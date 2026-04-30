Ni el éxito ni los premios salvan al restaurante Atxa de Tarifa: obligado a cerrar porque el propietario no les quiere renovar el contrato de alquiler

Arturo Perea y Laura García anuncian el cierre inmediato del restaurante Atxa después de quedarse sin local, pese a haber aceptado una subida de alquiler de casi el 67%.

El restaurante Atxa, uno de los proyectos gastronómicos más reconocidos de Tarifa, cierra sus puertas tras cinco años de actividad. Sus propietarios, Arturo Perea y Laura García, han explicado que la decisión no llega por falta de clientes ni por un mal momento del negocio, sino porque el propietario del local situado en el número 6 de la calle Pedro Cortés se ha negado a renovarles el contrato.

Atxa cierra en Tarifa al quedarse sin local pese a aceptar la subida

El cierre llega en un momento especialmente doloroso para sus responsables. Según han comunicado, durante los últimos meses intentaron renovar el contrato de arrendamiento del espacio donde desarrollaban su actividad, una casa señorial del siglo XIX ubicada en pleno corazón de Tarifa.

La propiedad planteó una subida de renta de casi el 67%, una cantidad que los cocineros consideraban muy dura y gravosa. Aun así, decidieron aceptarla para mantener vivo el proyecto, sostener al equipo y continuar con el restaurante. Sin embargo, cuando creían que el acuerdo estaba encarrilado, recibieron la comunicación definitiva: el contrato no sería renovado.

Aspecto clave Información facilitada Restaurante afectado Atxa, en Tarifa Propietarios Arturo Perea y Laura García Motivo del cierre No renovación del contrato del local Subida planteada Casi un 67% en la renta Ubicación Calle Pedro Cortés, número 6

Dicho claro: no cierran porque el restaurante no funcionara, sino porque se han quedado sin espacio para seguir. ¿Cómo se reorganiza un negocio de un día para otro cuando no tiene local ni margen de reacción?

Un restaurante reconocido que atravesaba uno de sus mejores momentos

Atxa abrió en 2021, en plena resaca de la pandemia, en una casa rehabilitada de 1868 que combinaba la estructura original con detalles contemporáneos. Con el paso del tiempo, el establecimiento logró convertirse en una referencia gastronómica en el Campo de Gibraltar.

Además, fue el primer restaurante de Tarifa en conseguir un Sol Repsol y formaba parte de la selección de la Guía Michelín. Por eso, el cierre resulta todavía más llamativo: no se trataba de un proyecto en decadencia, sino de un negocio con reconocimiento, clientela fiel y una identidad muy marcada.

Antes de abrir Atxa, Perea, algecireño con raíces tarifeñas, y García, extremeña de origen, se conocieron trabajando bajo las directrices de Martín Berasategui en el País Vasco. De esa etapa surgió también el nombre del restaurante, una mezcla entre el apelativo extremeño “acha” y la grafía vasca.

El cierre de Atxa golpea al equipo y refleja una dificultad mayor

Los propietarios han puesto el foco en el impacto humano del cierre. En su comunicado, señalan que lo más doloroso es lo que ocurre con las personas que han formado parte del restaurante y que también sufren las consecuencias de una decisión ajena a su trabajo.

La situación deja varios puntos claros:

El restaurante se queda sin local de forma inmediata.

No hay tiempo suficiente para reorganizar el proyecto.

El equipo también queda afectado por el cierre.

Los propietarios vinculan el caso con la presión inmobiliaria en Tarifa.

Tras esta decisión, Perea y García también advierten de la dificultad creciente para sostener proyectos independientes en municipios como Tarifa, donde la presión del mercado inmobiliario complica la continuidad de negocios locales.

“Sostener un restaurante independiente exige años de esfuerzo, inversión, renuncias personales y una resistencia enorme”, expresan en su comunicado. Y, pese al golpe, concluyen con una idea de continuidad: “Esto no borra lo vivido, no destruye lo conseguido y no apaga lo que somos”.