitudes durante el primer mes. Con el cierre previsto para este octubre, decidir cómo utilizar la ayuda resulta determinante antes de presentar el formulario.

Elegir una modalidad cambia cuánto puede cubrir una compra

La modalidad 1 conserva tres límites: 200 euros para espectáculos, patrimonio y creación; 100 para productos físicos; y 100 para consumo digital. Incluye conciertos, cine, libros, videojuegos, instrumentos y cursos culturales, dentro de sus categorías correspondientes. La modalidad 2 reúne hasta 400 euros exclusivamente para formación cultural, instrumentos y medios o materiales artísticos. La apertura de solicitudes incorporó esta alternativa en junio. Frente a la regulación anterior, que excluía instrumentos, material artístico y cursos, la edición de 2026 permite financiar estas actividades.

La elección afecta al dinero disponible para cada compra. Por ejemplo, una guitarra de 300 euros podría financiarse íntegramente mediante la modalidad 2, si se vende en una entidad adherida. Quedarían 100 euros para otros gastos admitidos en esa misma modalidad. Con la modalidad 1, suponiendo disponible todo el bloque correspondiente, el bono cubriría como máximo 200 euros y habría que aportar otros 100. Los saldos reservados para libros o consumo digital no amplían ese límite. El ejemplo muestra por qué importa planificar las compras antes de solicitarlo.

Quién puede solicitar el Bono Cultural Joven 2026

Pueden pedir el Bono Cultural Joven 2026 quienes cumplan 18 años durante este año y tengan nacionalidad española o residencia legal en España. También están incluidos los solicitantes de asilo o protección temporal. Pueden acceder igualmente las personas extranjeras extuteladas que estén tramitando su permiso de residencia. Haber nacido en 2008 permite solicitarlo aunque el cumpleaños llegue en noviembre o diciembre. Quienes cumplieron 18 años en 2025 quedan fuera de esta convocatoria. La ayuda es individual, personal e intransferible.

Para identificarse, Cultura admite Cl@ve con registro básico, Cl@ve con registro avanzado o certificado digital. Quienes todavía sean menores pueden registrarse en Cl@ve de forma presencial con nivel avanzado. También puede presentar la solicitud una persona adulta como representante. En ese caso, debe adjuntarse el formulario oficial de representación firmado por el beneficiario. El libro de familia no sustituye ese documento. Preparar la identificación y la representación con antelación permite completar el trámite dentro del plazo, especialmente cuando sea necesario acudir a una oficina.

Qué compras quedan fuera y cómo deben justificarse

La ampliación de usos mantiene exclusiones importantes. No se financian libros de texto curriculares, papelería de uso general, moda, gastronomía ni espectáculos deportivos. Tampoco cualquier compra realizada en una librería o comercio cultural resulta automáticamente válida. Además, los productos físicos deben recogerse personalmente en la entidad vendedora. Las compras por internet pueden hacerse con recogida presencial cuando el establecimiento ofrezca esa opción. No se permite enviarlas al domicilio ni a puntos de entrega. La excepción corresponde a las suscripciones de periódicos o revistas.

Cada compra exige conservar y subir a la plataforma el justificante electrónico o una imagen digitalizada. Debe mostrar, al menos, el importe, la fecha y el nombre de la entidad. Las suscripciones a plataformas musicales, audiovisuales o de videojuegos tienen un máximo subvencionable de cuatro meses, sin perjuicio de sus ofertas comerciales. El uso irregular puede provocar el bloqueo de la tarjeta y la reclamación de cantidades indebidamente gastadas. Por eso, comprobar el comercio, la categoría y el saldo disponible evita operaciones que incumplan las condiciones.

El plazo para solicitarlo y el año para gastar la ayuda son distintos

El plazo de solicitud termina a las 23:59 del 31 de octubre de 2026, según la hora peninsular española. El período para gastar el dinero comienza con la resolución de concesión y dura como máximo un año. Por tanto, cerrar la convocatoria no obliga a consumir todo el saldo durante octubre. El pago se realiza mediante una tarjeta prepago, normalmente virtual. Puede solicitarse una física si no se dispone de un móvil compatible. Al finalizar el año de uso, el importe pendiente se desactiva.

La petición debe presentarse electrónicamente en bonoculturajoven.gob.es, tras elegir la modalidad y aportar la documentación necesaria. Quien elija el certificado puede consultar cómo obtener el certificado digital antes de comenzar. Después de presentar la solicitud, debe atender las comunicaciones del expediente y los posibles requerimientos. Antes de comprar, puede localizar las entidades participantes en el mapa oficial del programa. Para comprobar las condiciones aplicables, están disponibles la convocatoria de 2026 y el Real Decreto 401/2026, que regula el gasto y la justificación.