La regla de los 4 meses de paro por año trabajado tiene condiciones según el SEPE

La prestación contributiva por desempleo no se calcula de forma automática por cada año cotizado. El SEPE aplica una escala por tramos, revisa las cotizaciones de los últimos seis años y descuenta los periodos ya utilizados.

Cobrar cuatro meses de paro por un año trabajado es una idea muy extendida, pero conviene cogerla con pinzas. El Servicio Público de Empleo Estatal calcula la duración de la prestación contributiva según los días cotizados por desempleo, siempre que la pérdida del empleo sea involuntaria y se cumplan los requisitos formales.

La clave está en que 360 días cotizados dan derecho a 120 días de prestación, es decir, cuatro meses. Ahora bien, esto no significa que cada año adicional trabajado sume automáticamente otros cuatro meses de paro. ¿Dónde está entonces el matiz? En los tramos oficiales que aplica el SEPE.

Cómo calcula el SEPE la duración del paro según las cotizaciones acumuladas

El SEPE toma como referencia los días cotizados por desempleo durante los seis años anteriores a la situación legal de desempleo. Después, aplica una tabla progresiva que determina cuántos días de prestación corresponden.

El primer tramo es el más conocido: con 360 días cotizados se genera el derecho mínimo a cobrar 120 días de paro. A partir de ahí, la duración aumenta conforme se acumulan más cotizaciones, pero no de forma lineal por cada año trabajado.

Cotizaciones acumuladas Duración de la prestación 360 días cotizados 120 días de paro, equivalentes a 4 meses 2.160 días cotizados 720 días de paro, equivalentes a 24 meses

Por tanto, la frase de los cuatro meses por año trabajado sirve como orientación para entender el mínimo, pero no como una regla exacta para todos los casos. Dicho de otra forma, no hay que confiarse, porque el cálculo final depende del tramo en el que encajen las cotizaciones reales.

Qué cotizaciones sirven para cobrar el paro y cuáles quedan fuera

Otro aspecto importante es que no todas las cotizaciones pueden volver a utilizarse. El SEPE descuenta los periodos que ya hayan servido para generar una prestación anterior, por lo que esas cotizaciones no se pueden reutilizar para abrir un nuevo derecho. Para acceder al paro contributivo deben cumplirse estas condiciones básicas:

Haber cotizado por desempleo dentro de los seis años anteriores.

Estar en situación legal de desempleo por un cese involuntario.

Inscribirse como demandante de empleo.

Solicitar la prestación dentro del plazo establecido.

No reutilizar cotizaciones ya consumidas en una prestación anterior.

En consecuencia, una persona que no llegue al mínimo de 360 días cotizados no podrá acceder a la prestación contributiva. No obstante, puede optar a subsidios asistenciales si cumple los requisitos exigidos, como ocurre con el subsidio para mayores de 52 años, vinculado a condiciones de renta y cargas familiares.

Entonces, ¿cuánto paro corresponde realmente? La respuesta depende de las cotizaciones acumuladas, de si están dentro de los seis años anteriores y de si no se han consumido antes. El SEPE revisa todos esos datos antes de reconocer la prestación.

En definitiva, los cuatro meses de paro por un año trabajado existen como referencia mínima, pero con condiciones.