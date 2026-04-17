Marbella aprueba una de las mayores obras del municipio: un estadio para 10.000 espectadores y un presupuesto millonario

Cuando una gran obra se coloca en pleno centro de una ciudad, la pregunta sale sola: cuánto cuesta, qué va a cambiar y cuándo empezará de verdad. En Marbella, el futuro estadio de la Fundación Marbella FC ya tiene una primera luz verde. El Ayuntamiento ha aprobado el proyecto básico de una actuación valorada en cerca de 115 millones de euros, una cifra que no es precisamente calderilla.

La propuesta de resolución está firmada el 7 de abril. No obstante, eso no significa que mañana vayan a entrar ya las máquinas. Antes de dar ese paso, la Fundación deberá presentar en dos meses el proyecto de ejecución visado y aportar un aval de 172.700 euros para garantizar los trasplantes de árboles o reponer los que se pierdan durante las obras. Este proecto se suma a otros de Andalucía, como el estadio del Betis o el del Sevilla.

¿Qué ha aprobado exactamente el Ayuntamiento de Marbella?

Lo que ha recibido el visto bueno municipal es el proyecto básico del estadio de fútbol de la Fundación Marbella FC. Se trata de una de las actuaciones de mayor envergadura presupuestaria que se ejecutan en el municipio, de ahí que el movimiento tenga peso tanto por el dinero como por el lugar en el que se levantará.

Además, el Ayuntamiento entregó a la Fundación Marbella FC el proyecto del estadio mediante una concesión demanial, es decir, una cesión para explotar un bien público durante un tiempo determinado. Esa fórmula contempla 75 años de explotación a cambio de un canon anual de 221.00 euros y, según la información facilitada, se otorgó sin proceso de selección ni concurrencia.

¿Cómo saber si el nuevo estadio de Marbella ya puede empezar a construirse?

Para quien quiera seguir el proyecto sin perderse entre trámites, hay tres señales claras. Hasta que no se cumplan, no toca hablar de inicio efectivo de las obras, por mucho que el proyecto básico ya tenga luz verde.

Aportar un aval de 172.700 euros para garantizar los trasplantes de los árboles próximos a la parcela o reponer los que se pierdan durante las obras. Presentar en el plazo de dos meses el proyecto de ejecución visado, es decir, el documento técnico definitivo revisado formalmente. Registrar la comunicación de inicio de las actuaciones.

Cuando ese recorrido administrativo quede resuelto, el Ayuntamiento prevé que el plazo de ejecución ronde los dos años y medio. Además, el presupuesto de ejecución material, o sea, el coste directo de levantar la obra, asciende a 81,2 millones de euros.

¿Cómo será el estadio de la Fundación Marbella FC en el centro de Marbella?

El equipamiento se ubicará en pleno centro urbano de Marbella, en la misma parcela de unos 45.000 metros cuadrados que albergó el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas. Ese recinto fue demolido a finales del pasado verano, así que el futuro complejo ocupará un espacio muy reconocible para la ciudad.

Según el proyecto presentado, el nuevo estadio incluirá un centro de alto rendimiento, un hotel de 90 habitaciones, un aparcamiento con plazas para 1.000 vehículos y un área comercial y de restauración. A todo ello se sumará el campo de fútbol, con capacidad para 10.000 personas, lo que dibuja un complejo de gran tamaño en una zona plenamente urbana.

¿Qué historia deja atrás el antiguo Antonio Lorenzo Cuevas?

El anterior estadio venía arrastrando una situación delicada desde hace tiempo. El Ayuntamiento tuvo que cerrarlo de urgencia en la primavera de 2021 después de que una empresa especializada acreditara el riesgo de derrumbe de una infraestructura inaugurada en 1975 y que, durante sus años de vida útil, apenas experimentó actuaciones de renovación.

Semanas antes del inicio de las demoliciones y del desbroce de la maleza del interior, la zona de césped sufrió un incendio a altas horas de la madrugada, pese a que el equipamiento se encontraba cerrado al público, lo que obligó a intervenir a los bomberos. Pese a ese desenlace, el Lorenzo Cuevas también deja una huella cultural clara, ya que en ese estadio actuaron artistas como Michael Jackson, Tina Turner, Queen o Prince.