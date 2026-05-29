Ni bloquear números ni apagar el móvil: adiós a las llamadas comerciales solo con esta frase

Tener un teléfono móvil es práctico, sí, pero también tiene su parte menos amable: esas llamadas spam que aparecen justo cuando peor vienen. Muchas llegan de empresas que buscan ofrecer productos o servicios, aunque para el ciudadano de a pie acaban siendo una lata bastante repetitiva. Lo peor no es solo que llamen, sino que insistan una y otra vez como si no hubiera un mañana.

Por eso, cada vez más personas buscan una forma clara de frenarlas sin meterse en líos ni perder tiempo. La clave, en algunos casos, puede estar en responder con una frase sencilla, directa y sin rodeos. Y aquí conviene hilar fino, porque no todas las respuestas al descolgar son igual de recomendables.

¿Qué frase debemos decir para frenar las llamadas spam?

Cuando una misma compañía llama de manera repetida, una de las opciones más simples es contestar con un mensaje claro. La frase indicada es: «No deseo recibir más llamadas y solicito que retiren mi número de sus registros».

Según la información aportada, con esta petición la entidad está obligada a dejar de contactar y a eliminar el teléfono de sus bases de datos. Dicho de forma más llana: no se trata de entrar en una discusión eterna con quien llama, sino de dejar constancia de que no se quiere recibir más contacto.

Por qué bloquear números no siempre basta contra el spam telefónico

Bloquear el número puede parecer la solución más rápida, y desde luego alivia en el momento. El problema es que muchas de estas empresas cuentan con varios teléfonos para contactar con usuarios, así que el bloqueo puede quedarse corto.

Además, no todas las llamadas tienen únicamente un fin comercial. Algunas pueden esconder intentos de fraude disfrazados de promociones telefónicas, que es donde el asunto deja de ser solo molesto y empieza a ponerse bastante serio.

Qué no conviene decir al descolgar una llamada sospechosa

Una recomendación importante es evitar responder con un «¿Sí?» nada más coger el teléfono. La razón es sencilla: es mejor no dar una posible afirmación que pueda ser aprovechada en un contexto poco claro.

También conviene recordar la advertencia de María Aperador, experta en ciberseguridad, sobre este tipo de contactos: «Tu operador de teléfono jamás te va a llamar para decirte que hay una subida de precio». En otras palabras, si la llamada suena rara, urgente o demasiado interesada, más vale activar el modo prudencia.

Cómo actuar ante una llamada comercial o fraudulenta

La idea no es vivir con miedo al teléfono, que bastante tenemos ya con mirarlo cada dos por tres. Pero sí es útil tener una pequeña rutina para responder sin dar más información de la necesaria.

Si llama una empresa de forma repetida, usa la frase: «No deseo recibir más llamadas y solicito que retiren mi número de sus registros».

Evita contestar con un «¿Sí?» al descolgar.

No facilites datos personales si la llamada no te genera confianza.

Bloquea números molestos, aunque teniendo claro que puede ser una solución parcial.

Estas medidas no garantizan que desaparezcan todas las llamadas de golpe, porque algunas empresas usan múltiples teléfonos. Aun así, ayudan a reducir riesgos y a no poner en bandeja información que pueda acabar en operaciones no autorizadas o suplantaciones de identidad.

Por qué estas llamadas pueden ser algo más que una molestia

Las llamadas spam resultan pesadas por su insistencia, pero el verdadero problema aparece cuando se utilizan como tapadera para engañar. Algunos estafadores aprovechan cualquier dato, por pequeño que sea, para intentar vulnerar perfiles privados o provocar operaciones no autorizadas.

Por tanto, la mejor defensa es mantener la calma, contestar lo justo y no dejarse llevar por prisas ni supuestas promociones. En estos casos, una frase bien dicha puede ahorrar bastantes quebraderos de cabeza, que al final es lo que todos queremos cuando suena el móvil en el peor momento.