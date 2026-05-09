Mark Fenwick, arquitecto del Nou Mestalla, promete un estadio capaz de asustar y lo ve por encima del Metropolitano

Después de tantos años viendo el Nou Mestalla a medio hacer, el valencianismo tiene por fin una fecha en el calendario: el verano de 2027. No es poca cosa, porque desde 2009 el estadio de Cortes Valencianas ha sido casi una postal incómoda de la ciudad. Mark Fenwick, arquitecto del futuro recinto, sostiene que la obra avanza bien y que el proyecto entra en una fase clave. El objetivo no es solo levantar una nueva casa para el Valencia CF, sino crear un estadio abierto a València, con terrazas, usos durante todo el año y capacidad para grandes eventos, en una ciudad cada vez más comprometida con la limpieza de sus calles. También hay una cifra que pesa, y bastante: 300 millones de euros, que no es precisamente calderilla. Fenwick va incluso más lejos y asegura que el Nou Mestalla será mejor que el Metropolitano.

¿Cuándo abrirá el Nou Mestalla y cómo va la obra?

El horizonte marcado para la apertura del Nou Mestalla es el verano de 2027. Esa es la fecha prevista para que el Valencia CF estrene un recinto que, según Mark Fenwick, debe cambiar la relación del club con la ciudad y también la experiencia del aficionado.

El arquitecto transmite optimismo sobre el estado actual de los trabajos. En declaraciones al programa El Chiringuito, Fenwick asegura: “La obra va estupendamente”. Después de tantos años de bloqueo, también sostiene que ya empieza a percibirse “esta realidad”, una frase que para muchos valencianistas sonará casi a descanso después de tanta espera.

Por qué 2009 sigue marcando la historia del nuevo estadio del Valencia CF

La fecha clave en esta historia es 2009. Desde entonces, el esqueleto del Nou Mestalla quedó detenido en Cortes Valencianas como una herida abierta para la ciudad y para el club. No era solo una obra parada: era el recordatorio diario de un proyecto enorme que parecía no encontrar nunca el camino.

Fenwick no esconde lo duro que fue el proceso. Al recordar ese recorrido, afirma: “Fue como ir por un precipicio”. También resume la complejidad institucional con una frase muy clara: “En todo este proceso hemos tenido once presidentes (del VCF) y tres alcaldes”. Once presidentes y tres alcaldes dan para muchas reuniones, muchos cambios de rumbo y, seguramente, más de un dolor de cabeza administrativo de esos que nadie echa de menos.

Cómo será el Nou Mestalla: mediterráneo, abierto y con terrazas

La idea principal del proyecto es construir un estadio con personalidad mediterránea, así como otros nuevos proyectos que existen en Andalucía. Fenwick defiende un recinto abierto, conectado con València y alejado de los estadios cerrados donde el exterior desaparece por completo. Su planteamiento pasa por mantener el vínculo visual con la ciudad, incluso cuando el aficionado esté dentro del campo.

El arquitecto lo explica con una imagen muy concreta: “Ahora nos gustan las terrazas y ver la ciudad a un lado y el interior del estadio al otro”. Es decir, no se trata solo de entrar, sentarse y mirar al césped. La apuesta es que el Nou Mestalla tenga vida, vistas y una relación más natural con su entorno urbano.

Por qué Fenwick cree que el estadio podrá “imponer y asustar”

En lo futbolístico, Fenwick pone el foco en el ambiente. Habla de un “bowl potente”, que dicho de forma sencilla es una forma de grada pensada para envolver el terreno de juego y hacer que el sonido rebote con más fuerza. La idea es que los hasta 70.000 seguidores puedan generar una presión muy intensa.

Ese detalle conecta directamente con la esencia del viejo templo de la avenida de Suecia. El objetivo es que el nuevo estadio conserve esa capacidad de incomodar al rival y empujar al Valencia CF. En palabras del propio Fenwick, el recinto debe ser capaz de “imponer y asustar”.

Qué usos tendrá el Nou Mestalla más allá de los partidos del Valencia CF

El Nou Mestalla no está pensado solo para jugar al fútbol. El proyecto, con un coste estimado de 300 millones de euros, nace con vocación multiusos, es decir, preparado para acoger actividades distintas a los partidos del Valencia CF. Y ahí está una de las claves económicas del recinto: generar actividad durante todo el año.

Entre los usos previstos, Fenwick menciona celebraciones privadas, eventos deportivos y grandes conciertos. El estadio contará además con cinco locales de restauración, un dato importante para entender que el recinto quiere funcionar también en días sin partido.

Bautizos, comuniones, aniversarios de boda y cumpleaños.

Partidos de NFL.

Torneos de tenis.

Grandes conciertos de bandas internacionales.

Actividad vinculada a los cinco locales de restauración.

Todo esto busca que el estadio no sea un edificio que solo se enciende cuando juega el Valencia CF. La rentabilidad, entendida de forma sencilla como la capacidad de generar ingresos y movimiento, dependerá en buena parte de que el Nou Mestalla tenga vida más allá del calendario futbolístico.

¿Será el Nou Mestalla mejor que el Metropolitano?

Fenwick no se queda corto al comparar el futuro estadio valencianista con otros grandes recintos españoles. Preguntado por el Metropolitano, la casa del Atlético de Madrid, responde con rotundidad: “Sin duda, será mejor que el Metropolitano”. Una frase directa, de las que levantan cejas y alimentan debate.

El argumento del arquitecto se basa en dos ideas: cercanía con la gente y más usos dentro del recinto. Según Fenwick, el Nou Mestalla “Será más cercano a la gente e incorpora más cosas que el estadio rojiblanco”. Por tanto, la ambición no es solo competir en tamaño o imagen, sino en utilidad diaria y conexión con València.

Qué debe tener claro el aficionado sobre el futuro Nou Mestalla

Para seguir el proyecto sin perderse, hay varios datos clave: apertura prevista en verano de 2027, coste estimado de 300 millones de euros, capacidad de hasta 70.000 seguidores, cinco locales de restauración y una apuesta clara por eventos más allá del fútbol. También hay una idea central: Fenwick quiere un estadio abierto, mediterráneo y conectado con la ciudad.

Por consiguiente, el aficionado debe mirar el Nou Mestalla no solo como la nueva casa del Valencia CF, sino como un recinto que aspira a competir con los grandes estadios europeos. Además, el proyecto mantiene la ambición de pelear por el Mundial y de convertirse en un espacio preparado para conciertos, NFL, tenis y celebraciones privadas. Después de una espera iniciada en 2009, el verano de 2027 aparece como la fecha llamada a cerrar una etapa demasiado larga.