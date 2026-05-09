La Guardia Civil lanza una campaña para acoger cachorros antes de su adiestramiento oficial

Acoger un cachorro en casa suele sonar a pelo en el sofá, paseos con sueño y algún zapato en peligro. Pero, en este caso, también puede ser el primer paso para formar a un futuro perro especialista de la Guardia Civil. La Benemérita ha lanzado una campaña para encontrar familias voluntarias que cuiden temporalmente a cachorros del Servicio Cinológico. Estos animales se prepararán más adelante para tareas como la búsqueda de explosivos, drogas o el rescate de personas.

Antes de llegar a ese entrenamiento oficial, necesitan algo tan sencillo y tan importante como crecer en un entorno familiar. Y aquí entra el voluntario: pone tiempo, cariño y paciencia, mientras la Guardia Civil se encarga de los gastos médicos y de alimentación.

¿Por qué la Guardia Civil necesita familias para estos cachorros?

El objetivo del programa es que los futuros perros especialistas del Servicio Cinológico crezcan en un ambiente cercano antes de comenzar su adiestramiento oficial. Es decir, antes de aprender tareas de seguridad pública, tienen que acostumbrarse a la vida diaria: personas, ruidos, calles, parques y situaciones normales de cualquier casa.

Este periodo de socialización es clave durante los primeros meses de vida del animal. La socialización, dicho fácil, es el aprendizaje que ayuda al perro a relacionarse bien con su entorno. Por eso, acoger un cachorro de la Guardia Civil no es solo un gesto bonito, que también, sino una parte importante del futuro trabajo del animal.

Qué requisitos deben cumplir los voluntarios en 2026

La Guardia Civil no busca cualquier hogar, porque la responsabilidad es alta. El cachorro necesita atención, supervisión y contacto frecuente con personas y ambientes distintos. Vamos, que no se trata de dejarle una camita y esperar que se eduque solo, porque eso ni con perros ni con casi nada en la vida.

Las familias interesadas deben tener disponibilidad de tiempo para que el perro no pase muchas horas solo. También deben comprometerse a sacarlo a diferentes entornos, como parques, calles concurridas o transportes, para que aprenda a moverse con tranquilidad en situaciones cotidianas. Además, aunque el programa se extiende por todo el país, suele priorizarse la cercanía a los centros de formación de la Guardia Civil, ya que así se facilita el seguimiento del animal.

Qué gastos cubre la Benemérita durante la acogida

Una de las grandes ventajas del programa es que la Guardia Civil cubre todos los gastos del cachorro mientras vive con la familia voluntaria. Esto incluye la alimentación de alta gama, la asistencia veterinaria y las vacunas. En otras palabras, el voluntario no tiene que rascarse el bolsillo, que en estos tiempos ya es bastante noticia.

La familia aporta lo más importante para esta etapa: tiempo, cariño y un entorno estable. Esa convivencia ayuda a que el animal crezca sano, equilibrado y preparado para afrontar después su formación específica dentro del Servicio Cinológico.

Qué ocurre cuando el cachorro cumple aproximadamente un año

La parte más delicada del programa llega cuando termina la acogida. Normalmente, cuando el perro cumple aproximadamente un año, regresa a las instalaciones del Servicio Cinológico para empezar su formación específica como especialista.

Ese momento puede ser difícil para las familias, porque durante la convivencia se crea un vínculo emocional muy fuerte. No obstante, muchos voluntarios consideran que la tristeza de la despedida se compensa con el orgullo de ver al perro convertido en un animal capaz de salvar vidas o detectar peligros. Además, si por alguna razón el perro no resulta apto para el servicio operativo tras su formación, la familia que lo acogió suele tener preferencia para adoptarlo de forma definitiva.

Cómo solicitar la acogida de un cachorro de la Guardia Civil

Las personas interesadas deben contactar con el Servicio Cinológico a través de los canales oficiales habilitados en la web de la Guardia Civil. Después, el proceso incluye una entrevista personal y una visita para comprobar si el hogar es adecuado para el cachorro. Para quien quiera participar, estos son los puntos prácticos que conviene tener claros antes de dar el paso:

Disponer de tiempo suficiente para que el perro no pase muchas horas solo.

Estar dispuesto a socializar al cachorro en parques, calles concurridas y transportes.

Tener claro que la acogida es temporal y que el animal volverá al Servicio Cinológico cuando corresponda.

Asumir que la Guardia Civil cubre la alimentación, la asistencia veterinaria y las vacunas.

Aceptar la entrevista personal y la visita al hogar antes de la entrega del cachorro.

Con estos pasos, la familia puede iniciar una convivencia que será temporal, pero muy importante para el futuro del animal. La clave está en entender desde el primer día que el cachorro no solo viene a recibir cariño, sino también a prepararse para una misión de servicio público.

Por qué Canarias tiene un papel importante en este programa

En Canarias, este programa ha tenido tradicionalmente una gran acogida. Allí, la labor de los perros de la Guardia Civil es fundamental en puertos y aeropuertos, donde estos animales pueden desempeñar funciones clave relacionadas con la seguridad.

Además, los ciudadanos canarios han mostrado un compromiso especial al acoger cachorros y ayudarles a adaptarse al clima y a las particularidades del entorno isleño desde edades tempranas. Para la familia, la experiencia puede ser inolvidable. Para el animal, puede ser el comienzo de una carrera heroica.